Мамед Ибрагим назвал свой арест политическим заказом

19 сентября 2020, 13:37

Член президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим считает свой арест политическим заказом и настаивает на освобождении из-под стражи. Суд оставил без удовлетворения ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", Мамед Ибрагим был задержан 26 июля по делу, связанному с акцией 15 июля в Баку. Ему предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджана об уничтожении имущества (186.2.1), нарушении общественного порядка (233), сопротивлении представителю власти (ст. 315.1) и насильственном захвате власти (278.1). Позднее статья 278.1 с него была снята.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. 1 августа партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) сообщила, что число ее активистов, задержанных после митинга, возросло до 48. Уголовные обвинения после акции предъявлены 37 активистам. Санкции по статье 233, а также по статье 315.1 - до трех лет лишения свободы, по ст. 186.2.1 - до семи лет.

В Насиминском районном суде 18 сентября состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Ибрагиму на домашний арест. Суд оставил ходатайство без удовлетворения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын Мамеда Ибрагима Туран Ибрагим.

"Отец заявил в суде, что его арест является политическим заказом из-за оппозиционной деятельности. Мой отец входит в руководство ПНФА, которая на протяжении многих лет последовательно ведет борьбу против авторитарного режима в Азербайджане. Отец указал, что кроме допроса в день задержания, других следственных действий с ним не проводилось, никаких очных ставок не было. Вообще отец во время акции 15 июля находился дома и не имеет отношения к этой манифестации", - заявил Туран Ибрагим.

По его словам, следствие вменяет Мамеду Ибрагиму "управление действиями участников акции по телефону и посредством мессенджеров".

"Отец якобы управлял происходящим по сотовому телефону, по мессенджеру WhatsApp. Адвокат ходатайствовал перед следствием расследовать телефонные звонки отца, его переписку посредством мессенджеров. Однако ходатайство не было удовлетворено. Обвинять голословно легко, надо представить доказательства", - сказал Туран Ибрагим.

Адвокат Асабали Мустафаев заявил о небоснованности отказа в переводе Мамеда Ибрагима под домашний арест.

"Меру пресечения в виде ареста избирают, чтобы обвиняемый не скрылся от следствия, не оказывал давления на него. Но следствие по делу Мамеда Ибрагима завершилось. Он не намерен скрываться, поскольку не считает себя виновным. До завершения судебного рассмотрения по существу он может оставаться под домашним арестом. К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство. И мы подадим апелляционную жалобу на решение суда", - сказал Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он не стал комментировать материалы уголовного дела, указав, что защита изложит позицию во время слушаний дела в ходе судебного следствия по существу.

В Насиминском районном суде подтвердили информацию об отклонении ходатайства защиты Ибрагима.

Представители Следственного управления генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Мамеда Ибрагима политзаключенным.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".