Парламент Южной Осетии не смог создать комиссию по расследованию дела Инала Джабиева

09 сентября 2020, 08:10

Из-за неявки группы депутатов, ранее заявивших о временной приостановке работы, в парламенте Южной Осетии не смогли сформировать комиссию по расследованию обстоятельств гибели Инала Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", смерть жителя Южной Осетии Инала Джабиева, задержанного по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева, привела к отстранению самого Наниева. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Суд в Цхинвале постановил заключить под стражу сотрудника городской милиции Ацамаза Наниева, который стал еще одним подозреваемым по делу о пытках задержанных после покушения на главу МВД Южной Осетии.

После того, как задержанный житель Южной Осетии Инал Джабиев скончался 28 августа, в интернете появились фото со следами жестоких побоев на его теле. 29 августа источники рассказали о сильном избиении и пытках еще двух задержанных по делу о покушении на министра – Николая Цховребова и Геннадия Кулаева. В тот же день Цховребова и еще одного задержанного, Герсана Кулумбегова, отпустили под подписку о невыезде.

На первом после каникул заседании президиума парламента Южной Осетии планировалось обсудить создание парламентской комиссии по расследованию дела Инала Джабиева. Однако группа депутатов законодательного органа республики 8 сентября не пришла на заседание президиума парламента, президиум парламента не состоялся из-за отсутствия необходимого кворума и комиссия не была создана, сообщило в тот же день издание "Спутник.Осетия".

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил создать временную парламентскую комиссию для расследования гибели Инала Джабиева, но пока часть депутатов бойкотируют работу из-за требований по отставке генпрокурора Урузмага Джагаева, комиссия не может быть собрана, информирует издание.

17 из 34 депутатов парламента Южной Осетии объявили о приостановке работы до решения вопроса об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия в связи со смертью задержанного силовиками Инала Джамбиева. Джагаев отказался выполнять требование депутатов, заявив, что готов уйти с поста только в том случае, если часть депутатов откажутся от депутатской неприкосновенности, которая препятствует привлечению их к уголовной ответственности.

Саботируя работу парламента, часть депутатов препятствуют скорейшему созданию комиссии, заявил спикер парламента Алан Тадтаев.

"Мы не видим заинтересованности в справедливом расследовании данного уголовного дела со стороны отдельных депутатов, а видим только популистические шаги некоторых наших коллег, которых не очень, наверное, интересует, как будет проходить следствие", - процитировало 8 сентября спикера агентство "Алания.Информ".

Также на президиуме парламента планировалось обсудить вопрос амнистии, приуроченной к 30-летию республики, но из-за сорванного собрания этот вопрос не обсуждался, кроме того, не была назначена и дата сессии парламента.

В ходе расследования дела о смерти Инала Джабиева проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщило 8 сентября со ссылкой на российского эксперта Сергея Груздева и югоосетинского эксперта Зарину Дзагоеву агентство "Рес".

Выполнено гистологическое исследование внутренних органов Джабиева, но в дальнейшем требуется проведение дополнительных гистологических исследований на наличие скрытых патологий, заявили специалисты.

Срок завершения окончательных исследований может затянуться до нескольких месяцев, но без проведения гистохимии назвать точную причину смерти Инала Джабиева не представляется возможным, считает российский эксперт Сергей Груздев.