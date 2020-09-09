Капельница. Фото пресс-службы Минздрава Армении

09 сентября 2020, 19:55

До 18 выросло число умерших от отравления алкоголем в Армении

От алкогольного отравления в Армении скончался еще один человек, и число умерших достигло 18. Четверо пациентов ослепли, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", с 31 августа по 3 сентября в Армении было зафиксировано 38 случаев алкогольного отравления, 14 человек скончались. К 6 сентября число умерших выросло до 17. По делу об отравлении были задержаны три человека.

25 отравившихся алкоголем - жители Армавирской области, все они употребляли алкоголь не заводского производства, который приобрели в одном и том же месте, сообщил ранее Минздрав Армении.

С 31 августа по 9 сентября всего зафиксировано 46 случаев алкогольного отправления. Четверо пациентов ослепли. 18 человек скончались, 15 из которых - жители Еревана, 10 - жители Армавирской области.  22 человека выписаны из больниц, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

"28 человек из числа отравившихся употребляли алкоголь, купленный у жителя Армавира, который в свою очередь приобрел его у жителя села Джанфида. Девять человек употребляли купленный в аптеках медицинский спирт, еще девять - другой алкоголь, в том числе изготовленный в домашних условиях", - отметила Алина Никогосян.

В связи с массовым отравлением арестованы три человека, в том числе продавец алкоголя из Армавира. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 207 УК Армении (изготовление и сбыт поддельного вина, поддельной водки или иного поддельного алкогольного напитка в крупных размерах), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете Армении.

По данным ведомства, еще двоим обвинение предъявлено по статье 38-207 УК Армении (содействие в приготовлении или сбыте поддельного вина, поддельной водки или иного поддельного алкогольного напитка).

Примечание:

"Девять человек отравились угарным газом в ресторане в Армении", "Массовое отравление произошло на заводе в Азербайджане", "В Армении военнослужащие из России отравились угарным газом".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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