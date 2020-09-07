Жители садоводческого товарищества в Сочи пожаловались на земельные махинации

07 сентября 2020, 04:50

К сочинскому садоводческому товариществу "Знание", площадь которого по документам составляет около 10 гектаров, после кадастровых работ оказался присоединен участок аналогичной площади, на котором продают нелегально участки, заявили садоводы.

Сообщение от жителя Сочи Евгения Закаряна, который, по его словам, был избран председателем садового некоммерческого товарищества, но не может забрать документы и печать у прежнего председателя, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 7 июля. "Не могу вступить в свои права: документы и печать не отдает прежний председатель. По этому поводу обращался и в прокуратуру, и в полицию, и в следственный комитет - одни отписки. Сегодня (7 июля) был суд, судья вынес определение оставить иск без рассмотрения. Помогите восстановить законность!" - написал Закарян. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Жители садового товарищества "Знание" провели 6 сентября собрание, на котором обсудили ситуацию, сложившуюся в их СНТ. В собрании приняли участие Евгений Закарян, Марина Стеблянко, Елена Мухаметулина, Седа Асланян, Елена Атакян, Сергей Нефедов, Екатерина Стрельникова и другие, сообщает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на собрании.

Евгений Закарян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был избран председателем СНТ "Знание" на общем собрании 30 марта 2019 года, а вместе с ним и новое правление, однако с тех пор старое правление не отдает им документы и печать.

По словам Закаряна, обращения в правоохранительные органы и к чиновникам оказались безрезультатными, так как в ответ либо приходят отписки, либо ответов вовсе нет.

Члены товарищества также рассказали, что по результатам проведенных кадастровых работ к их СНТ площадью 10 гектаров были добавлены еще 10 гектаров из резерва государственных земель сельхозназначения.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на территории товарищества. Здесь нет городских коммуникаций. Люди получают воду из скважин или пользуются дождевой водой, электричество протянуто от дорожных столбов. Дорога внутри СНТ грунтовая, товарищество окружено землями нацпарка и лесополосой. От основной трассы до СНТ около километра, сюда ходит общественный транспорт.

Согласно постановлению главы администрации Адлерского района города Сочи от 13 января 1993 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), "решением Сочинского городского исполнительного комитета от 6 апреля 1988 года №163 и Адлерского районного исполнительного комитета от 27 января 1988 года №33" пансионату "Знание" для организации одноименного садоводческого товарищества был выделен участок земли площадью 10,5 га в районе села Верино. Проект организации и застройки территории товарищества был утвержден решением Адлерского районного исполкома от 13 сентября 1989 года №538/1.

"Земли в размере 10,5 га были выделены СНТ и распределены по пять-шесть соток на 143 сотрудника пансионата «Знание». За более чем 30 лет существования в обществе сменилось более десятка председателей, однако земли садоводства так и остались до конца неоформленными, что и дало возможность торговать несуществующими землями", - считает Закарян.

По его словам, предыдущее правление скрывает документы, "отчеты не делаются, земли в результате их кадастрирования оказываются с неправильно установленными границами". По словам Закаряна, это "дает возможность захватить земли национального парка Адлерского лесничества, с которыми граничит СНТ "Знание".

По словам жительницы СНТ Елены Мухаметулиной, она стала свидетельницей которую лесорубы назвали "санитарной". "Разрешения на рубку они не показали", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Кроме того, по ее словам, представители правоохранительных органов "так и не удосужились взять даже объяснения с лесорубов и привлечь их к ответственности".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" руководитель департамента по охране окружающей среды Александр Мамлай, директор Адлерского национального парка Павел Хоценко, глава Кудепстинского сельского округа, в который входит СНТ "Знание", Алексей Волков сообщили, что знают про рубки, но пока еще разбираются со случившимся, сославшись при этом на полицию. Однако сотрудник дежурной части местной полиции сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не слышал ничего про рубки.

Жительница товарищества Людмила Шавалдина рассказала, что около двух десятков покупателей, которые заплатили от миллиона до трех миллионов рублей за свои участки на территории СНТ, и уже построили на них дома и провели коммуникации, вдруг выяснили, что их участки находятся за пределами СНТ.

