Палаточный лагерь мигрантов в Каменск-Шахтинском. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=yMHAjNbzYgU&feature=emb_logo

10 сентября 2020, 17:55

Обитатели лагеря в Каменск-Шахтинском пожаловались на дороговизну питания

Граждане Узбекистана, ожидающие отправки на родину в лагере близ станции Лихая, обеспечены палатками, водой и электричеством. Обитатели лагеря жалуются, что выйти из него нельзя, а цены на питание высокие.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону, на железнодорожной станции Первомайская, граждане Узбекистана разбили палаточный лагерь в ожидании отправки на родину. 8 сентября 950 обитателей лагеря были отправлены на родину. Оставшиеся около 800 человек были перевезены на станцию Лихая в Каменск-Шахтинском. Их разместили на Станции юных техников, в районе учреждения с 15.00 мск 9 сентября объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ближайший поезд в Ташкент, на котором планируется отправить мигрантов домой, отправится со станции Лихая 13 сентября.

Локальный режим чрезвычайной ситуации позволяет принимать оперативные меры помощи мигрантам и использовать на это бюджетные средства, пояснили в правительстве Ростовской области. 

Сейчас в лагере на территории Станции юных техников находятся 822 человека, сообщил директор областного департамента по предупреждению чрезвычайных ситуаций Сергей Панов. "Людей обеспечивают водой, питание - за свой счет. Лагерь охраняется, и выход за его пределы запрещен. Есть медпункт, где у всех граждан по прибытии измеряют температуру", - процитировало сегодня Панова издание DonNews.

В лагере для мигрантов установили многоместные палатки, туда привозят техническую и питьевую воду. В каждой из 50 палаток размещается около 15 человек. Некоторым из них достались раскладушки, некоторые спят на земле. В лагерь проведено электричество, установлены биотуалеты. У электрических розеток собираются большие очереди, проинформировал 1RnD.

Обитатели лагеря пожаловались, что выйти из него нельзя, а питание в нем дорогое. "Чай очень дорогой, 40 рублей стоит маленький стаканчик", - говорит один из мигрантов на видео, опубликованном сегодня на YouTube-канал "1rnd.ru - Первый Ростовский".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил удивление тем, что для вывоза людей был выбран железнодорожный транспорт. "Я знаю, что посольство Узбекистана организовывало несколько вывозных авиарейсов. Почему поезд, почему из Ростова - не знаю. У нас, в любом случае, есть миграционные власти, есть и в Ростове. Они должны понять, насколько эта информация соответствует действительности. Ничего другого не могу сказать. Я убежден, что органы внутренних дел области и миграционные службы, если это так, будут принимать соответствующие меры", - привел сегодня слова Пескова "Интерфакс".

Чиновники России и Узбекистана должны были организовать возвращение трудовых мигрантов на родину в условиях пандемии и не допустить возникновения палаточного лагеря в Ростове-на-Дону, указали ранее пользователи соцсети. Они высмеяли министра экономического развития Ростовской области за слова о том, что появление лагеря не было согласовано с властями.

Напомним, что подобная ситуация сложилась и на границе Дагестана с Азербайджаном. Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов республики был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

 Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Обитатели лагеря в Кулларе критикуют принцип составления списков на выезд", "Обитатели стихийного лагеря в Кулларе заявили о трудностях переезда в палатки", "Условия в лагере близ Куллара улучшились после протестов". 

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