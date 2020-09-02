Дело о хранении конопли в Нарткале прекращено после суицида подозреваемого

02 сентября 2020, 14:50

Следователь прекратил уголовное дело о хранении куста конопли в огороде 85-летнего Николая Захарченко, который покончил с собой, узнав о начале расследования. Это решение, по словам адвоката, следователь объяснил малозначительностью проступка пенсионера.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа 85-летний житель Нарткалы Николай Захарченко покончил с собой. За несколько дней до этого у него в доме прошел обыск, во время которого были изъяты остатки куста дикорастущей конопли и возбуждено дело о хранении наркотиков. По версии МВД, пенсионер "высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта".

По словам вдовы Захарченко, растение он вырвал в огороде и подкармливал им кроликов. Силовики начали проверку сообщений о том, что Николай Захарченко покончил с собой после уголовного преследования. Вдова намерена доказать невиновность покончившего с собой пенсионера.

Уголовное дело Николая Захарченко прекращено в связи с "малозначительностью", сообщил сегодня адвокат Руслан Ельмирзоков, представляющий интересы вдовы умершего. "Уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием общественной опасности в действиях (малозначительность), которые закон не квалифицирует как преступление. Следствие признало, что это [сорванная конопля] было лишь [кормом] для кроликов. Таким образом, Захарченко Н.М. реабилитирован. Ну что же... принятым решением я, лично, приятно удивлён", - написал адвокат на странице "Права человека в КБР" в Facebook.

По словам Ельмирзокова, следователь СУ МВД по КБР принял решение о прекращении уголовного дела, руководствуясь ст. 14 Уголовного кодекса РФ ("Понятие преступления"). Для проверки обоснованности процессуального решения следователя дело передано в прокуратуру Урванского района, пишет сегодня "Коммерсант".

МВД по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 14.40 мск, не сообщило на своем сайте о прекращении уголовного дела Николая Захарченко.

Напомним, вдова Захарченко ранее заявила, что во время обыска во дворе силовики целенаправленно прошли к месту, где был обнаружен куст конопли, а в отделе полиции уговорили его подписать пустые протоколы. Куст конопли вырос, по словам его супруги, на окраине участка еще год назад. Пенсионеры узнали, что это конопля, от одного из соседей, который посоветовал убрать растение, так как за него могут оштрафовать. Вдова считает, что информацию об этом кусте силовики получили от другого соседа, с которым она конфликтует уже несколько лет.