Наблюдатели назвали Кубань лидером по количеству нарушений на выборах

14 сентября 2020, 00:52

Лидером по числу сообщений о возможных нарушениях за время избирательной кампании стал Краснодарский край, заявили наблюдатели движения "Голос". По их данным, Кубань лидирует и по количеству нарушений в основной день голосования.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября при голосовании на Кубани движение "Голос" заявило о случаях вброса бюллетеней, повторном голосовании одними и теми же лицами, недопуске наблюдателей на участки избиркомов и махинации с голосованием на дому. На следующий день наблюдатели сообщили, что при голосовании в актах двух избирательных комиссий по итогам проверки первого дня голосования было указано гораздо больше бюллетеней, чем выдано в действительности. В одной из УИК акт исправили, на другом ошибку признали после жалобы в полицию.

С 11 по 13 сентября на Кубани состоялось голосование на выборах губернатора. В основной день голосования, 13 сентября, также прошли 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. Новацией нынешних выборов стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирали, какие отмечались нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Краснодарский край стал лидером по числу сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании, свидетельствуют данные движения "Голос" по состоянию на 19.30 мск 13 сентября. Отмечается, что всего о нарушениях на Кубани поступило 217 сообщений, причем 50 из них - в последний день единого голосования. Для сравнения, на втором месте находится Челябинская область, из которой поступило 109 и 38 сообщений о возможных нарушениях соответственно.

По данным наблюдателей, многие нарушения на Кубани были связаны с надомным голосованием. "Избиратели заявляют, что не вызывали к себе "выездную урну", либо комиссия выезжает без надлежащих документов", - говорится в сообщении на сайте движения.

Кроме того, отметили в "Голосе", имело место оказание давления на наблюдателей: "В Краснодарском крае, где перед выборами полиция пыталась оказать давление на члена федерального совета "Голоса" Давида Канкию, кандидат в губернаторы Краснодарского края Александр Сафронов заявил, что на наблюдателей от КПРФ в Краснодаре также оказывается давление, и в ряде случаев их пытаются под разными предлогами "выкинуть" с участков".

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" — объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами. "Голос" обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами. В своей работе "Голос" руководствуется всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдает политический нейтралитет, указано на сайте движения.

Больше всего сообщений о нарушениях на выборах на Кубани было зафиксировано в Краснодаре - 151, а также в Сочи и Новороссийске - по 22 и Анапе - 21. Из других крупных городов Юга России и Кавказа сообщений о нарушениях поступило намного меньше. Так, из Ростова-на-Дону наблюдатели "Голоса" получили 23 сообщения, из Астрахани - 17, Ейска - 12, Пятигорска - 5, Элисты - 4, из Волгограда и Махачкалы - по 2, из Ставрополя и Майкопа - по 1. Сообщений из Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии не поступало.

Всего за время кампании в "Голос" поступило 1486 сообщений о возможных нарушениях из 59 регионов России. В основной день голосования, 13 сентября, по состоянию на 19.30 мск таких сообщений поступило 394 из 51 региона.

В ЦИК заявили о незначительном количестве нарушений

Серьезных нарушений в ходе голосования 11-13 сентября практически не зафиксировано, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. При этом она отметила, что пока еще "рано говорить о нарушениях".

"Что касается голосования, мы все разобрали, все, что в прессе было, все разбирали. Много это или мало? Практически ничего. Но сейчас мы нарушений видим очень мало [...] Как только официально от комиссий будут решения, мы всю эту статистику соберем и скажем, что в таких-то регионах и на таких-то участках были нарушения", - привел ее слова ТАСС 13 сентября.

Как сообщалось, наблюдатели с шести УИК в Краснодаре заявили, что в ходе выборов в городскую думу 13 сентября члены участковых избирательных комиссий различными способами препятствовали их работе. В частности, им отказывали в ознакомлении с документами и актами комиссий, а также грубили и оказывали административное давление.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".