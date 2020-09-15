Выборы в городское собрание Сочи названы самыми грязными в истории

15 сентября 2020, 04:55

Около ста сообщений о нарушениях в ходе выборов в городское собрание Сочи получено от избирателей и кандидатов, сообщил координатор движения "Голос" Давид Канкия. Опрошенные "Кавказским узлом" кандидаты, которые приняли участие в выборах или не были до них допущены, охарактеризовали кампанию как очень грязную.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября при голосовании на Кубани движение "Голос" заявило о случаях вброса бюллетеней, повторном голосование одними и теми же лицами, недопуске наблюдателей на участки избиркомов и махинациях с голосованием на дому. На следующий день наблюдатели сообщили, что при голосовании в актах двух избирательных комиссий по итогам проверки первого дня голосования было указано гораздо больше бюллетеней, чем выдано в действительности. В одной из УИК акт исправили, на другом ошибку признали после жалобы в полицию. Участники избирательной кампании заявили об угрозах и запугивании.

В Краснодарском крае 13 сентября завершилось голосование на выборах различного уровня: от выборов губернатора и депутатов городской думы Краснодара до депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы. Со 2 сентября началось досрочное голосование на муниципальных выборах. За губернатора и краснодарских городских депутатов досрочно можно было проголосовать только 11 и 12 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года".

По итогам предварительного голосования в 16 сочинских округах победили только выставленные властью кандидаты. 48 кресел в городском собрании Сочи займут представители "Единой России", еще два кресла поделят между собой представитель ЛДПР и самовыдвиженец. Из 50 депутатов ГСС пятого созыва в новый, шестой созыв войдут порядка 20 человек.

Координатор движения "Голос" Давид Канкия сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 14 сентября, что на сайте движения и в телефонном режиме поступило порядка ста сообщений и жалоб из Сочи от избирателей и кандидатов. В основном они касались таких нарушений, как злоупотребления административным ресурсом, нарушения в день голосования правил тишины и агитации.

"Были нарушения прав наблюдателей, как в течение дня выборов, так и при подсчете голосов, наблюдателей при этом просто насильно удаляли с УИКов. Были посягательства на личную безопасность наблюдателей, насилие, порча имущества, угрозы", - рассказал Канкия, добавив, что "по Сочи были серьезные сигналы".

Представители КПРФ отказались комментировать корреспонденту "Кавказского узла" итоги выборов. Член партии Юрий Дзагания сослался на то, что требуется принятие "коллегиального решения выборного партийного органа". "Такое решение, безусловно, будет в ближайшее время принято. Работа по подготовке такого решения ведется, но требует времени", - сказал он.

Кандидат от КПРФ по Хосте Елена Цалис поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями о выборах.

"По результатам выборов было выявлено большое количество нарушений. Умышленно это было сделано или нет, необходимо разбираться, и делать это будут органы, в которые поданы заявления. Очень жду от них реакцию. Но обжаловать результаты лично я не намерена", - сказала она.

Самовыдвиженец по Лазаревскому районе Владимир Атаманчук заявил корреспонденту "Кавказского узла", что был снят с выборов незаконно, но добиться в суде справедливости сможет едва ли. Выборы он назвал "нечестными и очень грязными".

Сергей Титов не был допущен до выборов в качестве самовыдвиженца, и по району, по его словам, победили "единороссы", которых даже "никто не знает". По мнению Титова, в Сочи были умышленно созданы "такие условия для не провластных, но имеющих большие шансы на успех кандидатов, чтобы те вообще не были допущены до выборов". "Барьеры ставились совершенно искусственно, необоснованно и незаконно", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Титов отметил, что самовыдвиженцы действовали разрозненно на этих выборах, хотя необходимо было объединить усилия. Он заявил, что готов "идти до конца" в жалобах на свой недопуск на выборы. Все нижестоящие инстанции отказали ему в восстановлении статуса кандидата, и он заявил о намерении обратиться в Верховный суд.

Кандидат от КПРФ Илона Борисова-Кондакова прислала на sms-сервис "Кавказского узла" сообщение о том, что избирательный участок 46-22 был вскрыт в ночь с 12 на 13 сентября. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Председатель УИК 46-22 Фарида Нафикова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не вскрывала участок ночью. "Я вообще не уходила с участка в 20.00, потому что участок не был готов к открытию. Его надо было убрать, поэтому осталась я и члены УИКа навести порядок. Наблюдатели все были мной предупреждены об этом, но не захотели остаться. Это их право", - сказала она.

Ранее о том, что председатель УИК заходила на участок после закрытия, сообщил и кандидат-самовыдвиженец Максим Жосан. При этом он сообщи, что вместе с полицией, которую вызвали кандидаты, приехал депутат заксобрания Виктор Тепляков. "Он и майор полиции начали предъявлять претензии к нам и требовать, чтобы мы "подобру-поздорову" сняли наши кандидатуры добровольно или нам будет хуже", - заявил Жосан.

Депутат законодательного собрания Краснодарского края Виктор Тепляков не стал отрицать, что был на месте событий, упомянутых Жосаном. "Я ехал мимо домой. Увидел, что [...] люди нападают на женщин, и остановился. Что там был УИК - мне неизвестно", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель сочинского местного отделения партии "Яблоко" Павел Лисичкин считает прошедшие выборы "одними из самых грязных выборов, которые происходили" в Сочи.

"Партия "Яблоко" попыталась выдвинуть независимых и простых жителей нашего города Сочи, которые точно так же ходят на работу и вместе с нами ездят на общественном транспорте… Не был допущен к выборам на стадии регистрации ни один член нашей партии ни в Сочи, ни в крае. Даже такие сильные кандидаты, которые занимаются политикой, как Ирэн Ильенкова - председатель краснодарского регионального отделения - была не допущена из-за подписей. Хотя сложно себе представить, что человек с такой известностью, общественный деятель не может собрать 38 подписей. Мы могли пригласить в избирком всех, кто подписался, но в избиркоме сказали, что им никто не нужен", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".