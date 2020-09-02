Жителям Лабры разрешено выезжать из села после отрицательного теста на коронавирус

02 сентября 2020, 09:09

Все жители села Лабра в Абхазии, которые прошли тест на коронавирус и получили отрицательные результаты, могут выезжать из села по разрешению главного врача Очамчырской ЦРБ, но не могут реализовывать сельхозпродукцию на рынках, сообщил глава села. Местные жители рассказали, что пока не получали пропуски на выезд. В СЭС сообщили, что случаев тяжелого течения болезни у жителей села не выявлено.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа около 30 жителей Лабры собрались на стихийный митинг против карантина. Местные жители указали, что лишились возможности покупать продукты и медикаменты, а также пожаловались на невозможность продать на районном рынке выращенные ими овощи и фрукты. В село приехал министр здравоохранения, который заявил, что карантин снят не будет. Здоровье людей важнее экономических интересов сельчан, заявил, в свою очередь, глава районной администрации.

Карантин в селе Лабре Очамчырского района действует с 25 августа, он введен на две недели. Село закрыли после того, как там скончался зараженный коронавирусом мужчина. К 27 августа в Лабре зафиксированы 12 случаев заражения.

Глава села Лабра Арутюн Мелконян сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что на данный момент у 12 жителей села подтвержден коронавирус. Анализы были взяты на следующий день после смерти мужчины от инфекции у 70 жителей села, через два дня тестирование прошли еще 42 человека, их результаты еще неизвестны, также как результаты еще 24 тестов, которые были сданы 28-29 августа, сообщил Мелконян.

«Те, кто прошел тестирование первыми и у кого не подтвердился диагноз, они могут выезжать за пределы села с разрешения главного врача районной больницы», - сообщил Мелконян Он отметил, что жителям разрешено выезжать по самым неотложным делам: в магазин, в аптеку, при этом вывозить из населенного пункта сельхозпродукцию и реализовывать ее на рынке запрещено до полного снятия карантина.

По словам Мелконяна, несколько человек отказались проходить тестирование на коронавирусную инфекцию поскольку не верят в существование вируса. Глава села отметил, что нельзя принудить жителей пройти тестирование, поскольку оно носит добровольный характер. По его словам, возле администрации Лабры круглосуточно дежурит скорая помощь, врачи которой оказывают медицинскую и консультативную поддержку жителям.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик подтвердила информацию о том, что у жителей Лабры, у которых диагноз коронавирус не подтвердился, есть возможность получить пропуск для выезда из села. По словам Скорик, жители Лабры должны предпринять максимальные усилия для того, чтобы остановить распространение вируса.

Также Скорик сообщила, что в селе Цандрипш Гагрского района сложилась подобная санитарно-эпидемиологическая ситуация: там выявлено столько же заболевших и также был введен режим самоизоляции для выявленных больных.

«Инфекция в Лабру и в Цандрипш была завезена из Адлерского района. Одна из жителей Цандрипша заразилась на работе в Адлере, у нее не было никаких симптомов, при этом она являлась источником заражения», - сообщила Скорик. Она отметила, что жители Цандрипша "понимают реальность угрозы и находятся на самоизоляции, а жители Лабры выходят на митинги, что также не безопасно и может привезти к распространению инфекции".

«Меры по борьбе с инфекцией одинаковые во всем мире, их разработала ВОЗ. Их придумали не мы. Ввели карантин в селе только для того, чтобы остановить распространение инфекции. Там много пожилых людей, у которых есть хронические заболевания», - отметила Скорик. Она сообщила, что мобильные бригады СЭС с марта 2020 года собирают биоматериал прямо на улице, на КПП "Ингур" и "Псоу", что допускается требованиями и не является нарушением. Поскольку в Лабру медики выезжали оперативно после смерти жителя, у них не было времени организовать пункт сбора тестов в помещении. Скорик сообщила, что в Лабре проведена дезинфекция, были обработаны дома заболевших жителей, а также магазины и другие места массового скопления людей.

По данным оперативного штаба по защите населения от COVID-19, за прошлые сутки диагноз коронавирус подтвержден у 29 человек из 194 протестированных. В Гудаутской ЦРБ находится 29 пациентов, пять из них в тяжелом состоянии, девять в состоянии средней тяжести. Общее число заболевших составляет 359 человек, 125 выздоровели.

Жительница села Лабра Анаид рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она не получила пропуск на выезд из села, поскольку его выдает главврач ЦРБ в Очамчыре, но выехать туда без пропуска невозможно.

«Всем, у кого отрицательный тест, обещали привезти пропуска, но пока их нет. Но они мало чем нам помогут, поскольку торговать на рынке нам все равно запрещено», - сообщила женщина. Она отметила, что фрукты и овощи, которые ее семья вырастила и реализовывала на рынке, портятся, их приходится скармливать скотине или выбрасывать.

«Сейчас сезон чернослива, инжира, все это падает, перезревает и к концу карантина уже ничего не останется. У нас по реализации инжира основной заработок. Кто-то сам продавал на рынке, к кому-то приезжали закупщики. Сейчас для всех закрыт въезд», - сообщила женщина.

Она также отметила, что сейчас сезон созревания фасоли, кукурузы и помидор, все это скоропортящиеся овощи. «Жара на улице, хранить нам негде, все портиться моментально. Прямо жалко, столько сил и средств было вложено. Остается надеется на реализацию фейхоа, мандарин и хурмы в ноябре-декабре», - отметила женщина.

Жительница села Нина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она отказалась сдавать тест на коронавирус, поскольку с семьями, в которых выявлена инфекция, не общалась. «Если честно, боюсь врачей, считаю, что они могут быть распространителями инфекции», - отметила она.

Женщина рассказала, что пока жители села не нуждаются в продуктах питания, поскольку необходимое есть в местном магазине.

«Нам сказали, что продукты в магазин будут доставлять. Лекарства, если кому-то нужны, то их покупают знакомые или родственники и передают через посты, которые на въезде стоят. Мы лично сами печем хлеб, да многие пекут. Свои овощи и фрукты, свое молоко и мясо», - рассказала женщина.

Она также отметила, что ее семья несет убытки, поскольку занимается выращиванием овощей и фруктов, это их основной источник заработка. «Конец лета – самое время реализовывать продукцию, но нам сейчас это не доступно. Даже если человек получит пропуск, ехать на рынок он не может, какой тогда смысл в этом анализе? Если заболею, вот тогда пусть берут этот тест», - заявила женщина.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".