Приговор нальчанину по делу о подготовке теракта на День Победы оставлен в силе

18 сентября 2020, 11:59

Апелляционный военный суд подтвердил приговор жителю Кабардино-Балкарии Залиму Казакову, осужденному на девять лет колонии по делу о подготовке теракта 9 мая 2019 года в Нальчике.

Как сообщал "Кавказский узел", 36-летний Залим Казаков был задержан в 2019 году незадолго до празднования Дня Победы в Нальчике. По версии следователей, он намеревался взорвать на празднике бомбу, начиненную поражающими элементами. 6 ноября 2019 года его дело было передано в суд. Нальчанину было предъявлено обвинение в подготовке теракта. Обвинение запрашивало для него 14 лет колонии и крупный штраф. 18 июня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил Казакову девять лет колонии и 50 тысяч штрафа.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Залима Казакова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Жалоба на приговор Залиму Казакову поступила в Апелляционный военный суд 18 августа, следует из картотеки на сайте суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Залима Казакова и его представителей относительно решения суда.