Ростовская чиновница осуждена за махинации с муниципальными контрактами

02 сентября 2020, 15:42

Суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к условному сроку и 800 тысячам рублей штрафа Марию Давыдову, признав ее виновной в нарушениях при проведении торгов по многомиллионным муниципальным контрактам.

"Кавказский узел" информировал, что 20 декабря 2019 года Мария Давыдова была помещена под домашний арест. 17 февраля суд оставил ее на свободе под подписку о невыезде. Уже находясь под следствием, в конце января, Давыдова по собственному желанию уволилась с поста начальника пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Марию Давыдову к полутора годам условного лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа, со ссылкой на представителя суда передал ТАСС. Адвокат осужденной Александр Рубцов отказался комментировать приговор, сообщил "Ростов-на-Дону онлайн".

Дело Давыдовой поступило в Ленинский райсуд Ростова-на-Дону 3 июля, но заседания неоднократно откладывались. Приговор был вынесен сегодня, указано в картотеке на сайте суда. На сайте администрации Ростова-на-Дону, по состоянию на 15.42 мск 2 сентября, отсутствуют комментарии относительно приговора Давыдовой.

Напомним, что дело чиновницы о превышении полномочий связано с контрактами на освещение деятельности мэрии Ростова-на-Дону в СМИ. Перед заключением контрактов мэрия провела два конкурса, с начальными ценами 25 миллионов и 16,743 миллиона рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы, сотрудники администрации представляли одной из фирм информацию и рекомендации о формировании цены, а также доступ к закупочной документации до ее официального опубликования. Впоследствии именно эта фирма выиграла конкурс.