Жители Кубани признались в отсутствии интереса к губернаторским выборам

08 сентября 2020, 11:09

Кандидаты на пост губернатора Краснодарского края не вызывают доверия, рассказали в преддверии выборов опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Они сочли мизерными шансы на то, что после выборов жизнь в крае изменится в лучшую сторону.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября на Кубани наряду с муниципальными кампаниями пройдут губернаторские выборы. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от "Партии роста", Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Вениамин Кондратьев от "Единой России". Жители региона заявили, что не питают надежд на улучшение жизни в связи с выборами, поскольку считают, что результат голосования уже предопределен. Аналитики заявили об имитации борьбы за пост губернатора.

Большинство опрошенных "Кавказским узлом" жителей Краснодарского края сообщили, что не интересуются выборами губернатора. 50-летний безработный краснодарец Виктор Миронов заявил, что не собирается участвовать в голосовании, поскольку не верит в честность результатов выборов.

"Даже не знаю, что там за кандидаты в губернаторы, только знаю, что Кондратьев выдвинул свою кандидатуру. Мне выборы не интересны с 2005 года, когда они перестали быть выборами. Все равно все решат за нас, поэтому не пойду на участок", - сообщил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он не знал о том, что в Краснодаре проходят выборы в городскую думу. "Вижу, что везде расклеены какие-то листовки. Кто эти люди - не знаю и знать не хочу. Я в своем возрасте работу не могу найти, всю жизнь проработал на заводе, который закрылся. Токари теперь никому не нужны", - сказал Миронов.

36-летняя жительница Геленджика, фрилансер Ольга отметила, что в городских чатах соцсетей активно обсуждается вопрос губернаторских выборов, при этом многие местные жители не собираются поддерживать действующего губернатора. "Мы сначала были на карантине и не могли зарабатывать - не было туристов. Потом карантин был снят, город остался без воды, губернатор вообще ничего не предпринял, чтобы решить нашу проблему. Хотя ему писали сотни обращений. Если бы не владельцы Церковного озера, мы бы так и были без воды", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы с водой в Геленджике начались в июне. При этом, чиновники не организовали регулярный подвоз воды. Плохая работа организации, занимающейся водоснабжением, стала основанием для административного дела. По мнению юриста, город мог получить помощь МЧС и деньги на использование альтернативных источников воды, если бы власти объявили режим ЧС. В конце августа скважины были пополнены водой из Церковного озера, но в "Концессии водоснабжения - Геленджик" назвали использование озерной воды временной мерой. Тем не менее власти объявили, что договорились об использовании воды частного озера.

Ольга отметила, что жители Геленджика готовы голосовать за кандидатов, которых еще не знают. "Сафронов (кандидат от КПРФ) пообещал к нам приехать, и слово свое не сдержал, якобы заболел. Поэтому пойдем голосовать за других кандидатов, которых мы не знаем", - пояснила она.

43-летний строитель из Геленджика Евгений сказал, что не будет принимать участие в голосовании, поскольку считает, что достойных кандидатов нет. "Надежды на улучшение нашей жизни нет, поэтому не вижу смысла идти на выборы. Против всех бы с удовольствием проголосовал. Мы этим летом поняли, что региональной власти на нас плевать: сидели без воды три месяца, всем было все равно", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

45-летняя преподаватель вуза из Краснодара Инга считает, что принять участие в выборах - долг каждого. Она намерена пойти голосовать и на губернаторских выборах, и на муниципальных.

"От нашего решения зависит наша дальнейшая жизнь на пять лет, поэтому все избиратели должны быть ответственными. Я считаю, что утверждение, что за нас все уже решили, неверное. Если мы не будем ходить на выборы, тогда точно кто-то будет за нас решать", - уверена женщина.

Она считает действующего главу региона Вениамина Кондратьева достойным кандидатом.

"Все его критикуют за карантин. Я же считаю, что он заботился о нас, закрывая города. Я думаю, ему было непросто принять такое решение, взять на себя ответственность. Но сейчас понятно, что это была действенная мера, и распространение ковида было остановлено", - заявила Инга корреспонденту "Кавказского узла".

Во время ограничительных мероприятий из-за эпидемии в крае был введен пропускной режим передвижения, что вызывало критику местных жителей. Они, в частности, указывали на то, что спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают. Кроме того, выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. 2 сентября власти края решили до 18 сентября продлить введенный в связи с пандемией коронавируса режим повышенной готовности.

69-летняя пенсионерка из Горячего Ключа Анна Ковалева сообщила, что не планирует принимать участие в выборах губернатора. "Посмотрела в интернете на этих кандидатов - поняла, что голосовать не за кого. Кондратьев доверия не вызывает, закрыл край на карантин, моим детям пришлось кафе в Краснодаре закрыть, обанкротились, все в долгах сидят. Я со своей пенсии помогаю, как могу. Что с ними будет дальше, не понятно", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

59-летний сотрудник колонии-поселения из Усть-Лабинска Юрий сказал, что, несмотря на просьбу начальства принять участие в голосовании, он решил в выборах не участвовать.

"У меня короткий отпуск в это время, я уеду, а утруждать себя получением открепительного мне не хочется и голосовать досрочно не хочу. Смысла не вижу, потому наша жизнь не улучшается. За Кондратьева - не хочу, а остальные, я так понимаю, технические фигуры", - считает мужчина.

32-летний строитель торгового порта в Тамани Сергей планирует принять участие в выборах и проголосовать "за первого попавшегося кандидата".

"У нас забытый не только Богом, но и властями Таманский полуостров. Больница на ладан дышит. Чтобы получить медпомощь моим родителям приходится в Темрюк ездить, а это далеко и дорого. За последние несколько лет угробили медицину. Пойду и проголосую за самого неизвестного кандидата, чтобы мой голос не отдали за Кондратьева", - заявил Сергей корреспонденту "Кавказского узла".

Сельские лечебные учреждения на Тамани не могут оказать элементарную медицинскую помощь, хирурги отказываются делать операции из-за отсутствия инструментов, а медицинская техника старше, чем врачи, которые на ней работают, говорится в материале "Кавказского узла" "Не очень белые халаты. Как медицину на Кубани хоронят в отчетах".

В единый день голосования во всех субъектах федерации Юга России, кроме Кабардино-Балкарии, проходят выборы различных уровней. Новацией стало досрочное голосование, которое в шести регионах, включая Краснодарский край, началось со второго сентября, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".