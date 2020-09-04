Вдова Захарченко сочла силовиков причастными к суициду нарткалинца

04 сентября 2020, 15:57

Силовиков, инициировавших дело против жителя Нарткалы, следует наказать после его самоубийства, считает вдова Николая Захарченко. Основания для преследования силовиков будут, если проверка найдет свидетельства унижения достоинства Захарченко, указал юрист.

"Кавказский узел" сообщал, что 18 августа 85-летний житель Нарткалы Николай Захарченко покончил с собой. За несколько дней до этого у него в доме прошел обыск, во время которого были изъяты остатки куста дикорастущей конопли и возбуждено дело о хранении наркотиков. По версии МВД, пенсионер, "высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта". После смерти Захарченко следователь закрыл дело, объяснив это малозначительностью проступка пенсионера.

По словам вдовы Захарченко, растение он вырвал в огороде и подкармливал им кроликов. Евгения Захарченко рассказала, что ее муж боялся умереть в тюрьме. Прокуратура с 21 августа проверяет, связана ли смерть Николая Захарченко с уголовным преследованием. Проверка ведется в отношении руководства отдела МВД по Урванскому району.

Вдова покончившего с собой пенсионера, Евгения Захарченко, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что будет добиваться наказания силовиков, инициировавших дело о хранении наркотиков.

"Я до Путина дойду, я этого так не оставлю. Я в [телевизионную программу] "Человек и закон" обращусь. Я буду защищать доброе имя своей семьи", — сказала Захарченко. Она опасается, что отстраненные от работы силовики вернутся на прежние должности, и настаивает их на увольнении.

Николай Захарченко оставил предсмертную записку, в которой написал, что ни в чем не виноват. "Я хочу реабилитировать его, доказать что он хороший человек, что он не наркоман. Я буду биться до конца, реабилитирую своего дедушку. Он ни в чем не виноват. Я теперь не знаю, как дальше жить, мне тяжело жить теперь. Мне очень тяжело это перенести. Если бы он был каким больным, я бы до конца была вместе с ним, ждала бы. А тут такой исход — к этому я не была готова", — процитировала 26 августа Евгению Захарченко "Медиазона".

Подавать заявление о возбуждении дела по статье о доведении до самоубийства надобности нет, поскольку уже ведется соответствующая проверка, пояснил адвокат Руслан Ельмирзоков, представляющий интересы Захарченко. "Если вдова не будет согласна с принятым процессуальным решением и выразит желание обжаловать его, будет подана жалоба. Она действительно считает, что ее мужа довели до самоубийства", — сообщил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

При проведении проверки нужно установить, столкнулся ли Николай Захарченко с унижением достоинства, поскольку это один из признаков доведения до самоубийства, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Мухадин Карданов. Он отметил, что 110-я статья Уголовного кодекса предусматривает за доведение до самоубийства до пяти лет заключения.

"Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового", — гласит статья 110 УК России.

Вопрос об уголовном преследовании силовиков за доведение до самоубийства поставили и читатели "Кавказского узла". "Следком должен заняться теми <силовиками>, кто принял решение о возбуждении дела! Если не начнутся следственные действия в отношении них, значит, дело о доведении старика до самоубийства спущено на тормозах, и надо ждать от полиции следующих бессмысленно возбужденных дел для улучшения статистики раскрываемости по особо тяжким делам", — прокомментировал, в частности, публикацию "Кавказского узла" от 2 сентября Игорь Сажин.

Евгения Захарченко ранее заявила, что во время обыска во дворе силовики целенаправленно прошли к месту, где был обнаружен куст конопли, а в отделе полиции уговорили ее супруга подписать пустые протоколы. "Они ему не объясняли, что это уголовное дело, а просто говорили: "Дедушка, успокойтесь, такие правила, мы ведь у вас изъяли этот куст, поэтому нам надо отчитаться перед судом. Подписывайте, потом мы все объясним". Он спрашивает: "А почему тут написано, что выращивал для употребления, я же ничего не употреблял?" "Ну, кроли ваши ведь употребляли, значит, что использовали вы его для употребления", — пересказала слова мужа Евгения Георгиевна.

По ее словам, куст конопли вырос на окраине участка еще год назад. Пенсионеры узнали, что это именно конопля, от одного из соседей, который посоветовал вырвать растение из-за угрозы штрафа. Евгения Захарченко предположила, что информацию об этом кусте силовики получили от другого соседа, с которым она конфликтует уже несколько лет.