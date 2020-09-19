Спектакль "Мама на Востоке" впечатлил жителей Владикавказа обращением к теме семьи

19 сентября 2020, 19:10

Во Владикавказе прошел показ спектакля "Мама на Востоке", посвященного погибшим во время схода ледника Колка. Спектакль поставлен в жанре сторителлинга, в нем представлены истории сыновей о своих мамах. Зрители живо отреагировали на необычный спектакль, заявив, что для них это был сеанс возвращения в детство, внутреннего обращения к родителям и понимания роли семьи.

В результате схода ледника Колка на Геналдонское (Кармадонское) ущелье в Северной Осетии 20 сентября 2002 года погибли 19 человек, еще 124 пропали без вести. Среди пропавших - съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, которая работала над фильмом "Связной". При движении ледовой массы образовался селевой поток протяженностью в 11 километров, который остановился в семи километрах от селения Гизеля Пригородного района республики.

Показ спектакля-квартирника "Мама на Востоке", посвященного погибшим от схода ледника 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье, проходит во Владикавказе с 17 по 19 сентября в Школе кино и театра (ШКиТ). "Мама на Востоке" - это проект самоорганизации профессиональных актеров #театр_чё, режиссером стал выпускник Екатеринбургского театрального института Евгений Балтин.



Спектакль-квартирник поставлен в необычном для Осетии жанре сторителлинга. Это истории сыновей о своих мамах. Из декораций – только круглый китайский фонарик с нарисованной синей краской картой России. Костюмов тоже нет – актёры встречают зрителей в обычных мужских костюмах и объясняют, что сейчас они переоденутся для спектакля так, как если бы они были просто дома с мамой, и переодеваются в домашнюю одежду – футболки, спортивные штаны, носки и тапочки. Маленький зал с тёплым светом и живым звуком бардовской гитары создают ощущение квартиры. Зрители сидят очень близко к "сцене", которой просто нет. Режиссер постановки Евгений Балтин сам сидит в зрительном зале, иногда он встаёт и начинает рассказывать свои истории и также становится участником действия.

Рассказы героев построены в хронологическом порядке – первые воспоминания из детства, пора пионерских лагерей, взросление, и заканчивается все историями, как герои покинули свои родные города. После двух с половиной часов воспоминаний герои обращаются к своим матерям с признанием в своих чувствах, передает побывавший на спектакле корреспондент "Кавказского узла".

Владикавказ стал конечным пунктом показа спектакля "Мама на Востоке"

#театр_чё – это организация профессиональных актёров. Спектакль "Мама на Востоке" они показали уже 50 раз. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Балтин, авторы спектакля хотели обязательно показать его в городах, где живут их мамы. Постановка спектакля прошла во многих российских городах, в том числе в Серове, Екатеринбурге, Новосибирске. Владикавказ стал конечным пунктом показа. Человек, пожелавший остаться неизвестным, оплатил команде театра билеты в столицу Северной Осетии и обратно.

Показ спектакля проходил в Школе кино и театра, которую создала актриса Лейла Теблоева у себя дома. В небольшом зале помещается около пятидесяти человек. Во время показа спектакля, на котором побывал корреспондент "Кавказского узла", зал был заполнен зрителями.

Как сообщила корреспондент "Кавказского узла" Лейла Теблоева, на спектакль пришло много друзей, знакомых и студентов-театралов. "Я не думала, что этот спектакль будет интересен, не видела в нем ничего особенного. Но людям нравится, и я не жалею, что привезла ребят. Какое-то время я жила и работала в Москве, сейчас вернулась в Осетию и организовала "Школу кино и театра", но пока мы так и не открылись. То съемки помешали, потом пандемия началась. Но скоро уже начнется набор обучающихся", - рассказала она.

Один из актеров спектакля Батраз Засеев потерял в трагедии 20 сентября 2002 года своего отца Виктора Засеева – актера конного театра "Нарты", который снялся в тринадцати кинокартинах (фильм Бодрова "Связной" должен был стать четырнадцатым).

Батраз Засеев - выпускник Театрального института имени Щукина, преподаватель сценического движения и сценического боя, фехтования. На момент трагедии в Кармадонском ущелье ему было девять лет. Батраз рассказывает в спектакле, что после смерти отца он стал дома старшим и приглядывал за своими младшими братьями: "Мама приходила с работы и спрашивала меня – как дети?" Также Батраз поделился воспоминанием о том, как однажды уснул на диване, и отец на руках понес его в кровать. Суровый кавказский мужчина думал, что сын спит, и говорил ему ласковые слова, которые в обычной жизни не произносил. Но Батраз всё слышал и рассказал об этом брату – на следующий день брат тоже "уснул", и отцу пришлось на руках нести его укладывать.

Зрители живо отреагировали на необычный спектакль

Спектакль "Мама на Востоке", как выяснила корреспондент "Кавказского узла", не оставил равнодушными зрителей, которые поделились своими впечатлениями от просмотра постановки.

Журналистка Ольга Абаева, которая побывала на спектакле в день премьеры, не пожалела, что пришла.

"Спектакль "Мама на Востоке" – тот случай, когда с благодарностью думаешь: "Как хорошо, что сходила! Вот было бы обидно, если бы не пошла!" Это такое, очень хорошее событие, доброе. Как вечер в кругу друзей, когда все вспоминают свои истории, и они такие родные, такие теплые и почти все – про тебя! Так и хотелось посреди спектакля воскликнуть: "Ой, а мне когда-то мама для утренника сделала классный костюм лошади, и я была так горда, так довольно собой, что мне казалось, что у меня чешки цокают как копытца, пока какая-то училка не сказала: "О, какой красивый петух!" – рассказала она.

