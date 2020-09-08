Передача храма "Тхаба-Ерды" заповеднику не решит проблему с его разрушением

08 сентября 2020, 02:40

Храм "Тхаба-Ерды" был выставлен в аренду с целью привлечь внимание к его судьбе, заявил замруководителя территориального управления Росимущества Батыр Банхаев. Закрепление храма за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником не решит проблемы с его разрушением, считает историк Алихан Дозариев. Передача "Тхаба-Ерды" в частные руки недопустима, заявила кавказовед Макка Албогачиева.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября правительство Ингушетии решило отменить запланированный Росимуществом аукцион на право аренды объекта культурного наследия "Храм "Тхаба-Ерды", здание древнего христианского храма безвозмездно будет закреплено за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником.

Сообщение о том, что на аукцион выставлен лот об аренде храма, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 5 сентября в 18.42 мск. "На сайте [...] разместили информацию о проведении аукциона. Среди лотов - лот об аренде в Ингушетии храма "Тхаба-Ерды" сроком на 10 лет", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сообщение о том, что территориальным управлением Росимущества инициировано проведение торгом на право заключения договора аренды храма "Тхаба-Ерды" - одного из древнейших памятников культуры в Ингушетии - вызвало возмущение в социальных сетях.

«Это что? Земли отдаем, историю отдаем, а потом что, родных и близких в аренду отдавать будем?» - задается вопросом пользователь паблика "The Magas times" в соцсети "ВКонтакте" Лейла Мальсагова.

"Почему нельзя отменить эти торги? Кто их придумал?" - спрашивает Майя Вайнахская.

"Скоро республику в аренду сдадим", - мрачно пошутил Миру Мир.

Раскритиковала торги блогер "Живого журнала" под ником "komsazh", которая расценила их как попытку "вырвать храм из рук ингушей". "Мы должны потребовать у властей ответа, что означает появление новости об аренде? Приструнить окончательно ошалевших от безнаказанности и отсутствия стыда чиновников и не позволить никому тянуть руки в нашим святыням", - написала она.

"Тхаба-Ерды" - одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Объект культурного наследия ​ расположен между аулами Хайрах и Пуй в Ассинском ущелье, неподалёку от границы с Грузией, пишет "Интерфакс-Юг".

Чиновник пояснил решение выставить храм на торги на право аренды

Как сообщил заместитель руководителя территориального управления Росимущества Батыр Банхаев, выставление храма «Тхаба-Ерды» на торги было проведено намеренно, чтобы привлечь внимание к его судьбе.

«Храм — памятник культуры. Он является собственностью РФ, но нет реального правообладателя. Наши неоднократные обращения - и к правительству Ингушетии, и к главе республики с просьбой безвозмездно принять храм в собственность республики остались без ответа. В 2012-2017 годах памятник был закреплен за Ассиновско-Джейрахским заповедником на правах безвозмездного пользования, но по инициативе заповедника в феврале 2017 года договор был расторгнут. Закрепить за федеральным заповедником мы не можем - нельзя. А сам храм разрушается - за эти две-три недели стена отошла на два сантиметра. Поэтому мы предложили договор аренды с определенными обременениями. Но, на самом деле, мы надеялись, что наше объявление сдвинет решение вопроса. Так и случилось, и мы сняли объявление с торгов» - рассказал Банхаев 7 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, именно заявление Росимущества сподвигло правительство Ингушетии передать храм «Тхаба-Ерды» в безвозмездную собственность Джейрахско-Ассинскому музею-заповеднику. «Теперь, наконец-то, появилась реальная организация, которая будет заниматься этим зданием. Сделан первый важный шаг - определен ответственный за здание. Я полагаю, что это правильно, поскольку у заповедника (который даже старше, чем республика Ингушетия - он возник в 1988 году), есть опыт работы с подобными памятниками», - заключил заместитель руководителя территориального управления Росимущества.

Есть две гипотезы о происхождении "Тхаба-Ерды"

Старший научный сотрудник Кунсткамеры, кавказовед Макка Албогачиева рассказала, что храм «Тхаба-Ерды» сейчас находится в относительно приличном состоянии после недавней реставрации. Она отметила, что храм - одно из древнейших сохранившихся культовых сооружений на территории России, и его передача в частные руки «совершенно недопустима».

