Кубанская пенсионерка пожаловалась в ЕСПЧ на избиение силовиками

16 сентября 2020, 11:43

Комитет против пыток направил сегодня в Европейский суд по правам человека жалобу на полицейских, которые ранили жительницу Краснодарского края Клавдию Кушникову, задерживая ее дочь.

В Комитет против пыток Кушникова обратилась 4 сентября 2019 года. Жительница Тихорецкого района заявила, что 14 января 2019 года к ней домой около полуночи пришли неизвестные люди. В доме также находились дочь Кушниковой с сожителем. Пенсионерка услышала, как дочь кричит, что ослепла. Когда Кушникова подошла, чтобы увидеть, что случилось, ей в лицо выпустили струю слезоточивого газа. Затем, по ее словам, раздались выстрелы. Впоследствии оказалось, что дочь Кушниковой с сожителем задержали полицейские.

"Я подумала, что это какие-то бандиты. Я была шокирована происходящим. На полу в коридоре у меня лежал топор, которым я колю дрова для отопления. Я взяла его в правую руку, думала напугать пришедших, чтобы они отошли от двери и не могли пускать газ в дом, чтобы не пострадали дети. Взяв в правую руку топор, я увидела, что рука в крови. Кровь буквально била ключом в районе внутренней стороны лучезапястного сустава. Я тут же отбросила топор в сторону. Я подумала, что это рана от выстрела", – приводятся слова Кушниковой в пресс-релизе Комитета против пыток, поступившего "Кавказскому узлу".

Против Клавдии Кушниковой, наряду с двумя задержанными, завели уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". По версии следствия, 14 января 2019 года дочь Кушниковой с сожителем, находясь в соседнем селе, подверглись нападению и при этом тяжело ранили нападавших ножом. После этого они приехали домой к Кушниковой. Там их и застали полицейские, потребовавшие проехать в отделение для объяснений. Однако, как утверждают силовики, мужчина и женщина в ответ стали угрожать топором. После этого полицейские применили слезоточивый газ и травматический пистолет. Суд обязал Клавдию Кушникову выплатить 35 тысяч рублей штрафа, два других обвиняемых получили по двухлетнему сроку заключения.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у Клавдии Кушниковой огнестрельную рваную рану правого лучезапястного сустава. "Данное повреждение возможно образовалось от воздействия тупого твердого предмета, каковым мог быть снаряд пули, что могло иметь место при выстреле из огнестрельного оружия", - сказано в отчете по результатам экспертизы. Однако следователь не счел это основанием для уголовного преследования силовиков. Суды двух инстанций согласились, что полицейские обоснованно применили слезоточивый газ и травмат.

Выводы следствия и суда основываются лишь на показаниях сотрудников полиции, заявил юрист краснодарского отделения Комитета против пыток Роман Веретенников. "Следственный комитет и суд не стали тщательно разбираться в произошедшем, не предприняли действенных шагов, направленных на установление значимых фактов", - отметил он.

По мнению правозащитников, в отношении Кушниковой была нарушены нормы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующие свободу от пыток, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и право на эффективное расследование. "Доказательства, собранные нами в ходе общественного расследования, позволяют обоснованно утверждать, что официальная версия событий, произошедших в доме Кушниковой, является недостоверной", - подчеркнула эксперт по международному праву Комитета против пыток Мария Задорожная.

"Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", - гласит статья 3 Европейской конвенции по правам человека. "Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве", - сказано в 13 статье.

На сайте ЕСПЧ, по состоянию на 11.43 мск 16 сентября, отсутствует информация о жалобе в интересах Клавдии Кушниковой.