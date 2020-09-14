14 сентября 2020, 15:49
Кондратьев выиграл выборы на фоне консолидации протестных групп на Кубани
Вениамина Кондратьева поддержали жители приморских городов, благодарные за снятие карантина, и сельчане, которые опасаются изменений во власти, считает политолог Геннадий Подлесный. Политолог Алексей Кольба связал победу действующего губернатора с высокой степенью контроля над избирательной системой. Разброс результатов на отдельных избирательных участках заставляет сомневаться в официальных итогах выборов, заявил журналист Вячеслав Потапов.
"Кавказский узел" сообщал, что с 11 по 13 сентября на Кубани состоялось голосование на выборах губернатора. На пост главы региона претендовали пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от "Партии роста", Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Вениамин Кондратьев от "Единой России". По результатам обработки 99,47% протоколов Вениамин Кондратьев набрал 83,05% голосов, повторив свой результат, полученный на выборах 2015 года, когда он получил 83,94% голосов.
Вениамин Кондратьев руководит регионом с апреля 2015 года, когда был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора. 13 сентября 2015 года Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Кубани, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.
Кондратьев победил во всех районах Кубани
По результатам обработки 100% бюллетеней, действующий губернатор набрал 82,97% голосов. Второе место занял Александр Сафронов (8,21%), на третьем - Иван Тутушкин - 4,36%, указано в сегодняшнем сообщении на сайте краевого Избиркома.
"Во время подсчета голосов в избирательную комиссию края сообщений о нарушениях, связанных с подсчетом голосов, не поступало. Процесс подсчета голосов прошел без замечаний", - отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. По его словам, информация о подобных замечаниях, которая появилась в социальных сетях, была оперативно проверена и не подтвердилась, говорится в сегодняшней публикации "Российской газеты".
По данным движения "Голос", Краснодарский край с большим отрывом лидирует в России по числу сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании. К вечеру 13 сентября поступило 217 таких сообщений, тогда как в Челябинской области, которая находится на втором месте - почти вдвое меньше. По состоянию на 15.49 мск, только в Краснодаре на "Карте нарушений на выборах", которую создал "Голос", указано 172 сообщения о нарушениях, в Сочи их 25, в Анапе 20.
Итоги выборов были ожидаемы, указал профессор кафедры государственной политики и госуправления Кубанского госуниверситета Алексей Кольба. "На мой взгляд, такие итоги выборов говорят о высокой степени контроля над избирательной системой. Один мой коллега называет это «электоральный султанат»", - сказал Кольба корреспонденту "Кавказского узла".
Выборы показали консолидацию протестных групп
Нынешняя избирательная кампания сильно отличается от той, что проходила в 2015 году, указал президент центра прикладной социологии и политологии, член общественной палаты Кубани Геннадий Подлесный. Изменилась общественно-политическая, экономическая ситуация, изменились отношения Кондратьева с политической и экономической элитой края и федерального центра, отметил он.
"Команда губернатора, которая вела его кампанию, была молодой, энергичной, но очень разнородной, и в этой же команде были люди, которые делали все, чтобы Кондратьев не победил. В данной кампании мы очень четко наблюдаем консолидацию протестных групп, которых не было пять лет назад, и консолидации части электората КПРФ, которые пошли на временный альянс с представителями Навального и других оппозиционных течений и групп. Это новое в политической палитре Краснодарского края", - подчеркнул Подлесный.
Он считает, что причиной стало недовольство у коммунистов на местах тем, что руководство КПРФ "срослось" с партией власти. "Та невнятная реакция, которая последовала со стороны центрального аппарата КПРФ, когда получила озвучку вот эта смычка между оппозиционерами и КПРФ, она как раз и говорит о том, что КПРФ должна либо менять руководителей, менять свой курс и становиться реально левой оппозиционной партией, либо ее дни будут сочтены, потому что в недрах самой КПРФ вырастает другая партия, которая подхватит левую идею. А левая идея была, есть и всегда актуальна", - уверен Геннадий Подлесный.
