Сотрудник милиции Цхинвала арестован по делу о пытках задержанных

06 сентября 2020, 17:06

Суд в Цхинвале постановил заключить под стражу сотрудника городской милиции Ацамаза Наниева, который стал подозреваемым по делу о пытках задержанных после покушения на главу МВД Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", смерть жителя Южной Осетии Инала Джабиева, задержанного по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева, привела к отстранению самого Наниева. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности их начальник, замглавы ведомства Андрей Цховребов. Половина депутатов парламента объявила о бойкоте работы до отставки генпрокурора Урузмага Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия.

Задержанный Инал Джабиев скончался 28 августа. В интернете распространились фото со следами жестоких побоев на его теле. 29 августа источники сообщили о жестоком избиении и пытках еще двух задержанных по делу о покушении на министра - Николая Цховребова и Геннадия Кулаева. В тот же день Цховребова и еще одного задержанного, Герсана Кулумбегова, отпустили под подписку о невыезде.

Генпрокуратура Южной Осетии в рамках расследования смерти Инала Джабиева возбудила новое уголовное дело – об избиениях заключенных в следственном изоляторе, сообщает сегодня со ссылкой на ГТРК "Ир" "Sputnik Осетия".

Дело по статье 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), предусматривающей до 15 лет колонии, возбуждено после показаний Николая Цховребова, указавшего на старшего оперуполномоченного управления внутренних дел Цхинвала Ацамаза Наниева, рассказал следователь Генпрокуратуры Алан Бестауты.

"Он был задержан и помещен в ИВС МВД РЮО. Цхинвальским городским судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводит слова Бестауты издание. Комментариев от Ацамаза Наниева либо его представителей относительно ареста пока не поступало. МВД Южной Осетии, по состоянию на 17.05 мск, не прокомментировало на своем сайте версию прокуратуры.

Николая Цховребова отпустили из больницы домой

Николая Цховребова при необходимости могут направить на лечение в Россию, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии Анатолия Бибилова после того, как Бибилов встретился с матерью Цховребова и обсудил с ней этот вопрос.

"Президент дал поручение и.о. министра здравоохранения Алле Чочиевой тщательно изучить историю болезни Цховребова, его нынешнее состояние, и в случае необходимости проработать вопрос прохождения лечения на территории РФ. Анатолий Бибилов полностью доверяет врачам, обследовавшим и назначившим лечение потерпевшему. В то же время президент понимает обеспокоенность матери в отношении здоровья сына", - привело 5 сентября сообщение пресс-службы президента ИА "Рес".

Самому Николаю Цховребову после консилиума врачей было разрешено уйти из больницы домой, проинформировало агентство.

Напомним, в день смерти Инала Джабиева сотни жителей Южной Осетии вышли на митинг перед зданием правительства и потребовали отставки кабмина, а затем и главы республики. Протестующие остались на центральной площади на ночь и разошлись лишь утром, а днем стали вновь собираться у здания правительства. Премьер-министр Эрик Пухаев добровольно ушел в отставку. В связи с его уходом в отставку было отправлено все правительство. На фоне массовых протестов личный состав МВД переведен на казарменное положение. Похороны Джабиева 31 августа переросли в многолюдное шествие.