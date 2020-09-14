Кондратьев выиграл выборы на фоне консолидации протестных групп на Кубани

14 сентября 2020, 15:49

Вениамина Кондратьева поддержали жители приморских городов, благодарные за снятие карантина, и сельчане, которые опасаются изменений во власти, считает политолог Геннадий Подлесный. Политолог Алексей Кольба связал победу действующего губернатора с высокой степенью контроля над избирательной системой. Разброс результатов на отдельных избирательных участках заставляет сомневаться в официальных итогах выборов, заявил журналист Вячеслав Потапов.

"Кавказский узел" сообщал, что с 11 по 13 сентября на Кубани состоялось голосование на выборах губернатора. На пост главы региона претендовали пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от "Партии роста", Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Вениамин Кондратьев от "Единой России". По результатам обработки 99,47% протоколов Вениамин Кондратьев набрал 83,05% голосов, повторив свой результат, полученный на выборах 2015 года, когда он получил 83,94% голосов.

Вениамин Кондратьев руководит регионом с апреля 2015 года, когда был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора. 13 сентября 2015 года Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Кубани, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Кондратьев победил во всех районах Кубани

По результатам обработки 100% бюллетеней, действующий губернатор набрал 82,97% голосов. Второе место занял Александр Сафронов (8,21%), на третьем - Иван Тутушкин - 4,36%, указано в сегодняшнем сообщении на сайте краевого Избиркома.

"Во время подсчета голосов в избирательную комиссию края сообщений о нарушениях, связанных с подсчетом голосов, не поступало. Процесс подсчета голосов прошел без замечаний", - отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. По его словам, информация о подобных замечаниях, которая появилась в социальных сетях, была оперативно проверена и не подтвердилась, говорится в сегодняшней публикации "Российской газеты".

По данным движения "Голос", Краснодарский край с большим отрывом лидирует в России по числу сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании. К вечеру 13 сентября поступило 217 таких сообщений, тогда как в Челябинской области, которая находится на втором месте - почти вдвое меньше. По состоянию на 15.49 мск, только в Краснодаре на "Карте нарушений на выборах", которую создал "Голос", указано 172 сообщения о нарушениях, в Сочи их 25, в Анапе 20.

Итоги выборов были ожидаемы, указал профессор кафедры государственной политики и госуправления Кубанского госуниверситета Алексей Кольба. "На мой взгляд, такие итоги выборов говорят о высокой степени контроля над избирательной системой. Один мой коллега называет это «электоральный султанат»", - сказал Кольба корреспонденту "Кавказского узла".

Выборы показали консолидацию протестных групп

Нынешняя избирательная кампания сильно отличается от той, что проходила в 2015 году, указал президент центра прикладной социологии и политологии, член общественной палаты Кубани Геннадий Подлесный. Изменилась общественно-политическая, экономическая ситуация, изменились отношения Кондратьева с политической и экономической элитой края и федерального центра, отметил он.

"Команда губернатора, которая вела его кампанию, была молодой, энергичной, но очень разнородной, и в этой же команде были люди, которые делали все, чтобы Кондратьев не победил. В данной кампании мы очень четко наблюдаем консолидацию протестных групп, которых не было пять лет назад, и консолидации части электората КПРФ, которые пошли на временный альянс с представителями Навального и других оппозиционных течений и групп. Это новое в политической палитре Краснодарского края", - подчеркнул Подлесный.

Он считает, что причиной стало недовольство у коммунистов на местах тем, что руководство КПРФ "срослось" с партией власти. "Та невнятная реакция, которая последовала со стороны центрального аппарата КПРФ, когда получила озвучку вот эта смычка между оппозиционерами и КПРФ, она как раз и говорит о том, что КПРФ должна либо менять руководителей, менять свой курс и становиться реально левой оппозиционной партией, либо ее дни будут сочтены, потому что в недрах самой КПРФ вырастает другая партия, которая подхватит левую идею. А левая идея была, есть и всегда актуальна", - уверен Геннадий Подлесный.

