02 сентября 2020, 22:13

Суд утвердил длительный срок уроженцу Дагестана за участие в сирийском конфликте

Апелляционный военный суд оставил в силе наказание 57-летнему уроженцу Дагестана Гамиду Тушаеву, осужденному ранее на 12 лет по делу о причастности к сирийским боевикам.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 12 лет колонии 57-летнему уроженцу Хасавюрта Гамиду Тушаеву, обвиненному в причастности к деятельности террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в Сирии.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Тушаева виновным и изменила приговор Южного окружного военного суда лишь в части дополнительного наказания, утвердив 12-летний срок, проинформировал сегодня корреспондента "Кавказского узлапредставитель суда.

Жалоба на приговор Гамиду Тушаеву поступила 3 августа, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2017 года Тушаев прибыл в сирийский Идлиб, где вступил в состав незаконного вооруженного формирования «Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар»*, входящего в состав международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». С октября 2017 года в сирийской Атме подсудимый, "вооруженным автоматом с боеприпасами, осуществлял охрану территории, подконтрольной указанным НВФ и МТО, а также участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии", утверждает следствие. 9 октября 2018 года Тушаев был задержан силовиками. Свою вину он полностью отрицал.

Комментариями Гамида Тушаева и его представителей относительно приговора «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"В Дагестане найден похищенный полицейский", "Установлена личность одного из блокированных в ходе спецоперации в селе Балахани в Дагестане", "В Дагестане силовики склонили к явке с повинной предполагаемого пособника боевика".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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