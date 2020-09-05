05 сентября 2020, 06:18

Показ 10 короткометражных фильмов запланирован на фестивале уличного кино в Назрани

Столица Ингушетии сегодня примет эстафету фестиваля уличного кино. По данным организаторов, среди участников этого кипопоказа 10 молодых российских режиссеров.

На фестивале уличного кино в Назрани, который пройдет сегодня в Летнем амфитеатре, будет показано 10 короткометражек молодых режиссеров, которые были отобраны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов фестиваля.

"Мы выбирали добрые семейные фильмы, безо всякого экшна, что можно показать широкому зрителю - и про экологию, и про любовь, и про преодоление себя, есть драма и боевик. Местных режиссеров с Кавказа в этом году нет", - сказал он.

По его словам, в программе фестивале не планируется показ фильмов, наполненных пропагандистским пафосом.

"Первый фильм - "Подводник", например. Мы несем в массы хорошее российское кино, показываем, что оно есть. В разных регионах люди голосуют фонариками за лучший фильм, и затем картина, получившая наибольшее количество голосов, уже идет на полнометраж. Наш концепт в том, что нет какого-то особенного жюри со специально избранными членами, а люди сами выбирают для себя, что смотреть. Мы сами приезжаем и показываем наши фильмы - людям нужно только прийти и проголосовать за кино. Наши фильмы идут от 12+ и рассчитаны на широкого зрителя. Люди приходят семьями, и каждый может найти свое", - рассказал он.

Фестиваль уличного кино проводится уже седьмой год, но в этом году на фоне пандемии он пройдет лишь в некоторых городах России, включая Назрань, отметили организаторы. "Год был сложный в плане запрета проведения массовых мероприятий, мы соблюдаем все эпидемиологические требования, полтора метра друг от друга, все в масках, выдаем антисептики и перчатки", - добавил он.

В Ингушетии за время эпидемии коронавирус выявлен у 4510 человек, из них к 5 сентября 3978 выздоровели, еще 76 человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек проводится на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года. Победитель определяется зрителями и получает 1,5 миллиона рублей. В программу фестиваля включены лучшие российские короткометражки, ежегодно отбираемые из более чем тысячи заявок. В этом году фестиваль пройдет на 700 площадках по всей России. В Назрани он пройдет в Летнем амфитеатре, где для зрителей есть 282 места, а конкурсный показ начнется в 16.00 мск 5 сентября, сообщается на сайте фестиваля уличного кино.

Между демонстрацией фильмов для зрителей в Назрани выступят солисты-вокалисты Государственной филармонии им. А.Хамхоева Любовь Барахоева, Залина Горчханова, Суммая, Мекка Барахоева, Хава Евлоева, Индира Хочубарова, Адам Оздоев, уточняется на сайте Культура.рф.

Примечание:

"Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино", "Уличные торжества ко Дню победы отменены в Ингушетии", "Автор книги о путешествиях сравнил Северный Кавказ с Западной Европой".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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