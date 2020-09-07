07 сентября 2020, 06:28

Один человек погиб в ДТП с участием восьми машин в Ингушетии

Восемь автомобилей столкнулись в Ингушетии на федеральной трассе "Кавказ", погиб один человек.

Авария произошла в ночь с 6 на 7 сентября около полуночи возле села Яндыри на федеральной трассе "Кавказ".

Столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате аварии погиб на месте от полученных травм один человек, пишет сегодня, 7 сентября "Газета.ру".

В аварии также получили ранения несколько человек, они госпитализированы в республиканскую больницу. Точное число пострадавших пока неизвестно, информирует "Пятый канал".

"Кавказский узел" также писал, что 6 сентября на трассе Ейск-Краснодар произошло ДТП с участием четырех автомобилей, погибли четыре человека, еще семеро получили травмы. Среди пострадавших трое детей.

Примечание:

"Восемь человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Астраханской области", "Сочинцы упрекнули полицию в бездействии по отношению к ночным гонщикам", "15 человек стали жертвами ДТП с участием маршрутки из Краснодара".

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