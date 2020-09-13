13 сентября 2020, 09:20

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах со стороны Армении

Армянские военные 31 раз обстреляли позиции азербайджанской армии, используя снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября Азербайджан обвинил Армению в 32 обстрелах за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 310 обстрелах за неделю с 6 по 12 сентября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 31 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции в селе Агдам в Товузском районе, отмечается в сообщении. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. 

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.10 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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