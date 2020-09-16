16 сентября 2020, 20:33

Власти Ставрополья решили продлить режим самоизоляции для пожилых людей

Режим самоизоляции для жителей Ставропольского края в возрасте от 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен до октября, постановил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня власти Ставропольского края объявили о смягчении карантинных мер, введенных из-за коронавируса. В частности, была разрешена работа непродовольственных магазинов и летних веранд кафе. 2 августа власти сняли еще часть ограничений, разрешив работу спортивных центров и детских лагерей. При этом режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания был продлен сначала до 20 августа, а затем - до 3 сентября.

К 16 сентября число умерших от COVID-19 на Ставрополье достигло 275 человек, зараженных - 14 070. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Режим самоизоляции на Ставрополье был также продлен до 17 сентября, сообщил "Интерфакс".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня продлил режим самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей до 1 октября. Соответсвующие изменения внесены в постановление главы региона "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции...", следует из документа, опубликованного на краевом портале правовой информации.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дагестан опередил другие регионы СКФО по числу новых смертей от COVID-19", "Число больниц для больных COVID-19 увеличено на Ставрополье", "Пользователи соцсети раскритиковали новые правила работы школ на Ставрополье".

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