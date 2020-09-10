Алексиевич призвала российскую интеллигенцию отреагировать на кризис в Белоруссии

10 сентября 2020, 16:23

Российская интеллигенция не должна молчать о событиях в Белоруссии, заявила писательница Светлана Алексиевич, призвав высказаться в поддержку протестующих. Поддержка белорусов российской общественностью способна предотвратить вмешательство Москвы в дела соседнего государства, предположила председатель комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах более 80% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Штаб Светланы Тихановской заявил, что большинство голосов было отдано за нее. Акции протеста жестко подавляются силовиками. В России, в том числе в ЮФО, прошел ряд акций в поддержку белорусов.

Светлана Алексиевич сообщила о давлении на оппозицию в Белоруссии

9 сентября Светлана Алексиевич осталась единственным членом созданного оппозицией президиума Координационного совета. "Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. <...> Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ", - написала Алексиевич в заявлении, опубликованном на сайте Белорусского ПЕН-клуба.

В этом заявлении Алексиевич, в частности, обратилась к "русской интеллигенции". "Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", - написала Алексиевич.

В августе подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили свое возмущение задержаниями журналистов.

В ответ на призыв Алексиевич готовится коллективное обращение

Единой организации в России нет, но есть отдельные представители интеллигенции, которые скоро выступят с заявлением, сообщила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Называть себя интеллигенцией – нахальство. Но мы, считают нас интеллигенцией или нет, должны ответить на обращение Алексиевич. Уже собираются подписи под письмом.В течение дня заявление будет опубликовано. Но насколько оно будет эффективным и какой результат может дать, не знаю. Да, мы сочувствуем, были у посольства Беларуси. Я не знаю, что еще я могу сделать в этой ситуации", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Российская интеллигенция – часть российского общества, поэтому мнение ее представителей не может не влиять на граждан, уверена Ганнушкина. "Нельзя отделять нас от общества. Мы и есть общество, мы и есть народ, его часть. Мы существуем в этом обществе. Писатели, творческие люди, общественники влияют на мнение граждан, их голос заметен. Голоса Людмилы Улицкой, Льва Пономарева и других люди слушают, к ним прислушиваются", - сказала Ганнушкина.

Правозащитница выразила солидарность с протестующими. "С большим уважением отношусь к борьбе белорусов, они молодцы. Удачи им. Они – пример для нас. Вот это и пугает наши власти", - подчеркнула Светлана Ганнушкина.

Глава "Голоса Беслана" указала на Конгресс интеллигенции

От имени российской интеллигенции может выступить Конгресс интеллигенции, считает председатель комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева. "Эта организация могла бы выступить от имени нашей интеллигенции и ответить Алексиевич. Но в обращении будут имена только тех, кто также против российской власти, потому что провластные никогда не поддержат протест в соседней республике. Мы внимательно следим за событиями в Беларуси, но Алексиевич должна понимать, что мы не в лучшем положении. Если там начались протесты, что-то началось, засветилась надежда, то у нас этого нет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Элла Кесаева.

По ее мнению, те в России, кто готов был открыто поддержать белорусов, уже сделали это. "Если внимательно посмотреть на страницы общественников, писателей, певцов, то они уже высказались на эту тему и поддержали белорусских братьев. От них, мне кажется, Алексиевич и ждет реакции. Я думаю, что такая совместная реакция российской интеллигенции может привести к тому, что Москва откажется от вмешательства в дела Беларуси и поддержки Лукашенко", - предположила Кесаева.

Она уверена, что голос российской интеллигенции в российском обществе заметен. "Их голос оказывает влияние. Времена, когда большинство граждан были аполитичными, уже прошли. Особенно после конституционных поправок. Народ все понимает, и скоро большинство будет открыто выступать против власти. Граждане начали думать, делать выводы. И в этом большую роль играют представители интеллигенции, когда выступают и говорят на разные волнующие людей темы и проблемы", - подчеркнула Кесаева.

Со своей стороны она выразила поддержку протестующим. "Я считаю, что Тихановская – новый президент Беларуси. Ей стоит признать себя президентом и быть активнее. Сейчас я желаю им мира и терпения, потому что мы видим какая у народа воля, но и власти показывают силу и не сдаются", - сказала Кесаева.

Эффективность выступлений интеллигенции в России под вопросом

В России нет организаций, которые бы могли выступить от имени интеллигенции, прокомментировал обращение Светланы Алексиевич кавказовед, этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов.

"Я не вижу такой организации. Есть всякого рода партии, движения, общественные организации, которые вроде бы ставят достаточно прогрессивные и хорошие цели, но на деле ничего не могут делать. Например, послушать [создателя партии "Яблоко" Григория] Явлинского, так только он и прав во всем. То же самое и с [главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем] Навальным. Поэтому я не вижу таких организаций, которые бы могли выступить от имени российской интеллигенции. Есть отдельные сильные, умные и прогрессивные личности, но от их заявлений по отдельности не будет никакого результата", - сказал корреспонденту "Кавказскому узла" Сергей Арутюнов.

Он считает, что интеллигенция не имеет значительного веса в российском обществе. "Подавляющее большинство граждан не придают важности их словам. Они отравлены идеями патриотизма", - заявил Арутюнов. По его мнению, Алексиевич желает услышать слова поддержки как от представителей интеллигенции, так и от простых россиян.