"В 2011 году некий гражданин [...], который показал нам документы, что является председателем СНТ «Знание», продал нашей семье участок, заявив, что участок принадлежит СНТ «Знание». За него мы отдали 550 тысяч рублей. Но впоследствии оказалось, что земля СНТ не принадлежит. Бывшая председатель СНТ [...] закрепила за нами участок 4/43. Нам дали заполнить предварительные договоры", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее словам, упомянутые граждане документы "уже подписывать не стали". После этого, по словам Шавалдиной, бывшая председатель передала свои полномочия другому человеку, а он, в свою очередь, третьему.

"Весной прошлого года было общее собрание членов СНТ, и председателем выбрали Евгения Закаряна", - подтвердила она, однако, по ее словам, предыдущий председатель "не дает ему документы и печать общества".

Людмила Иванова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что недавно приобрела два участка по 800 000 рублей каждый, однако позже выяснилось, что эти участки не входят в границы СНТ, но возвращать деньги ей никто не собирается. В аналогичной ситуации оказались Татьяна Лунева и Евгения Гаель.

"Не могут оформить (отмежевать) земельные участки даже законные пользователи участков [...] Они звонят мне и ждут моего вступления в права председателя. Основные причины, по которым люди не могут получить документы, это накладки и невозможность получить подпись и печать председателя", - рассказал Евгений Закарян.

По его словам, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 9 сентября 2019 года, учредителем СНТ "Знание" указан гражданин, который не имеет участка, равно как и членами правления также указаны граждане, у которых нет земли на территории товарищества, а председателя, по словам Закаряна, "никто не видит, но новые жертвы продаж псевдо-участков СНТ прибавляются".

Кадастровый инженер Игорь Беляев, который занимался межеванием некоторых участков в СНТ, затруднился ответить, как могло получится так, что под СНТ выделено 10 га, а по факту оказалось 20 гектаров, причем без правоустанавливающих документов.

"Надо запрашивать земельные архивы Росимущества", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно постановлению №189 от 1992 года главы Адлера А.Асатурова "О переоформлении прав на землю в СНТ «Знание»", контроль за исполнением данного документа был возложен на чиновника землеустроительного отдела Андрея Платонова.

Корреспондент "Кавказского узла" обратилась к нему с вопросом, каким образом площадь СНТ увеличилась на 10 га, на что Андрей Платонов ответил, что при нем все документы были в порядке. "Надо обращаться в правоохранительные органы. Нарушения землеустройства в Сочи повсеместно, не только в СНТ «Знание»", - заявил Платонов.

Не смогла разъяснить ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" и одна из первых председателей товарищества, работающая в пансионате "Знание" пенсионерка Раиса Батуева. "Участки выдавались сотрудникам пансионата «Знание». Многие из них уже умерли, а участки перешли по наследству к более молодым наследникам. Меня председателем просто заставили стать в администрации, я не хотела. Можно сказать, обязали. Но потом я все-таки ушла, и что там сейчас творится, я не знаю и знать не хочу", - сказала Батуева.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с предыдущим председателем СНТ, которого Евгений Закарян обвиняет в том, что он не передает документы и печать. Он отказался прокомментировать ситуацию в СНТ, но заявил при этом, что председателем его избрало легитимное правление.

Юрист Роман Шикарев прокомментировал избрание нового председателя на общем собрании. "Решение общего собрания является законом в любом товариществе, в том числе садовом. Членам товарищества надо принять решение об избрании нового правления и заверить его поименно у нотариуса. Затем с данным документом надо обратиться в налоговую инспекцию и поставить общество на основании решения общего собрания на налоговый учет с просьбой снять с учета нелегитимное правление и председателя. Что касается распродажи несуществующих земель и самоуправного присоединения к СНТ еще 10 га без правоустанавливающих документов, то надо обратиться в правоохранительные органы с требованием возбудит уголовное дело по факту мошенничества в отношении виновных лиц", - сказал Шикарев корреспонденту "Кавказского узла".