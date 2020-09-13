Член избирательной комиссии отстранен после конфликта на участке в Дагестане

13 сентября 2020, 22:36

Два кандидата в депутаты и их сторонники повздорили на избирательном участке в дагестанском селе Герга. Полицейские погасили конфликт, возникший из-за ошибки члена участковой комиссии, отчитались в ТИК.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана участвовали в 615 муниципальных избирательных кампаниях на территориях пяти городских округов, трех внутригородских районов и 38 муниципальных районов. Избиратели из села Кумух высказали сомнение в том, что новоизбранные депутаты смогут решить такие насущные проблемы, как отсутствие газификации. Некоторые махачкалинцы заявили, что не видят смысла голосовать, и решили проигнорировать выборы.

В этом году новацией стало широко распространяемое, в том числе в Дагестане, досрочное голосование на выборах. О том, где проходят выборы и какие уже отмечены нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Сегодня в социальных сетях появилось видео конфликта на избирательном участке в Каякентском районе. На видео, опубликованном, в частности, Telegram-каналом "Совесть Дагестана", десятки людей, тесно сгрудившись в помещении, разговаривают на повышенных тонах. В толпе находятся полицейские. Что происходит в центре этой группы людей, не видно.

"Девушка с пропиской в городе Чита попыталась проголосовать на избирательном участке села Герга. Когда ей попытались разъяснить, что этого делать нельзя, возникла непонятная ситуация. Как нам пишут, в конце концов все закончилось мирно, а сотрудники смогли всех успокоить", - говорится в публикации Telegram-канала.

Словесная перепалка в селе Герга произошла между кандидатами в депутаты на участке №0682, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Территориальной избирательной комиссии Каякентского района. "Избирательный бюллетень был выдан невестке одного из кандидатов, проживающей в этом населенном пункте. Член избирательной комиссии выдал избирательный бюллетень, зная, что она житель этого села. Однако, как оказалось, у нее нет прописки в этом населенном пункте (прописка в Читинской области). Поэтому у нее был изъят бюллетень и ей было отказано в голосовании", - сообщил представитель ТИК.

Член избирательной комиссии, который выдал избирательный бюллетень, не удостоверившись в наличии прописки, отстранен от участия в работе участка, отметили в ТИК. "Инцидент немедленно был устранен членами УИК и работниками ОМВД по Каякентскому району", - заверили в территориальном избиркоме.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".