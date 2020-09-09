Пикетчики в Астрахани призвали бюджетников не голосовать досрочно

09 сентября 2020, 01:56

Ярослав Савин, Михаил Долиев и Елена Байбекова провели одиночные пикеты перед зданием администрации Ленинского района Астрахани, где находится районная территориальная избирательная комиссия. Они призвали приходящих туда работников бюджетных организаций даже под нажимом руководства не голосовать досрочно.

Как писал "Кавказский узел", жители Астрахани Ярослав Савин, Михаил Долиев и Елена Байбекова провели 5 сентября одиночные пикеты против досрочного голосования, которое они считают способом сфальсифицировать выборы.

Досрочное голосование началось 2 сентября в зданиях территориальных избирательных комиссий Астрахани и продлится до 8 сентября, а 9 и 10 сентября оно будет проходить в зданиях участковых избирательных комиссий. В регионе проходят довыборы депутата областной думы, выбору депутатов гордумы Астрахани, а также выборы глав и депутатов муниципальных советов, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Трое пикетчиков провели 8 сентября одиночные пикеты у здания администрации Ленинского района Астрахани. Здесь расположена территориальная избирательная комиссия Ленинского района, куда приходят голосовать те, кто решил сделать это досрочно, передает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на акции.

Руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев держал плакат "Не доверяю Ленинскому избиркому", член "Парнаса" Ярослав Савин - "Бюджетник! Сам пришел в Ленинский избирком?", активистка Елена Байбекова - "Причина досрочного голосования? Заставляет директор школы".

Они простояли около часа. За это время в здание администрации несколько раз входили группы граждан, главным образом женщин, по 8-10 человек, которые организованно шли голосовать, советовались друг с другом, что писать в заявлениях о досрочном голосовании, и в целом вели себя так, будто они пришли все вместе. Отвечать на вопрос корреспондента "Кавказского узла", с какой целью пришли в ТИК, они отказывались.

По словам Ярослава Савина, он точно знает, "что работникам бюджетных учреждений Астраханской области дают инструкции, настоятельно уговаривают голосовать досрочно".

"Я не стремлюсь влиять на действия бюджетников, но хочу показать, что я знаю о том, что они сюда приходят по инструкции, по некоторому принуждению. Я хочу дать понять, что это известно не только им, что они не одни. Тем самым выразить им поддержку. Одновременно огласка может воздействовать на руководство бюджетных учреждений. Возможно, если бюджетник поймет, что эта информация публична (о принуждении), что он не один на один со своим работодателем, то в дальнейшем он сам будет принимать решение о том, когда ему голосовать и где - в ТИКе или около дома, в своем УИКе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Савин отметил, что не может поддерживать тех, кто следует подобным инструкциям. "Но и немного пристыдить тоже. Я не могу поддерживать то, что человек по подобным инструкциям голосует. Я считаю, что он должен сам решать", - отметил он.

Кандидаты в депутаты городской думы Астрахани и их представители сообщили о том, что в территориальных избирательных комиссиях Ленинского и Трусовского районов города, а также Кировского района 3 сентября были вскрыты сейфы с бюллетенями. После обращения участников выборов в правоохранительные органы горизбирком обязал территориальные избирательные комиссии использовать номерные пломбы и сейф-ленты.

Елена Байбекова выразила надежду, что на тех, кто приходит голосовать досрочно по принуждению, еще можно повлиять. "Мы вышли клеймить позором бюджетников. И все бюджетники, которые, по крайней мере, проходили мимо меня, отводили взгляд в сторону, даже не смотрели на плакат. Были такие, которые говорили: "А что мы можем сделать?". Один мужчина сказал: "В поликлинике тоже заставляют". Клеймить позором бюджетников, может, и бессмысленно. Но мне обиднее всего за тех, кто занимается воспитанием наших детей - за учителей, за воспитателей. Среди них много умных, думающих. Я надеюсь, на них можно влиять. Было бы здорово, если бы кто-то, увидев мой плакат, развернулся бы и ушел", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Во время проведения пикета из здания администрации Ленинского района вышла девушка, которая представилась Маргаритой. Она сфотографировала плакаты.

"Я считаю, что выборы - это дело каждого индивидуально. Так получилось в нашей системе, что бюджетники ходят голосовать лучше всего. Я не считаю, что это плохо. Я просто не понимаю, когда люди что-то делают, а потом возмущаются. Вы уж если начали, то не надо потом возмущаться. Я видела несколько инцидентов в ТИКе, когда люди говорили, что вот, мы пришли, потому что нам сказали на работе. Ну, вы как бы сами уже дошли, проделали этот путь - и смысл уже возмущаться и говорить постфактум? Так что я не согласна, что существует принуждение. Они же сами приходят, это их выбор. Я не думаю, что кого-то могут уволить или выговор сделать. Если тебе так не хочется - не ходи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", после чего вернулась в здание администрации.

Астраханка Людмила сказала корреспонденту "Кавказского узла", что тоже является сотрудников бюджетной организации, но около здания ТИК находится не поэтому. "По поводу того, что заставляют или не заставляют - я считаю, что у нас свободная страна, если человек хочет голосовать досрочно, он может пойти голосовать досрочно. Если он не хочет, то кто его может заставить? Это его свободный выбор", - сказала она.

Людмила пояснила, что работает в образовательном учреждении, и у них "ни разу не было такого, чтобы нас заставляли". "Единственное - могут напомнить, что завтра, мол, день голосования, пожалуйста, проголосуйте, и покажите, что вы проголосовали", - добавила она. Сама Людмила не голосовала досрочно, намерена голосовать 13 сентября.