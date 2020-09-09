Кизлярцы сообщили о сложностях из-за перебоев с водой

09 сентября 2020, 13:27

Вода в Кизляре подается по определенным часам и ее приходится набирать впрок или покупать в магазине, рассказали жители города. Проблема с нехваткой воды в Кизляре будет разрешена в течение трех лет, а в микрорайоне "Черемушки" – в течение нескольких месяцев, сообщила администрация.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября жители микрорайона "Черемушки" в Кизляре возмутились нехваткой воды после того, как администрация отчиталась о том, что реконструкция водопровода позволила перевести на круглосуточное водоснабжение более семи тысяч жителей микрорайона. Некоторые из горожан заявили, что в их дома вода по прежнему подается по графику.

Из-за того, что в Кизляре не хватает воды, мэрия с 16 июня решила подавать ее трижды в день по два часа – в 06.00 мск, 12.00 мск и 18.00 мск. О том, чтобы вода подавалась по графику, настоял Горводоканал, по словам сотрудников которого в накопителях возник ее острый дефицит. Наиболее напряженная ситуация возникла в микрорайонах с многоэтажными застройками, сообщила администрация Кизляра на своем сайте.

Горожане пожаловались на подачу воды по графику

Житель Кизляра Али проживает в микрорайоне "Черемушки" в частном секторе. Он подтвердил, что вода в "Черемушках", как преимущественно во всем Кизляре, подается по определенным часам и люди вынуждены набирать воду впрок. "Вода конкретно у меня подается по часам. У меня стоит насос дома и накопитель", – сказал Али корреспонденту "Кавказского узла". Со его слов, Али был вынужден приобрести оборудование за более чем 20 тысяч рублей.

Житель Кизляра Заур рассказал, что не так давно переехал из "Черемушек", а когда он там проживал, то в его дом вода поступала по графику. По словам знакомых Заура, которые живут в "Черемушках", вода по прежнему подается по определенным часам. "Мои друзья, товарищи живут в "Черемушках", они как покупали воду, так и покупают", – сказал Заур корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, в том районе, куда Заур переехал из "Черемушек", по его словам также действует график подачи воды. Утром она подается с 6.00 по мск до 9.00 по мск. А вечером – с 18.00 по мск до 22.00 мск. Заур посетовал на то, что его семья вынуждена набирать воду впрок. "Набираем пятилитровые бутылки. Они должны быть обязательно", – отметил он.

По словам другого жителя "Черемушек" Мурада, его семья проблем с водой не испытывает. Поскольку их дом обеспечен ею из артезианской скважины. Мурад переехал в Кизляр из Махачкалы несколько месяцев назад. "Я в Кизляре нахожусь полгода. [С тех пор] как я [сюда] приехал, никогда не испытывал проблем с водоснабжением", – сказал житель корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия объяснила проблему с водой нехваткой скважин

Проблема с водоснабжением Кизляра находится на контроле властей Дагестана, к концу года планируется пробурить в общей сложности 10 артезианских скважин, чтобы увеличить объем подачи воды. Проект по водоснабжению еще не завершен, поэтому жителям некоторых улиц микрорайона "Черемушки" вода подается по расписанию, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница мэрии.

Власти намерены решить проблему с нехваткой воды по всему городу к 2025 году, сказала она. "При благополучном финансировании, в течении нескольких лет к 2025 году город [Кизляр] должен перейти на круглосуточную подачу воды", – пояснила сотрудница мэрии.

Она добавила, что на 8 сентября воду в "Черемушках" круглосуточно получает 7000 жителей. "Частный инвестор пока не может охватить все дома, в силу того, что там необходимо проложить новые водопроводные сети", – объяснила сотрудница горадминистрации.

Решение проблемы с подачей воды осложнена тем, что у специалистов нет полной схемы водопроводных сетей. К тому же по мере работ возрастает и протяженность необходимой прокладки труб. "В планах было проложить до 500 метров водопровода, а на данный момент предстоит проложить до 1 километра водопроводных сетей", – сказала сотрудница мэрии.