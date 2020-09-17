Волгоградцы потребовали наладить работу скорой помощи

17 сентября 2020, 15:39

Бригаду скорой помощи приходится дожидаться часами, а по приезде в больницу пациентам отказывают в госпитализации, пожаловались жители Волгограда. Экстренно врачи выезжают только в особых случаях, оперативность оказания помощи другим больным не регламентирована, возразил глава городской станции скорой помощи.

Плохая работа скорой помощи в Волгоградской области активно обсуждается в соцсетях, указал бывший депутат Волгоградской облдумы Михаил Таранцов, рассказав о вызове врачей к собственной матери. Он подчеркнул, что женщине было плохо уже вторые сутки, недомогание действительно было серьезным. "Моя мама из поколения детей войны, и чтобы вызвать врача на дом, а тем более скорую помощь, должно было произойти что-то особенное", - написал сегодня Таранцов на своей странице в Facebook.

По его словам, вызов приняли, попросили ожидать машину. "Через час ожидания отец набрал "скорую" вновь, где ему, как ни в чем ни бывало, сообщили, что скорая не приедет, нужно будет самим на следующий день вызывать врача на дом. <...> Супруга сама набрала скорую. Разговор был не самый приятный, но все-таки там пообещали направить скорую в самое ближайшее время. После этого прошел еще час, но скорая помощь так и не появилась, после чего мы вызвали частную скорую помощь. Таким образом, мы ждали приезда скорой для пожилой женщины более двух часов, но так и не дождались <...>. При этом никто на связь не вышел, никто никаких объяснений не дал и не извинился", - заключил Таранцов.

Он подчеркнул, что считает свою публикацию официальным запросом руководству облздрава. "С этим безобразием нужно досконально разбираться и наказывать виновных, чтобы не ставить впредь под удар здоровье и жизнь волгоградцев!" - заключил Михаил Таранцов.

К 15.39 мск 17 сентября эта публикация собрала 37 отметок пользователей и 10 комментариев.

В комментариях другие пользователи соцсети также пожаловались на работу скорой помощи. "Я ждала пять часов, а моя подруга четыре дня вызывала", - написала Ирина Копытенкова. "Маме с сердечным недомоганием скорая <...> ехала три часа", - сообщил Андрей Шатохин.

Жительница поселка Песчанка заявила, что к ним скорая помощь приезжать отказывается. "Хотя это Советский район Волгограда, нам сразу говорят: лучше не ждите, везите больного сами", - написала Екатерина Шляхтурова.

Волгоградке с симптомами COVID отказали в госпитализации

Волгоградец Максим Гелунов написал на своей странице в Facebook, что его родственницу волгоградскую станцию скорой помощи, но после отказа в госпитализации высадили поздно вечером на площади соседнего города - Волжского.

"У жены заболела сестра, заболела сильно. Антибиотики не помогли, температура держится 38-39 градусов. Участковая врач отказалась продлять больничный и выдала направление на госпитализацию. Не COVID, но мазок не брали. Назвали и место - 2-я больница в Волжском. Мы уговорили сестру лечь в больницу. Она вызвала скорую, и ее отвезли из Волгограда в Волжский. Через некоторое время сестра отзвонилась и сообщила, что у нее температура, кружится голова, ей плохо, и что ее отказались принять из-за отсутствия мест, сейчас скорая приедет и высадит ее на центральной площади Волжского. Мы не поверили, что такое возможно - человека с инфекцией, с температурой выбросить посреди чужого города, где она вообще ничего не знает", - написал Гелунов 15 сентября.

По его словам, по номеру 112 объяснить ситуацию отказались - оператор бросал трубку. Родственница Гелунова вернулась домой на такси, говорится в публикации.

Максим Гелунов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что, по словам его родственницы, в больнице Волжского ее не обследовали. "Сейчас она дома, к ней ходят врачи, к ней усилилось внимание, взяли мазки на COVID. Я уважаю врачей, понимаю, насколько их работа важна и опасна. Но что это за инструкция, которая позволяет выкинуть человека на улице с температурой. Почему она должна общественным транспортом добираться? У сестры жены тяжелое течение ОРВИ", - посетовал Гелунов.

На сегодняшний день в Волгоградской области болеют коронавирусом 1533 из 13772 заразившихся, 128 пациентов скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Глава скорой помощи ответил на претензии волгоградцев

Сегодня на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре главврач Клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин прокомментировал жалобы на работу скорой помощи.

Он подчеркнул, что экстренные поводы для вызова бригады строго регламентированы: это нарушение сознания, дыхания, системы кровообращения, которое может повлечь гибель пациента, психические расстройства. Такие пациенты должны получить помощь в течение 20 минут, отметил Ярыгин. "Все остальное – это неотложные вызовы, которые оказываются при имеющейся бригаде, которые не оказывают экстренную помощь. Эти вызовы ставятся на очередность. Временные параметры оказания неотложной медпомощи не регулируются", - указал он.

Вызов скорой помощи для матери Михаила Таранцова, по словам Ярыгина, не был экстренным. "Поэтому он был отсрочен. Скорая все-таки выехала, но поступил звонок об отказе, так как уже была вызвала «Волгоградская неотложка», состояние пациента улучшилось и надобности в обслуживании не было", - сказал главврач.

При этом Ярыгин отметил, что скорая не имеет права не обслужить вызов. "Мы обслуживаем вызов сами либо передаем в амбулаторную службу. Соответственно, врач амбулаторного звена должен прийти на этот вызов. Это касается неотложных вызовов", - пояснил Олег Ярыгин.

Комментируя ситуацию с родственницей Максима Гелунова, Ярыгин сказал, что госпитализация пациентов с ОРВИ регламентируется методическими указаниями Минздрава. Есть три параметра, по которым оценивается необходимость госпитализации: сатурация (насыщенность крови кислородом), частота дыхания и температура.

"Пациентка была доставлена до нашего лечебного учреждения. Там она была осмотрена в машине скорой медицинской помощи. Посчитали, что пациентка не требует госпитализации. Пациентка сейчас чувствует себя удовлетворительно. Инструкцией для фельдшеров скорой помощи предусмотрено оставить пациента в данном лечебном учреждении и следовать на другой вызов. Женщина после осмотра просила подвезти ее на остановку общественного транспорта, что было сделано. Было проведено служебное расследование. Конечно, это недопустимо, потому что должны были следовать на другой вызов. Женщина передана на амбулаторное наблюдение. По большому счету, данную пациентку, может быть, и не нужно было госпитализировать. По этому поводу у нас проходило совещание и большой разбор был", - рассказал Ярыгин.

Фельдшеру, которая согласилась подвезти женщину до остановки, вынесено дисциплинарное взыскание, заявил он.