07 сентября 2020, 03:00
400 человек эвакуированы при пожаре из отеля в Геленджике
Пожарные потушили пожар, возникший в пятизвездочном отеле в Геленджике.
Вечером 6 сентября в МЧС по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в пятизвездочном отеле в Геленджике.
Прибывшие на место спасатели установили, что горит подсобное помещение на площади 15 квадратных метров. 400 человек были эвакуированы из здания, пишут "Краснодарские известия" со ссылкой на краевой МЧС.
Пожар удалось быстро локализовать, а затем и потушить. Пострадавших нет, сообщает "Кубань 24".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что при пожаре в пятиэтажном доме в Махачкале, который произошел 1 сентября, погибли пять человек, четверо из которых - дети.
"Туристы эвакуированы из заповедника под Анапой из-за лесного пожара", "Туристы предположили поджог в заповеднике Утриш", "Крупный ландшафтный пожар потушен под Новороссийском".
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