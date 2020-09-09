Минэкономразвития отчиталось о начале работы на Северном Кавказе

09 сентября 2020, 19:00

Процедура ликвидации упраздненного Министерства по делам Северного Кавказа официально завершена, сообщили в Минэкономразвития России, указав, что уже скорректированы планы развития региона в сфере туризма и инвестиционной политики.

Как писал "Кавказский узел", 21 января Владимир Путин упразднил Минкавказа, передав его функции министерству экономического развития. Причиной упразднения ведомства стали нерешенные вопросы социально-экономического развития СКФО, указал профессор Игорь Добаев. По мнению экономиста Михаила Чернышева, для эффективной работы ведомству не хватило финансирования.

Федеральное министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказа России) было создано в 2014 году. Его задачами были выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и координация деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ на территории СКФО. В 2014-2016 годах заместителем главы Минкавказа был двоюродный брат Рамзана Кадырова Одес Байсултанов. В мае 2018 года министерство возглавил Сергей Чеботарев.

Изначально планировалось, что Минкавказа будет ликвидировано до 30 июня 2020 года, позже сроки несколько раз сдвигались, передает ТАСС.

Сегодня Минэкономразвития России сообщило, что Министерство по делам Северного Кавказа РФ официально ликвидировано. "Министерство экономического развития РФ в полном объеме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В нем указано, что Минэкономразвития приняло на себя функции расформированного ведомства с февраля этого года, работу по этому направлению курирует первый заместитель министра Михаил Бабич. "За это время состоялись рабочие выезды Михаила Бабича в северо-кавказские регионы и встречи с их главами, в ходе которых была проведена оценка текущего положения дел. Итогом этих встреч стала корректировка планов развития в части социально-экономического развития макрорегиона, индустрии туризма и инвестиционной политики. Наряду с этим были выявлены и определены дополнительные точки роста", - подчеркнули в министерстве.

Сотрудники Минэкономразвития частично скорректировали госпрограмму социально-экономического развития СКФО, перераспределив, в частности, средства на завершение строительства или реконструкцию социально значимых объектов - больниц, школ, детсадов и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в министерстве намерены актуализировать госпрограммы в связи с кризисными явлениями в экономике, вызванными последствиями коронавирусной инфекцией.

Стратегия развития Северного Кавказа до 2025 года была принята в 2010 году, ее частью стал проект создания туристско-рекреационного кластера на юге России.

Отметим, в июне текущего года Счетная палата России заявила, что упраздненное Министерство по делам Северного Кавказа в 2019 году не выполнило госпрограмму развития региона по половине показателей. А в октябре 2019 года в ведомстве указали на то, что субсидии, выделенные регионам СКФО, не сняли напряженность на рынке труда и не привели к кардинальному улучшению инвестиционного климата. Глава Минкавказа Сергей Чеботарев тогда признал, что сроки реализации инвестпрограмм затянулись. При этом он заявлял, что о неэффективности использования субсидий речь не идет.