ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Сочи по делу об изъятии земли к Олимпиаде

16 сентября 2020, 04:15

Европейский суд по правам человека присудил 5200 евро компенсации морального ущерба жительнице Сочи Нине Беловой, которая перед Олимпийскими играми лишилась земельного участка. Евросуд счел нарушенным право заявительницы на справедливое судебное разбирательство в России.

Согласно материалам ЕСПЧ, спорный участок принадлежал государству и управлялся госкомпанией, которая в 2003 году передала имущество частному лицу в счет погашения долга, а затем земля в результате двух перепродаж в 2004 году перешла во владение Беловой. Но в 2012 году Росимущество обратилось за взысканием имущества для строительства олимпийского объекта. После судебных разбирательств Верховный суд России признал Белову недобросовестным приобретателем и аннулировал ее право собственности.

Жительница Сочи просила признать нарушенным ее право на собственность (статья 1 протокола №1 к Европейской конвенции по правам человека) и на справедливое судебное разбирательство (пункт 1 статьи 6 Евроконвенции). Она посчитала, что лишилась имущества незаконно, и указала, что не была проинформирована о кассационном разбирательстве, которое было проведено без ее участия. По решению ЕСПЧ власти в пользу Беловой обязаны выплатить 5200 евро, пишет ТАСС.

Евросуд признал только факт нарушения права на справедливый суд, назначив заявительнице компенсацию морального ущерба. Нарушений в процедуре взыскания земли под строительство пятизвездочного отеля ЕСПЧ не усмотрел, отмечает RTVI.

"Кавказский узел" информировал, что XXII зимние Олимпийские игры прошли в Сочи в феврале 2014 года. Против массового строительства олимпийских объектов в Сочи выступали экологи, активисты и многие жители города-курорта. Изъятие земель под олимпийские объекты проходило в соответствии с утвержденным президентом России 3 августа 2010 года порядком изъятия земель в связи с Олимпиадой в Сочи. Этот закон, помимо прочего, регулировал вопросы изъятия и предоставления земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости. По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, при подготовке к Олимпиаде у жителей Сочи было изъято порядка 8746 гектаров земли. 2,5 тысячи человек подлежали переселению вне очереди, для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было отдано 1247 квартир.

Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Цена Олимпиады".