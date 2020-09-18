Политэмигрант Гурбан Мамедов скрыл свое местонахождение из-за угроз

18 сентября 2020, 01:14

Находящийся в политэмиграции азербайджанский оппозиционер Гурбан Мамедов объяснил появление информации о его задержании в Турции желанием скрыть свое местонахождение из-за поступивших угроз и объявления в розыск азербайджанскими властями.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября стало известно, что правоохранители в Турции задержали Гурбана Мамедова, которого власти Азербайджана объявили в международный розыск по обвинению в призывах к беспорядкам и свержению власти,. Об этом рассказал сын оппозиционера Гошгар Мамедов.

Гурбан Мамедов наряду с группой других политэмигрантов обвиняется по статьям о призывах к массовым беспорядкам и применению насилия против граждан, а также открытых призывах против государства, совершенных из-за рубежа (12.1, 34.2, 220.2 и 12.1, 34.2, 281.2 УК Азербайджана). Решением Насиминского районного суда в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста. Он объявлен в розыск по линии Интерпола, говорилось в пресс-релизе Генпрокуратуры страны 8 сентября.

17 сентября около 16.00 (15.00 по мск) на странице сына Гурбана Мамедова в Facebook было опубликовано видеобращение Гурбана, в которой он объясняет свое временное исчезновение необходимыми мерами безопасности.

«Я уже в Англии. Меня встретил Гошгар (его сын, - прим. «Кавказского узла»). Все в порядке. Власти Азербайджана устроили охоту на меня, объявив в розыск через Интерпол. В целях безопасности в последние два дня я никому не говорил о том, где я нахожусь, в том числе членам своей семьи», - перевел корреспондент «Кавказского узла» обращение Мамедова.

По его словам, 10-15 дней назад ему и еще двумя политэмигрантам из Азербайджана угрожал некий криминальный авторитет по прозвищу «Рома Опасный». «После этого я был приглашен в английскую полицию. По заданию английской полиции, никто не должен был знать, где я нахожусь и куда я направляюсь. Поэтому для проведения встреч я должен был соблюсти правила безопасности», - заявил Мамедов.

Он подчеркнул, что в промежутку с 15 по 17 сентября он не был в Турции, и потому его не могли там задержать. Он, по словам Мамедова, сожалеет и извиняется, что в социальные сети попала негативная информация о Турции. Однако в своем видеообращении Мамедов не объяснил, почему его сын распространил неверную информацию об его задержании.

Гурбан Мамедов – азербайджанский оппозиционный политик, юрист. После учреждения летом 1989 года Народного фронта Азербайджана (НФА) была создана Сабирабадская районная организация НФА, председателем которой был избран Мамедов. После его арестов в 1998 и 2013 году, местные правозащитные организации признали его политзаключенным, а Институт мира и демократии (ИМД) – "узником совести", отмечается в биографии Гурбана Мамедова, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов назвал странным историю с сообщением о задержании Мамедова. «Информация исходила от его родного сына. Видеообращение самого Мамедова также не проясняет ситуацию», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Гасанов.

По его словам, Гурбан Мамедов «то активно участвовал в политике, то отходил».

«В 2013 году он поддержал оппозиционный Национальный совет демократических сил. В том же году его арестовали по делу о ДТП. Через два года он вышел на свободу. А три год назад он уехал в Англию, получил там убежище, основал YouTube-канал и стал выступать со скандальными заявлениями против всех политических сил. Причем он резко критиковал как власти, так и оппозицию, делая это в непозволительно неэтичной и оскорбительной форме. Но что интересно все это время его родственников в Азербайджане не беспокоили, хотя близких других политэмигранатов бросали в тюрьмы. И только буквально на днях против него появилось уголовное дело и синхронно с этим в провластных СМИ утверждалось, что Мамедову покровительствовали снятые с должностей в конце прошлого года бывший глава администрации президента и бывший помощник президента», - заявил Эльшан Гасанов.

Гурбан Мамедов был осужден в 1998 году на пять лет заключения по обвинению в предоставлении ложных сведений о готовящихся терактах. Также 6 декабря 2013 года суд признал его виновным в совершении ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью и приговорил к трем годам колонии общего режима. 31 декабря 2014 года Мамедов был помилован и заявил о намерении продолжить юридическую деятельность.

Обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель также был удивлен сообщением о задержании Мамедова в Турции. «Гурбан Мамедов – юрист, и в политике он давно. Зная что его объявили в розыск, вряд ли он поехал бы в Турцию. А если поехал, то с какими-то гарантиями», - отметил эксперт.

Тюркель назвал Мамедов экстравагантной фигурой. «Гурбан Мамедов часто становился в центре политических скандалов. В последние годы из-за рубежа, он выступал с политическими заявлениями, критикуя, обвиняя и власти, и оппозицию, причем не всегда и далеко не в корректной форме», - сообщил Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

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