По словам Абаевой, для нее это был не только сеанс возвращения в детство. "Я вдруг увидела себя глазами своих пацанов, и эти переживания были даже сильней, чем детские воспоминания. В образах мам, которые так талантливо и объемно нарисовали артисты #театр_чё, я увидела свое отражение. И поняла, какими воспринимают меня мои дети. Это было очень неожиданно, потому что я как-то не задумывалась, какой запомнят меня мои парни. И это было необыкновенно, эффект 4D, или сколько их там бывает. Ты слушаешь трогательные истории артистов, а в твоей голове проносятся еще две сюжетные линии – в одной я шуршу мишурой под елкой, а во второй – несусь на самокате со своей бандой... Ребята, спасибо за этот вечер! Очень не хотелось, чтобы он заканчивался!" – отмечает зрительница.

Архитектурный дизайнер Анна Гудиева, в свою очередь, сообщила, что удивлена приятными эмоциями и на второй день после спектакля, так как предполагала, что на следующий день впечатления угаснут. Также Анна говорит, что спектакль напомнил ей дружеские посиделки с друзьями на даче.

"Очень понравилась атмосфера, дружеская, доверительная. Зрители готовы к такому формату, думаю, этого не хватает, я бы с удовольствием еще пошла бы на что-то подобное. Особенно запомнился финал – признание матерям. Думаю, этот трогательный момент мне запомнится надолго, ком стоял в горле. Возможно, потому что мне тоже сложно делиться с мамой какими-то своими эмоциями, и нам в принципе сложно выстраивать контакт, о чем я очень жалею. Наверное, это и резонировало. Еще в конце на экране появляются старые фотографии героев. Это усиливает эффект – меня зацепило. Понимаешь, как жизнь быстро течёт, переносишь истории героев на себя, и сам тоже мысленно обращаешься к своей маме. Думаю, целью этого и было вот такое внутреннее обращение к своим родителям", – рассказала Анна Гудиева.

При этом, по ее мнению, сам спектакль затянут. "Истории в одном ритме, и не хватает развития. Я очень сентиментальный человек – мне достаточно немного слов о маме и семье, чтобы я прослезилась. Но мои друзья заскучали", – отметила зрительница.

В какой-то момент спектакля на проекторе появляется видео – выпуск новостей о трагедии в Кармадонском ущелье. После этого Батраз Засеев делится своими воспоминаниями об отце. Анна не оценила этот режиссерский ход. "Эту тему можно было подать как-то иначе", – пояснила она.

Пиар-менеджер Вера Агкацева пришла на спектакль со своей мамой. "Увидела то, что ожидала – было душевно, смешно, уютно. Ничто меня не растрогало до слез, как многих зрителей. Скажу даже, что не все истории показались удачными – события развиваются, ты ожидаешь эпичного завершения, а его нет, конец смазан. Музыкальные паузы почему-то хотелось "перемотать". Во второй части спектакля истории начали по-настоящему захватывать, в том числе благодаря актёрской игре. Получился интересный контраст: русские семьи и кавказская – со сдержанным проявлением чувств. Всё у людей так по-разному, но в то же время одинаково", – поделилась впечатлениями Вера Агкацева.

Она отметила, что любовалась Батразом Засеевым. "Вообще что-то очаровательное, завораживающее было в образе семьи, о которой он рассказывал. Тем интереснее было увидеть в завершении вечера маму Батраза. От остальных ребят веяло такой доброжелательностью, что захотелось, чтобы эти хорошие парни были твоими друзьями и, сидя у тебя на кухне, бесконечно рассказывали свои, пусть иногда и дурацкие, истории", – заявила зрительница.

Выпускник театрального факультета Северо-Осетинского госуниверситета Руслан Гагиев рассказал, что был знаком с актерами, занятыми в спектакле. Они познакомились на театральном фестивале в Италии.

"Я видел уже другой спектакль ребят, и он мне очень понравился. Поэтому на "Мама на Востоке" я пошёл без особого сомнения, и мои ожидания оправдались. Спектакль получился очень душевный, уютный, тёплый. Думаю, каждый зритель в зале нашёл что-то для себя, потому что тема очень трогательная – любовь к матери, семье, любовь к своему прошлому. Я лично узнал в этом спектакле себя, своих друзей и свою семью. Я получил колоссальное удовольствие не как актёр, а как обычный зритель. Хочется еще отметить, что вопреки сложившейся традиции в Осетии, очень мало прозвучало телефонных звонков в зале, то есть актёрам никто не мешал. Я очень рад, что осетинская публика показала свою подготовленность к такого рода спектаклям", – заявил Руслан Гагиев.

Заслуженный артист России, лауреат премии имени Коста Хетагурова, режиссер, актер Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева, преподаватель Тамерлан Сабанов считает, что спектакль "Мама на Востоке" несет позитив, добро и любовь.

"А главное – люди с любовью рассказывают о любимых. Только дети, рожденные в любви, могут с такой любовью рассказывать о своих родителях. От женщины в нашей жизни много зависит – от того, какое воспитание нам дают наши матери. В основном воспитанием мамы ведь занимаются, мужчина в доме гость. У этих актеров великолепные матери, как они воспитали таких детей. Задача театра – это катарсис, очищение. Когда ты сидишь и смотришь спектакль, и тебе хочется быть лучше, чем ты есть на самом деле, когда в душе возникают лучшие мысли, эмоции. И я это ощутил и получил", – рассказал Тамерлан Сабанов.