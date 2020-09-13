13 сентября 2020, 11:54

Явка на выборы в Совет депутатов Гудермеса превысила 25 процентов

На выборах в Совет депутатов Гудермесского городского поселения с 11 по 12 сентября проголосовал 8 931 избиратель, сообщил избирком Чечни.

Как писал "Кавказский узел", досрочное голосование в Чечне проходило до 10 сентября, на следующий день началось трехдневное голосование. Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательный участок, будет организовано голосование на дому, на основании письменного заявления или устного обращения, сообщил избирком республики.

По состоянию на 21.00 мск 12 сентября на выборах в Совет депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва проголосовал 8 931 избиратель, явка составила 25,95 процент, сообщил на своем сайте Избирком Чечни.

Выборы в Совет депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва проходят по пропорциональной избирательной системе. На 24 места в совете претендуют 86 кандидатов, 30 из них - от партии «Единая Россия», 28 – от КПРФ и еще 28 – от «Справедливой Россия», информировал избирком.

Девять кандидатов являются действующими депутатами в совете, все они входят во фракцию "Единая Россия", остальные претенденты в нем не представлены, следует из данных на сайте Избиркома России. По результатам выборов в Совет депутатов Гудермесского городского поселения второго было избрано 24 депутата от "Единой России", двое из них впоследствии сложили свои полномочия, один - от "Справедливой России", и по два от партий "Российский общенародный союз" и "Патриоты России"..

Напомним, выборы 13 сентября в Гудермесском городском поселении были назначены в связи с тем, что в составе Гудермесского района было образовано новое муниципальное образование: Ново-Бенойское сельское поселение с административным центром в селе Новый-Беной.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".

Примечание:

"Международная кризисная группа призвала Кремль заняться финансами и силовиками в Чечне", "Прокуратура Чечни и ЦИК не зафиксировали фактов удаления с избирательных участков наблюдателей "Голоса", "В Чечне сменился глава администрации Гудермесского района".

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