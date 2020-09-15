На избирательном участке в Ростове-на-Дону 13 сентября 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

15 сентября 2020, 01:47

Оппозиционные партии сохранили пять мест в гордуме Ростова-на-Дону

Пять из 40 депутатских мандатов в городской думе Ростова-на-Дону получили представители оппозиции. Одна из победивших кандидатов от КПРФ заявила о многочисленных нарушениях в ее избирательном округе.

Как писал "Кавказский узел", 11-13 сентября жители Ростова-на-Дону избирали депутатов гордумы. Основными проблемами города пришедшие на избирательные участки местные жители назвали плотную застройку, разбитые дороги и несанкционированные свалки. Часть избирателей указала на бездействие депутатов городской думы и назвали муниципальные выборы формальностью. За дни голосования в областной избирком поступило более ста обращений, часть из которых находится на рассмотрении, заявил представитель облизбиркома. По его словам, факт нарушения подтвержден только в одном случае —  на участке №539 города Гуково.

В этом году нововведением стало широко распространяемое, в том числе в Ростовской области, досрочное голосование на выборах. В Ростовской области также прошли выборы губернатора, а также довыборы в заксобрание, думы Шахт, Волгодонска, Новочеркасска и Таганрога, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года". 

В 29 из 30 одномандатных округов Ростова-на-Дону победу одержали представители "Единой России". В Ворошиловском одномандатном округе №3 с перевесом в 24 голоса кандидат от КПРФ Наталья Оськина победила баллотировавшегося от "Единой России" Раджива Мирзалиева, говорится на сайте избирательной комиссии Ростовской области. Итоговый протокол по округу был внесен в систему ГАС "Выборы" 14 сентября в 13.00 мск.

По партийным спискам "Единая Россия" получила меньше половины голосов — 49,87% проголосовавших. Второй результат у КПРФ — 19,04%, чуть более 11% проголосовали за ЛДПР, 10,27% — за "Справедливую Россию". "Коммунисты России" набрали всего 7,47% от числа проголосовавших — за них отдал голос 17231 житель Ростова-на-Дону, следует из данных системы ГАС "Выборы".

Оппозиционные партии — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" — также получили еще четыре мандата в гордуме седьмого созыва по партийным спискам, сообщил на пресс-конференции глава облизбиркома Андрей Буров. По его словам, оставшиеся шесть мандатов из десяти, выделенных для партийных списков, получат представители "Единой России".

В гордуме Ростова-на-Дону шестого созыва было также 40 депутатов, из них также пятеро представители оппозиции – трое от "Справедливой России", по одному от ЛДПР и КПРФ, 35 депутатов – члены фракции "Единой России", сообщается на сайте думы.

Предвыборная кампания в Ворошиловском округе  №3 сопровождалась нарушениями, заявила победивший кандидат от КПРФ Наталья Оськина.

"Главные нарушения: комиссии не сшили списки избирателей, урны во многих местах опечатывались без учета наблюдателей, многим наблюдателям отказали в праве наблюдения, выгоняли из комиссий, ссылаясь на якобы санитарные нормы, если кратко", — сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее местный штаб Навального указал на нарушения, связанные с надомным голосованием и хранением бюллетеней в сейф-пакетах. Координатор "Единого центра независимого общественного наблюдения" Дмитрий Амбросимов указал на нехватку наблюдателей. В Ростове-на-Дону наблюдатели "закрывают" порядка около 20 округов, отметил координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" Иван Орлов, а координатор штаба Навального Ксения Середкина сообщила, что наблюдатели будут в нескольких округах только в Ростове-на-Дону. По словам главы областной комиссии, на нескольких участках  в Ростове-на-Дону произошли конфликтные ситуации.

Согласно данным сайта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", в Ростове-на-Дону зарегистрировано 22 сообщения о нарушениях. В том числе, на УИК № 1706 автор жалобы, по ее словам, стала свидетелем вброса избирательных бюллетеней в урну для голосования, "визуально около 10 штук". А на участке № 2028 автора заявления о нарушении уговаривали согласиться на переписывание протокола.  Часть нарушений касалась невозможности наблюдателей реализовать свои права на участке, в частности, ознакомиться со списками избирателей. 

Комментарии в штабах партий о предварительных итогах выборов в городскую думу Ростова-на-Дону корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось.

Напомним, что действующий губернатор Ростовской области лидирует по итогам выборов. Ранее кандидаты на пост губернатора Ростовской области Евгений Бессонов от КПРФ и Петр Пятибратов от ЛДПР потребовали признать досрочное голосование 11 и 12 сентября недействительным, так как было зафиксировано множество нарушений. Ростовские активисты пока не видят оснований для отмены итогов выборов, несмотря на множество поступивших сообщений о нарушениях.

Примечание:

"Три кандидата "Умного голосования" прошли в думу Краснодара", "Участники выборов на Ставрополье признали их итоги", "ЛДПР опередила "Единую Россию" на выборах в горсобрание Южно-Сухокумска".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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