Арутюнов указал на мирный характер протестов в Белоруссии. "Мне внушает глубокое уважение упорство белорусского народа в мирном характере своей борьбы. С другой стороны, если диктатор идет ва-банк и применяет современное оружие, то он может подавить этот протест на какое-то время. Лукашенко еще в состоянии это сделать - с ним армия, милиция, они ему верны. Но учесть диктаторов предрешена. Желаю белорусскому народу терпения, выдержки, сохранять свою ориентацию на мирные ненасильственные действия. Они в итоге приведут к успеху, но, может быть не так скоро, как нам хотелось бы", - заключил ученый.

Главред информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев также считает, что в России нет организаций, способных представлять обобщенное мнение интеллигенции. "На память могу назвать только «Мемориал», но сейчас и они не могут от имени всех выступить. А так, многие интеллигенты, общественники, певцы, которых Алексиевич хотела бы услышать, отдельно говорили на тему протестов в Беларуси. Однако видимого результата не было. При этом для власти такие выступления очень чувствительны, они вызывали как минимум обиду", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Фатуллаев.

По его мнению, Алексиевич надеется, что после выступления российской интеллигенции Александру Лукашенко тоже станет как минимум обидно. "Она ожидает реакции от людей, которые в оппозиции российской власти. В основном, они и могут в этой ситуации выступить с обращением, поддержкой", - сказал Милрад Фатуллаев.

При этом Фатуллаев уверен, что голос российской интеллигенции слышен в российском обществе и оказывает влияние на "думающую часть" населения. "Обращение в связи с событиями в Беларуси будет ориентиром для активной части жителей России. Они, будучи солидарны с этим обращением, посчитают, что их мнение хоть как-то было высказано с помощью интеллигенции, потому что у простых людей нет другой возможности, кроме как написать комментарии", - подчеркнул главред дагестанского издания. Он выразил надежду, что политический кризис в Белоруссии "решится мирно, путем диалога, без жертв и кровопролития".

Ингушская интеллигенция ослаблена преследованиями

Общественный деятель из Ингушетии Борис Кодзоев также считает что ни в России, ни в Ингушетии нет организаций, способных выступать от имени интеллигенции. "У нас это стало проблемой после репрессий в результате митингов. Сейчас даже общественников, активистов меньше стало, что уж говорить про организации. Есть отдельные люди, которые все равно не молчат и говорят на эту тему. Но какой толк от их выступлений? Я сомневаюсь, что наши власти или власти Беларуси как-то на это обращают внимание", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Борис Кодзоев.

После митинга противников соглашения о чечено-ингушской границе в марте 2019 года в Ингушетии прошли массовые аресты. К 9 сентября 24 из них были приговорены к реальным срокам. О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По его мнению, Алексиевич желает услышать голос российских деятелей культуры, спортсменов, политиков, писателей, актеров и активистов. "Это и есть интеллигенция, думающая часть народа. Интеллигенция всегда была двигателем прогрессивных идей. Граждане следят за мнением представителей интеллигенции, которые им симпатичны. И их мнение для них важно. Интеллигенция не должна молчать. Если она молчит, что говорить о простых гражданах?" - отметил Кодзоев.

Он пожелал протестующим добиться своих целей без жертв. "Я тоже поддерживаю их требования. Желаю, чтобы все обошлось без жертв. Но судя по настрою Лукашенко, сомневаюсь, что все пройдет мирно и без жертв", - подытожил Борис Кодзоев.

Алексиевич неоднократно поднимала тему войны в Чечне

В 2015 году Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за цикл произведений "Голоса Утопии". Последняя книга этого цикла, "Время секонд-хенд", касается темы чеченской войны.

В связи с Чеченской войной Алексиевич указывала на присущий, по ее мнению, россиянам империализм. В интервью, данном русскоязычному израильскому изданию "Детали", она рассказала о случае, который произошел с ней во время поездок по Дальнему Востоку. Нанятый водитель рассказывал Алексиевич и ее спутнику-японцу о том, как его дети от голода падают в обморок, но при этом был настроен патриотично, и выражал желание отправить сына воевать в Чечню.

"И тут японец ему говорит: «Зачем? Чеченцы – это же другой народ. Пусть себе идет, строит свою жизнь, как хочет». Водитель вскочил, что-то бешено заорал, и… уехал! Бросил нас посреди тайги. <...> Вы можете себе представить, как он нас ненавидел, этот водитель? Голый, раздетый, дети в обморок падают в школе – но имперец. Все думают, что имперскость – это Путин. Но она в каждом сидит. Это исходит из самого народа. Я всегда говорю, что речь идет о «коллективном Путине»", - привело слова Алексиевич издание в публикации от 25 июля.

В интервью, данном информагентству Regnum, Алексиевич также подняла тему войны в Чечне. "Когда вы вошли в Чечню, где Дудаев (первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия*. - Прим. "Кавказского узла") хотел сделать свои порядки, свою страну, что сделала Россия? Разутюжила", – процитировало Алексиевич издание в публикации от 19 июня 2017 года.

Новости о давлении на активистов "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.