«Он имеет огромное значение не только для Ингушетии, но и для всей нашей страны, поскольку это один из древнейших храмов на территории России», - сказала Албогачиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в настоящее время есть две гипотезы о происхождении храма. «Есть версия о том, что храм был изначально христианский, а есть версия, что это был храм языческого божества Тха, потом превращенный в христианский. Ингушетия переживала две волны христианизации - сначала в XII веке со стороны Грузии, потом в XVIII веке со стороны России. Пока что обе гипотезы могут считаться равноправными, но если подтвердиться сведения о том, что «Тхаба-Ерды» был построен в VIII-IX веках, а не в XII веке, как считается, то тогда можно будет точно говорить, что вначале это было языческое святилище, перестроенное позже под христианский храм. Поскольку для VIII-IX веков масштабное христианское миссионерство на этой территории абсолютно исключено», - отметила она.

Храм даже старше, чем считалось ранее

Заведующий отделом памятников археологии Археологического центра имени Евгения Геннадиевича Крупнова Алихан Дозариев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что проведенный недавно радиоуглеродный анализ свидетельствует о большей древности храма "Тхаба-Ерды", чем было принято считать ранее.

«Многие ученые, многие исследователи, которые изучали со времен (российского историка Герхарда Фридриха (Федора Ивановича) Миллера, с 1780-х годов в основном относили храм к XII-XIV векам нашей эры, некоторые - к XI веку. Но радиоуглеродный и археологический анализы проб со стен храма, который брали несколько лет назад, показывают, что он более древний. И относится к VIII-IX векам нашей эры. Погрешность анализов - плюс-минус 50 лет. Изначально это был языческий храм. В XII веке при грузинской царице Тамаре храм был перестроен, дополнительно внесены элементы грузинской архитектуры. Поэтому многие исследователи считали, что храм "Тхаба-Ерды" берет начало с XII века, вычеркивая то, что было до этого, что этот храм существовал как языческий до христианского. Поэтому существует разница в датировке храма в разных научных произведениях», - рассказал он.

По словам археолога, "Тхаба-Ерды" был христианским храмом до XVI века. «Затем до принятия ислама ингушами - это конец XVIII-начало XIX века - он вновь стал языческим храмом, потому что население отошло от христианства. В стенах храма собирался совет старейшин, народное собрание тех обществ, которые там проживали. Это был основной центр, где они обсуждали повседневные, политические, военные вопросы, вопросы хозяйственной деятельности, проводили языческие обряды, праздники, жертвоприношения, то есть он был языческим храмом и использовался как центр народного собрания. А в XIX-XX веках "Тхаба-Ерды" уже был пустой, заброшенный, потому что основное население в середине-конце XIX переселилось на равнину. И большинство этих башенных комплексов, в том числе и храм, было заброшено. В принципе, там никакого населения не было», - рассказал Дозариев.

Он напомнил, что в 2010 году проводились раскопки археологическим центром с участием московских специалистов. «Раскопки показали, что храм был трех-апсидным и при перестроении видоизменился немножко. Это заметно, в частности, в северной части храма», - пояснил Дозариев.

По словам главы отдела археологии, несколько раз в "Тхаба-Ерды" велись реставрационные работы, но сейчас памятник находится в плохом состоянии. «В 1969 году, если я не ошибаюсь, в предпоследний раз реставрировался. Последней была реставрация в начале 2000-х годов. Тогда укрепили стены, зачеканили швы, убрали трещины, убрали и переложили кровлю. Старались положить материал, близкий к той древней черепице. Заказывали его в Германии. Но это не получилось. Это была последняя реставрация. Сегодняшнее состояние храма критическое. Храм находится в аварийном состоянии, восточная стена, особенно юго-восточный угол стены в трещинах. Там такие серьезные трещины, потому что в южной части со стороны южной стены, находятся подземные склепы еще с тех времен. Эти склепы открылись все, естественно, туда попадают осадки, влага. И вот это гравийное основание храма они подмывают. Поэтому есть предположение, что из-за этого южная стена, которая в особенно критическом состоянии, оседает потихоньку. В принципе, сегодня требуется серьезная реставрация храма. У нас есть отдел культурного наследия по охране этих памятников. Они, по-моему, в прошлом году подавали заявку на его реставрацию, сейчас я не знаю на какой стадии это все находится», - отметил он.

