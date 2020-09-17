Житель Кабарадино-Балкарии обвинен в хранении взрывных устройств

17 сентября 2020, 19:07

Житель Майского нашел в лесу боеприпасы и взрывные устройства и хранил их у себя дома, сообщила прокуратура и отчиталась о передаче дела в суд.

По данным следствия, в декабре 2019 года житель Майского обнаружил в лесном массиве боеприпасы и взрывные устройства. Полицейские изъяли их у него в ходе обыска 7 августа, проинформировала прокуратура Кабардино-Балкарии.

Житель Майского обвинен по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение, хранение и перевозка боеприпасов и взрывных устройств). Уголовное дело направлено в суд. "За совершения данных преступлений законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 222 УК России предусматривает максимальное наказние в виде лишения свободы на срок до четырех лет, ч.1 ст. 222.1 - до пяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе сотрудники полиции обнаружили боеприпасы и компоненты для изготовления взрывного устройства во время проверки остановленного в Нарткале автомобиля, а также во время обыска в одном из домов в Чегеме. Водитель автомобиля и хозяин дома были задержаны. В отношении них также возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК России.