Цотне Гамсахурдия опознал причастных к покушению на него

04 сентября 2020, 03:54

Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия, находящийся в клинике в Берлине, указал жестами на фотографии людей, которые напали на него, сообщил адвокат. Гамсахурдия после комы пока может объяснятся только жестами, пояснила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", по делу о нападении на Цотне Гамсахурдию 20 декабря 2019 года были задержаны пятеро подозреваемых. На следующий день двоим задержанным по делу о нападении на Гамсахурдию было предъявлено обвинение в попытке убийства, еще трое задержанных по этому делу были обвинены в том, что не сообщили о преступлении. 22 декабря суд заключил под стражу четверых из пяти обвиняемых - Тато Гарибашвили и Георгия Сологашвили, которые обвинены в попытке убийства, а также обвиняемых в недонесении о преступлении Петре Купарадзе и Каха Чхетиани.

Гамсахурдия был тяжело ранен в ночь на 19 декабря 2019 года в центре Тбилиси, возле дома. В тот же день он был госпитализирован. В Грузии Гамсахурдию ввели в искусственную кому, а затем перевели его в клинику в Стамбуле. В конце января 2020 года Гамсахурдия был выведен из комы, в феврале он начал подавать признаки пробуждения после комы, рассказала его супруга Анна Джабаури.

Цотне Гамсахурдия опознал на фотографии людей, которые совершили покушение на него, сообщил 3 сентября на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари", где присутствовал корреспондент "Кавказского узла", адвокат семьи Гамсахурдия Амиран Гигуашвили. «Цотне Гамсахурдия физически не может общаться напрямую, он жестами подтвердил, что эти люди были причастны к совершению преступления против него», - сказал он.

Жена Цотнэ Гамсахурдиа Анна Джабури сказала корреспонденту "Кавказского узла", что муж объясняется жестами, так как устная речь к нему не вернулась. "Он двигает рукой, указывает на буквы, жесты. Ему, очевидно, становится лучше, с ним занимается логопед. Но когда к нему вернется речь, никто прогнозов не дает", - рассказала она.

В июле фонд "Карту", который принадлежит лидеру партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, оплатил транспортировку Гамсахурдии в Берлин и его лечение в немецкой клинике Гейдельберга. "В Германии он начал более активно реагировать на окружающих, указывает пальцем на то, что ему нужно, жестами отвечает на вопросы", - сказала Джабури. По ее словам, она находится в Берлине вместе с мужем.

Мотивы покушения на Цотнэ не выяснены, сказала Джабури. "Все, кто были на застолье 20 декабря, говорят, что за столом не было крупного конфликта. Только было сделано замечание о том, что вино было нехорошим. Но это было сказано вскользь, и за этим не последовало даже словесной перепалки", - сказала супруга Гамсахурдии.

Подсудимые несколько раз меняли свои показания, сказала она. "Сначала они говорили, что не видели, как это произошло, потом сказали, что Цотнэ сам на них напал, потом - что они видели, как на Цотнэ напали какие-то бородатые люди", - пояснила Джабури.

По словам друзей и близких, Гамсахурдия опасался за свою жизнь, добиваясь наказания для предполагаемых убийц отца – первого президента Грузии. Адвокаты задержанных настаивают на том, что нападение произошло спонтанно и в ходе бытовой ссоры. Нет доказательств того, что Тато Гарибашвили участвовал в засаде на Цотне Гамсахурдию, заявил 30 декабря 2019 года адвокат Роман Надирадзе. Родные Гамсахурдии не согласились с доводами адвоката.

Гагуашвили сказал на пресс-конференции, что он недоволен освобождением одного из подозреваемых. У прокуратуры есть доказательства того, что он принимал участие в драке, а оставшиеся под арестом подозреваемые манипулируют своими показаниями, указал он.

Следующее судебное заседание по делу о нападении на Гамсахурдиа состоится 4 сентября.