По мнению Дозариева, то, что "Тхаба-Ерды" не сдадут в аренду, а передадут в музей-заповедник, само по себе не решит проблемы разрушения и необходимости реставрации памятника.

«Здание храм намеревались выставить в аренду. Но в правительстве прошло совещание, они отменили и решили передать его в музей-заповедник в безвозмездное пользование, так как "Тхаба-Ерды" находится как федеральный памятник в Росреестре. Но взять под охрану - это одно дело. А кто будет осуществлять содержание, реставрацию памятника? Сегодня музей-заповедник сам не в состоянии содержать и реставрировать этот памятник. Поэтому я думаю, что и руководство республики, и федеральный центр должны вмешаться в эту ситуацию и решить дальнейшую судьбу памятника», - считает Дозариев.

Впрочем, он считает, что идея сдать храм в аренду была нереализуемой в принципе. «Там много вопросов, учитывая местность, менталитет национальный. Тем более, был поднят шум в соцсетях, люди возмущаются. То, что вокруг нас творится там, вот эти последние события 2018 года - передача земель - на это болезненно реагирует население, потому что им непонятно, что происходит. Не все же знают там законы, относящиеся к этому памятнику», - подчеркнул Дозариев.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Дозариев также напомнил, что при предыдущем главе республики Юнус-Беке Евкурове были переговоры о возможной передаче храма религиозной организации. «Несколько лет назад, при Евкурове владикавказская епархия вроде как хотела взять "Тхаба-Ерды" под свое крыло и сделать его действующим храмом. Оттуда приезжал архиепископ, посетил этот храм. После этого там даже выставили иконы и прочее, и пограничники приезжие использовали какое-то время его для молитв. Но сейчас этого нет. "Тхаба-Ерды" посещает только местное население и иногда туристы», - рассказал Дозариев.

Попытка передать памятник культуры федерального масштаба в аренду уникальна

Адвокат Калой Ахильгов признался корреспонденту "Кавказского узла", что не слышал, чтобы в России были прецеденты, когда древний храм, памятник архитектуры, которым является "Тхаба-Ерды", выставлялся бы в аренду.

«Это федеральное имущество. Я не знаю, для каких целей его можно сдавать», - сказал он.

В тексте распоряжения ингушского управления Росимущества от 1 сентября 2020 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") о выставлении в аренду храма есть ссылка на закон от 2006 года «О защите конкуренции» и приказ Антимонопольного комитета от 2010 года «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды».

Однако Ахильгов затруднился сказать, какие юридические основания могли быть найдены для сдачи в аренду памятника истории и архитектуры. «Как они могли сдавать памятник, я не знаю», - отметил адвокат.

На своей странице в соцсети Facebook Ахильгов 7 сентября предложил вариант будущего "Тхаба-Ерды". "А может мечеть Тхаба-Ерды? Разница с Ая Софией - лет 400", - написал он.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору Святой Софии (Айя-Софии) статуса музея, после чего в тот же день президент Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети и начале там мусульманских богослужений. Опрошенные "Кавказским узлом" имамы из регионов Северного Кавказа считают, что присвоение собору Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле статуса мечети никак не отразится на его облике, не повлечет потерю исторической ценности, не станет препятствием для туристов, считают опрошенные "Кавказским узлом" имамы из регионов Северного Кавказа. Несмотря на то, что решение такого уровня связано с политикой, история с Айя-Софией является внутренним делом Турции, также отметили они.

В компании «Энтазис», которая помогает организациям и предпринимателям в получении лицензии Минкультуры на реставрацию объектов культурного наследия, объяснили, что памятник культуры может быть сдан в аренду, причем за умеренную плату, но при одном условии.

«Арендатор получает льготы по арендной плате, если он возьмет на себя полную реставрацию объекта перед его использованием. Льготы по аренде предоставляются, если памятник «ничей», то есть официально не имеет владельца, входит в реестр объектов культурного наследия, является федеральной собственностью, находится в неудовлетворительном состоянии, требующем ремонта или реставрации, передача памятника в аренду согласована с Министерством культуры. Если реставрация не будет проведена, договор будет расторгнут без возмещения понесенных расходов. При этом в течение периода реставрации арендатору придется оплачивать аренду в полном объеме без каких-либо льгот, пока дом не будет приведен в надлежащее состояние», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании.

При этом, по его словам, компании "неизвестны случаи передачи в аренду памятников культуры федерального масштаба".