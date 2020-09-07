Соратник Али Инсанова арестован на 30 суток

07 сентября 2020, 16:55

Суд назначил члену правления партии "Право и справедливость" Рашаду Аббаслы административный арест по обвинению в неподчинении полиции. Соратники по партии, созданной бывшим министром здравоохранения Азербайджана Али Инсановым, назвали обвинение надуманным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", помощник председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» (ППС) Рашад Аббаслы был задержан в Баку 5 сентября около 14.30 по местному времени (13.30 по мск) неизвестными, когда вышел из дома, чтобы направиться на встречу с главой партии Али Инсановым.

Бывший министр здравоохранения Азербайджана, политзаключенный Али Инсанов создал в 2019 году партию "Право и справедливость".

Соратники Аббаслы сочли его арест политически мотивированным

Судьбу Рашада Аббаслы удалось прояснить только сегодня утром, сообщил член правления ППС Бабек Зульфугаров.

«Еще вчера (6 сентября) в 4-м отделении Бинагадинского районного управления полиции в ответ наше обращение Рашада Аббаслы зарегистрировали как лицо, пропавшее без вести. А сегодня утром выяснилось, что его задержало 5-е отделение того же РУП. Сегодня же Бинагадинский районный суд приговорил Рашада Аббаслы к 30 суткам административного ареста. Он был признан виновным по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Бабек Зульфугаров.

Он назвал арест Аббаслы политически мотивированным и связал его с оппозиционной деятельностью ППС. «Рашаду Аббаслы 35 лет. Он инженер с высшим образованием. Однако до сих пор не мог найти себе работу по специальности. По этой причине члены его семьи, в том числе трое малолетних детей, живут в стесненных условиях в материальном и социальном плане. Мы считаем, что его преследуют по политическим мотивам из-за оппозиционных взглядов», - отметил Зульфугаров.

Он считает, что задержание Аббаслы было осуществлено с нарушением закона. «Рашада задержали лица в штатском. Ему не позволили позвонить домой, пригласить адвоката по выбору. Только после того, как руководство партии предало огласке это дело, обратилось в СМИ, к общественности, утром в понедельник сообщили о месте его содержания», - заявил представитель партии.

По его словам, Аббаслы сохраняет бодрость духа. «Рашада мы видели после заседания суда. Группа наших активистов поддержала его аплодисментами. Мы провожали его до полицейской машины. Он сказал, что, несмотря на арест, не пал духом», - сказал Зульфугаров.

Сам лидер ППС Али Инсанов осудил задержание Аббаслы, назвав его «похищением человека, беззаконием». На его взгляд, истинной причиной ареста активиста является получение сведений о деятельности партии, ее сторонниках внутри страны и за рубежом, передает агентство Turan.

Защита подаст апелляцию на решение суда по делу Аббаслы, сообщил адвокат Осман Кязимов.

«Суд не провел объективного разбирательства. Как всегда в случаях против оппозиционеров свидетелями были сами сотрудники полиции. Ходатайства защиты не были удовлетворены», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Осман Кязимов.

В Бинагадинском районном суде Баку корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Аббаслы на 30 суток, однако от комментариев воздержались.

В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что не располагают информацией об аресте Аббаслы.

Аналитик не исключил, что арест Аббаслы может быть предупреждением для партии Инсанова

Партия «Право и справедливость» позиционирует себя как новая оппозиционная партия, но пока в политической жизни активно себя не проявляет, если не считать отдельные интервью ее лидера Али Инсанова, отмечает обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

«Собственно, вокруг личности Инсанова и сформирована партия. В отличие от традиционных партий Народного фронта и «Мусават», вышедших из шинели Народного фронта, возглавившего в конце 1980-х годов национально-демократическое движение, и последовательно борющихся за воцарение демократических ценностей в Азербайджане, о политическом кредо ППС пока нет ясности. Сложно сказать – эта партия подлинно привержена к идеям свободы и демократии, или ею движет стремление политического реванша», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тофиг Тюркель.

Он указал, что Али Инсанов был одним из основателей правящей партии «Ени Азербайджан», ближайшим соратником Гейдара Алиева. «Однако после его смерти он оказался в опале и в тюрьме. Правда, тюремное заключение не сломило Инсанова, и он стал пламенным критиком власти. Это привлекло к нему внимание протестной части общества. Однако человек в заключении всегда вызывает сострадание, обретает ореол мученика. Сложно сказать, как он сейчас сможет превратиться в политического лидера. Пока его партия не отличается массовостью. Вокруг него, в общем-то, собрались те, кто был ранее в лагере нынешней власти, но по тем или иным причинам были отдалены от него», - сказал Тофиг Тюркель.

Осужденный в 2007 году Али Инсанов к концу срока заключения в августе 2016 года получил еще семь лет лишения свободы по новому обвинению - в хранении наркотиков и сопротивлении представителю власти. Рассмотрение жалобы на приговор несколько раз переносилось - по мнению адвокатов, чтобы отложить обращение защиты в ЕСПЧ. В феврале 2018 года Инсанов направил главе Верховного суда письмо, в котором заявил о намеренном затягивании выдачи решения и нарушении его права на обращение в Страсбургский суд. 16 марта 2019 года президент Азербайджана помиловал 431 осужденного, среди них оказался признанный правозащитниками политзаключенным Инсанов.

Что касается арестованного Аббаслы, то, по словам аналитика, этот молодой человек был известен в медиа как функционер партии, коммуницирующий ее связи с другими партиями и общественными группами. Возможно, его арест является неким предупреждением ППС, что активизация деятельности чревато подобными последствиями, считает Тюркель.

«Сейчас страна из-за последствий пандемии и обвала мировых цен на нефть переживает серьезные социальные и экономические трудности, растет недовольство населения. На этом фоне власти превентивно принимают меры по нейтрализации потенциальных групп, способных организовать массовые протесты. В связи с карабахской манифестацией 14-15 июля (в ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией и массовыми арестами – прим. «Кавказского узла») в уголовном порядке арестованы более 20 представителей партии Народного фронта, Движения за демократию и благоденствие, движения «Мусульманское единство», - заявил Тофиг Тюркель.