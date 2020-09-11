ЕСПЧ присудил компенсацию отцу умершего в силовой структуре НАР

11 сентября 2020, 12:13

Европейский суд по правам человека 10 сентября постановил выплатить 37 тысяч евро отцу Тураджа Зейналова, который, как утверждают его родные, был замучен до смерти в бывшем Министерстве нацбезопасности Нахичеванской республики в 2011 году.

Как писал "Кавказский узел", родные 31-летнего Тураджа Зейналова сообщили, что он был арестован 24 августа 2011 года по обвинению в государственной измене и умер через четыре дня в результате пыток, которым подвергся в Министерстве нацбезопасности (МНБ) Нахичеванской автономной республики (НАР). Ведомство признало смерть 28 августа Тураджа Зейналова, однако отрицало насильственный характер смерти. Согласно выданному родным медицинскому заключению, Зейналов умер от "тромба артерий легких", позже МНБ НАР выступило с сообщением для СМИ, в котором отмечалось, что Зейналов умер от рака. Родные Зейналова не согласились с официальной версией о причинах его смерти. Они считают, что Зейналов умер от пыток.

10 сентября Европйский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по делу о смерти Тураджа Зейналова, отец которого Шурия Зейналов просил признать нарушения ст. 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения) Европейской конвенции прав и свобод человека, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Страсбургского суда.

Турадж Зейналов, работавший в Нахичеванском аэропорту, был арестован в 2011 году по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. Он скончался в СИЗО. По версии властей, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Однако родные обнародовали фото и видео покойного, на теле которого были видны многочисленные следы побоев. Родители Зейналова потребовали расследовать обстоятельства смерти, посчитав, что причиной стали пытки. Однако этого не было сделано. Более того, родные погибшего подверглись угрозам и шантажу. Их жалобы в суды Азербайджана об отказе в проведении объективного расследования не были удовлетворены, и потому они обратились в ЕСПЧ, говорится в сообщении.

Страсбургский суд признал нарушения по статьям 2 и 3 Европейской конвенции прав человека и постановил выплатить заявителю компенсацию за моральный ущерб в размере 35 тысяч евро и еще 2 тысячи евро - на возмещение судебных расходов, говорится в решении Страсбургского суда.

Адвокат заявителя Асабали Мустафаев назвал решение суда долгожданным.

"После решения ЕСПЧ можно с уверенностью сказать, что Турадж Зейналов был убит в МНБ НАР. Это очень трагическая, криминальная и детективная история. Турадж Зейналов работал водителем в Нахичеванском аэропорту и умер спустя три дня после задержания по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Когда я прибыл в НАР для защиты прав его семьи, там упорно шли слухи, что Турадж стал свидетелем некоего незаконного действия в аэропорту и причиной ареста стало это. Поначалу тело умершего не хотели выдавать семье. Но, благодаря активности местных правозащитников Малахат и Ильгара Насибовых, тело удалось получить, и на нем были выявлены многочисленные следы насилия. Сначала договор от имени семьи со мной подписала вдова Тураджа Зейналова. Но ее запугали, и она расторгла его. Потом договор был подписан с отцом Тураджа", - утверждает Мустафаев.

По его словам, источник из России, имевший отношение к МНБ НАР, рассказал, что в пытках над Зейналовым участвовал высокопоставленный силовик. Он признал, что участвовал в запугивании вдовы Зейналова по поручению силовиков и, "не выдержав подобных поручений", бежал из России. В Нахичевани против него начали уголовное дело о мошенничестве. "С помощью российских правозащитников удалось привлечь ему адвоката, взять у него показания по делу Тураджа Зейналова и направить обращение в ЕСПЧ, который принял решение о невозможности экстрадиции [обратно в НАР] этого человека", - рассказал Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат позитивно оценил решение ЕСПЧ по делу Зейналова также с той точки зрения, что Страсбургский суд признал нарушения "права на жизнь" и "права не подвергаться пыткам" как с материальной, так и процессуальной точек зрения, что означает причастность к этим нарушениям представителей власти.

"Конечно, постановление ЕСПЧ и назначенная компенсация не вернут уже жизнь Тураджу Зейналову, однако для его семьи это будет хоть каким-то утешением. Я очень признателен правозащитникам Ильгару и Малахат Насибовым, без помощи которых я бы не смог вести это дело в Нахичеване", - заявил Мустафаев.

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Напомним, в НАР имели место факты физического давления на лиц, содержащихся в правоохранительных органах. В частности, арестованный активист оппозиции Зейнала Багирзаде рассказал своему брату, что первые три дня после заключения под стражу подвергался физическому и психологическому давлению. Эту информацию подтвердили и его родители.

Международные правозащитные организации в 2010 году обращали внимание на плачевную ситуацию с правами человека в Нахичеванской автономной республике Азербайджана. Однако член делегации Азербайджана в ПАСЕ, депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" Айдын Мирзазаде заявлял тогда, что ситуация в НАР представляется правозащитниками в искаженном свете.