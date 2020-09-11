Мост в Троицком открыт до завершения ремонта из-за жалоб сельчан

11 сентября 2020, 10:13

Ремонт моста, связывающего часть улиц ингушского села Троицкое с его центром, еще не завершен, однако власти решили открыть его для проезда из-за жалоб местных жителей, сообщили в райдминистрации. Ремонтные работы начались спустя несколько месяцев после закрытия моста, местные жители вынуждены были добираться на работу и в магазины, объезжая несколько километров, пожаловались сельчане.

Как писал "Кавказский узел", ливни, прошедшие 6 мая в Сунженском районе, привели к подтоплению десятков домов местных жителей. В селе Троицкое, которое сильнее всего пострадало от паводка, станичники своими силами соорудили дамбы из мешков с песком. 8 мая в центре села был перекрыт мост, который является единственным путем для половины села в центр. Из-за его закрытия местные жители вынуждены добираться до магазина и аптеки в объезд, а сроки завершения ремонтных работ не уточняются, пожаловались ранее селяне.

Жители улиц Народная, Международная, Мостовая, Тбилисская и Махнова в Троицком ранее рассказывали, что после закрытия моста им приходилось добираться до центра села в объезд. Администрация установила бетонные блоки и ленты, не объяснив, на какой срок закрыто передвижение по мосту, указали они. "В объезд очень далеко получается", - рассказал местный житель Абукар. "Понадобилось сходить в аптеку, так пришлось ехать в объезд, что совсем неудобно... А сюда "скорая помощь" часто ездит, это единственный путь в центр", - сказал Юсуп 10 мая. Он также сообщил, что ремонтных работ на мосту не заметил.

Ремонт моста в селе Троицкое не завершен, но мост открыт раньше запланированного времени из-за жалоб жителей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации Сунженского района.

“Ремонт длился два месяца. Сколько ушло (на ремонт) средств - об этом лучше пусть глава села расскажет. У меня таких цифр нет сейчас. (Мост) раньше времени открыли из-за жалоб людей. Там еще заасфальтировать его надо, сделать арки, через недели две собирались открывать. И подпорки две восстановить внизу. Ездить через него можно уже, доработать его надо”, - пояснил представитель районной администрации. В администрации сельского поселения корреспонденту «Кавказского узла» не удалось получить комментарий по поводу ремонта моста.

Опрошенные «Кавказским узлом» сельчане пожаловались, что ремонт моста не начинался в течение нескольких месяцев, а длился не менее двух месяцев – все это время сельчане добирались на работу, отвозили детей в садик, объезжая по дороге длиною в несколько километров. «Мост (был закрыт) больше четырех месяцев, (ремонт не начинался) больше двух месяцев - отговорки в районной и местной администрациях были, что, мол, средств нет. (Несколько месяцев) мы ездили в объезд, потом мост отремонтировали кустарным способом. Качество дорожного покрытия - ужасное, как и на самом мосту, так и при подъезде», - заявил Мухаммад.

“Я не доволен ремонтом этого моста: весь кривой, косой, блоки валяются, как попало, не убрали. Думают, покрасили и всё что ли? Дорога страшная, вся в ямах, на мосту асфальт тоже лет 50 наверно не клали […] Несколько месяцев в объезд по грейдеру, а еще тут «скорая», и автобус, и свадьбы – всем надо было за несколько километров (объезжать) по разбитой дороге”, - отметил сельчанин Абукар.

«Главное, что открыли - на работу и детей в садик отвозить приходилось (очень далеко). Ночью еще не проезжал, так что не успел оценить освещение на этом мосту”, - заявил Идрис.

Местный житель Аслан Евлоев отметил, что после открытия моста стало легче добираться в школу и магазин, однако ремонт дороги около моста так и не был осуществлен. “Вызывает сомнение надежность проделанного ремонта. Практически всю весну и всё лето мост стоял закрытым. Вынуждены были ездить в объезд. (После его открытия) легче стало ездить в школу, магазин. Порадовало, что сделали освещение и косметический ремонт. Но ремонт дороги до площади от моста за 30 лет не смог сделать ни один глава», - пояснил Евлоев.

Сотрудники «скорой помощи» сообщили, что после открытия моста вызовы стали обслуживаться быстрее. «Особых задержек в связи с закрытием этого моста не было, жалоб от пациентов не было. Приходилось в объезд ездить, но сильных задержек не было, на работу «скорой помощи" это не повлияло. Хотя открытие моста это, конечно, удобнее для оперативной помощи - машины еще быстрее доезжают, помощь быстрее оказывается", - сообщила заместитель главврача по оперативной работе станции «скорой помощи» Сунженского района.