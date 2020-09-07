07 сентября 2020, 06:28
Один человек погиб в ДТП с участием восьми машин в Ингушетии
Восемь автомобилей столкнулись в Ингушетии на федеральной трассе "Кавказ", погиб один человек.
Авария произошла в ночь с 6 на 7 сентября около полуночи возле села Яндыри на федеральной трассе "Кавказ".
Столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате аварии погиб на месте от полученных травм один человек, пишет сегодня, 7 сентября "Газета.ру".
В аварии также получили ранения несколько человек, они госпитализированы в республиканскую больницу. Точное число пострадавших пока неизвестно, информирует "Пятый канал".
"Кавказский узел" также писал, что 6 сентября на трассе Ейск-Краснодар произошло ДТП с участием четырех автомобилей, погибли четыре человека, еще семеро получили травмы. Среди пострадавших трое детей.
"Восемь человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Астраханской области", "Сочинцы упрекнули полицию в бездействии по отношению к ночным гонщикам", "15 человек стали жертвами ДТП с участием маршрутки из Краснодара".
07 сентября 2020, 05:30
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За неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года информации о пострадавших в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
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