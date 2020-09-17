17 сентября 2020, 22:30

Туристка из Москвы спасена в Карачаево-Черкесии

Спасатели на вертолете эвакуировали с гор в Зеленчукском районе туристку, которая почувствовала себя плохо, она передана врачам.

По данным спасателей, 27-летней туристке из Москвы стало плохо в районе озера Кяфар.

Спасатели с помощью носилок транспортировали ее до вертолёта МИ-8, на котором доставили в посёлок Иноземцево, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии на своей странице в Instagram.

Туристка находилась в тяжелом состоянии, ее передали работникам скорой помощи, отмечается в сообщении. 

Во время путешествия у нее произошел тяжелый приступ хронического заболевания, привел сообщение ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 5 сентября спасатели доставили в медицинский пункт туристку, получившую травму ноги в районе хребта Абишира-Ахуба в Карачаево-Черкесии.

Примечание:

"Полиция нашла заблудившихся в Кабардино-Балкарии туристов", "Пожилой турист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии".

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