Эта особенность нынешней избирательной кампании будет серьезно влиять на выборы в Госдуму 2021 года. "В марте мы будем участвовать в новой избирательной кампании, где политические оппоненты будут уже не согласовывать с друг другом те или иные округа и кандидатов, а попытаются реально бороться, потому что никто не будет выполнять никаких согласованных решений. Все политические партии, которые сейчас просматриваются на нашем политическом небосклоне - они все находятся под угрозой исчезновения и ухода в маргиналы", - считает Подлесный.

В основной день голосования, 13 сентября, в Краснодарском крае также прошли 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. Новацией нынешних выборов стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирали, какие отмечались нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Кондратьева поддержали сельчане и жители приморских городов

Он добавил, что избирательная кампания Кондратьева развивалась неравномерно. Особенно активны оппозиционные Кондратьеву группы были в Краснодаре. "Приморские города - там своя специфика, и Кондратьев там неплохо поднял электорат в свою защиту тем, что снял карантин. Этого ему не забыли, поскольку этим решением он спас от разорения тысячи мелких и средних предпринимателей", - заявил Подлесный.

Он также отметил, что Кондратьева активно поддержало село. Подлесный связал это с консерватизмом сельских жителей. "Условным селянам глубоко безразлично, как борются те или иные политические течения в Краснодаре. Для них важно, чтобы в районе была работа, был хлеб и радость. Мы видим, что край, именно в области сельского хозяйства, не провалился, несмотря на тяжелейший период. В целом селяне выжили, и они это связывают с губернатором", - резюмировал Геннадий Подлесный.

На Кубани появились общественные наблюдатели, подготовленные Общественной палатой Краснодарского края - тысячи наблюдателей следили за выборами, указал Подлесный. "Мы наблюдаем появление общественных третейских судей в лице общественных наблюдателей. Они не шли наблюдать от какой-то политической силы, не имели задачи во чтобы то ни стало спровоцировать скандал, во чтобы то ни стало добиться победы того или иного кандидата. Это говорит о том, что есть большие перспективы по становлению гражданского общества в Краснодарском крае", - заключил Подлесный.

Политолог Андрей Решетов отметил, что на уровне муниципалитетов Кондратьев нигде не уступил своим конкурентам. "Во всех районах действующий глава региона Вениамин Кондратьев получил убедительное большинство. Это уверенная победа", - заявил он.

Аналитики ранее заявили об имитации борьбы за пост губернатора Кубани. Жители края, опрошенные "Кавказским узлом" в преддверии выборов, заявили, что кандидаты на пост губернатора не вызывают доверия.

Кондратьев выиграл выборы вопреки своей непопулярности

Главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов указал, что разброс результатов на отдельных избирательных участках заставляет сомневаться в официальных итогах выборов. "Любой неподкотрольный социолог, скажет, что такого разброса по участкам на региональных выборах без фальсификаций не бывает", - заявил он.

По мнению Потапова, голосование на селе анализировать бесполезно, поскольку объективных данных о поддержке кандидатов эти цифры не несут. "В станицах рисуют любые итоги", - указал Вячеслав Потапов корреспонденту "Кавказского узла".

В Павловском районе за Кондратьева отдали свои голоса 94,16% избирателей, в Тихорецке - 90,36%, в Крымском районе - 90,31%. Самый низкий результат - в Краснодаре - от 59,84% до 63,05% в зависимости от избирательного округа. У Александра Сафронова в Краснодаре от 16,84% до 21,95% голосов, а в Павловском районе - только 2,2%, в Новороссийске - от 3,87% до 4,64%, указано на сайте краевого Избиркома.

Без досрочного голосования, вбросов и "каруселей" последовал бы второй тур выборов и "гарантированный проигрыш Кондратьева", полагает Потапов. Он уверен, что существующая система фальсификации способна сделать избранным даже при низком рейтинге. "Включенные в государственную систему политические партии не в силах противостоять фальсификации даже в собственных интересах и используются лишь в виде декораций. Из политических партий билась за результат только КПРФ, да и то по городу Краснодару, где проходили выборы в городскую думу", - заявил Потапов.

Система контроля через общественные институты является не только декорацией, но и легитимизатором "результатов выборов", зачастую очень агрессивным, полагает он. "Выявленные нарушения объявляют фейками. Уровень доверия населения к избирательной системе и так называемым "общественным институтам" аналогичен. Итог "выборов" повысит отторжение электората и протестные настроения в обществе", - заключил Потапов.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".