Эта особенность нынешней избирательной кампании будет серьезно влиять на выборы в Госдуму 2021 года. "В марте мы будем участвовать в новой избирательной кампании, где политические оппоненты будут уже не согласовывать с друг другом те или иные округа и кандидатов, а попытаются реально бороться, потому что никто не будет выполнять никаких согласованных решений. Все политические партии, которые сейчас просматриваются на нашем политическом небосклоне - они все находятся под угрозой исчезновения и ухода в маргиналы", - считает Подлесный.
В основной день голосования, 13 сентября, в Краснодарском крае также прошли 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. Новацией нынешних выборов стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирали, какие отмечались нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".
Кондратьева поддержали сельчане и жители приморских городов
Он добавил, что избирательная кампания Кондратьева развивалась неравномерно. Особенно активны оппозиционные Кондратьеву группы были в Краснодаре. "Приморские города - там своя специфика, и Кондратьев там неплохо поднял электорат в свою защиту тем, что снял карантин. Этого ему не забыли, поскольку этим решением он спас от разорения тысячи мелких и средних предпринимателей", - заявил Подлесный.
Он также отметил, что Кондратьева активно поддержало село. Подлесный связал это с консерватизмом сельских жителей. "Условным селянам глубоко безразлично, как борются те или иные политические течения в Краснодаре. Для них важно, чтобы в районе была работа, был хлеб и радость. Мы видим, что край, именно в области сельского хозяйства, не провалился, несмотря на тяжелейший период. В целом селяне выжили, и они это связывают с губернатором", - резюмировал Геннадий Подлесный.
На Кубани появились общественные наблюдатели, подготовленные Общественной палатой Краснодарского края - тысячи наблюдателей следили за выборами, указал Подлесный. "Мы наблюдаем появление общественных третейских судей в лице общественных наблюдателей. Они не шли наблюдать от какой-то политической силы, не имели задачи во чтобы то ни стало спровоцировать скандал, во чтобы то ни стало добиться победы того или иного кандидата. Это говорит о том, что есть большие перспективы по становлению гражданского общества в Краснодарском крае", - заключил Подлесный.
Политолог Андрей Решетов отметил, что на уровне муниципалитетов Кондратьев нигде не уступил своим конкурентам. "Во всех районах действующий глава региона Вениамин Кондратьев получил убедительное большинство. Это уверенная победа", - заявил он.
Аналитики ранее заявили об имитации борьбы за пост губернатора Кубани. Жители края, опрошенные "Кавказским узлом" в преддверии выборов, заявили, что кандидаты на пост губернатора не вызывают доверия.
Кондратьев выиграл выборы вопреки своей непопулярности
По мнению Потапова, голосование на селе анализировать бесполезно, поскольку объективных данных о поддержке кандидатов эти цифры не несут. "В станицах рисуют любые итоги", - указал Вячеслав Потапов корреспонденту "Кавказского узла".
В Павловском районе за Кондратьева отдали свои голоса 94,16% избирателей, в Тихорецке - 90,36%, в Крымском районе - 90,31%. Самый низкий результат - в Краснодаре - от 59,84% до 63,05% в зависимости от избирательного округа. У Александра Сафронова в Краснодаре от 16,84% до 21,95% голосов, а в Павловском районе - только 2,2%, в Новороссийске - от 3,87% до 4,64%, указано на сайте краевого Избиркома.
Без досрочного голосования, вбросов и "каруселей" последовал бы второй тур выборов и "гарантированный проигрыш Кондратьева", полагает Потапов. Он уверен, что существующая система фальсификации способна сделать избранным даже при низком рейтинге. "Включенные в государственную систему политические партии не в силах противостоять фальсификации даже в собственных интересах и используются лишь в виде декораций. Из политических партий билась за результат только КПРФ, да и то по городу Краснодару, где проходили выборы в городскую думу", - заявил Потапов.
Система контроля через общественные институты является не только декорацией, но и легитимизатором "результатов выборов", зачастую очень агрессивным, полагает он. "Выявленные нарушения объявляют фейками. Уровень доверия населения к избирательной системе и так называемым "общественным институтам" аналогичен. Итог "выборов" повысит отторжение электората и протестные настроения в обществе", - заключил Потапов.
Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".
Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"