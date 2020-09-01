Сельчане в Чечне добились решения проблем с водопроводом

01 сентября 2020, 13:28

"Чечводоканал" заменил ветхий водопровод в поселке Ойсхар, отчиталась прокуратура. Чиновники и сотрудники водоканала ничего не делали для решения проблемы, пока жалобы не дошли до надзорного ведомства, посетовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", для Чечни актуальна проблема водоснабжения. На отсутствие воды в летние месяцы жаловались жители Грозного, Гудермеса, Шали, Урус-Мартана, а также населенных пунктов Курчалоевского, Веденского, Гудермесского и других районов республики. Так, в августе после прокурорской проверки "Чечводоканал" восстановил водоснабжение в селе Керла-Юрт, жители которого жаловались на многолетние проблемы с водой. Представители компании утверждали, что не могут обеспечить нужный напор в трубе, но сделали это по требованию прокуратуры, указали сельчане.

Гудермесский филиал "Чечводоканала" нарушил обязательства по бесперебойному снабжению водой жителей поселка Ойсхар, заявила прокуратура Чечни. "Продолжительность перерыва подачи воды превышала более 8 часов в течение 1 месяца и 4 часов единовременно", - говорится в сообщении ведомства. Против компании были возбуждены административные дела "Нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде".

Прокуратура отчиталась, что добилась замены ветхого водопровода протяженностью 150 метров и восстановления водоснабжения. "Виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности", - сообщается в публикации от 31 августа на странице прокуратуры Чечни в Instagram.

Проблема с водой решена, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Перебои с водой у нас были очень часто, особенно июль - начало августа этим запомнились. Приходилось постоянно держать в доме запас воды, потому как отключения случались внезапно, без предупреждения, а подача могла возобновиться и через несколько часов, и через день. Из-за нехватки воды у меня весь огород высох, у многих соседей то же самое случилось. С водоканалом связывались. Там говорили, что это не только у нас проблема, а по всему району, и в других местах тоже. Мол, линии старые, люди используют питьевую воду не по назначению, и тому подобное. Пока прокуратура не заинтересовалась, никто проблему не решал. Но вот теперь вода без сбоев поступает", - констатировала местная жительница Аймани.

Проверку провели после жалоб сельчан, указал житель Ойсхара Сулейман. "У нас практически все лето была проблема с водой. Постоянно были перебои, вода могла отсутствовать сутками. Могли на несколько часов в день ее подать, а потом отключить. Администрация кивала на водоканал, те говорили о нехватке давления в трубах, росте потребления воды населением из-за жары и старых сетях, требующих замены. В Instagram люди пожаловались на проблему, прокуратура начала проверку, и быстро у нас все наладилось. И аварийную линию заменили, и вода со вчерашнего дня стабильно идет", - рассказал он.

Житель поселка Хасан выразил удивление тем, что для решения проблемы с водой понадобилось вмешательство прокуратуры. "Вода в поселке отключалась чуть ли не каждый день, и длилось это не одну неделю, а практически все лето. У кого во дворе колодцы бетонные, у тех особых проблем не было, потому как есть возможность постоянно держать и пополнять запас воды. А мы живем на окраине, дом только достраиваем, колодец еще не оборудовали. Со стиркой, купанием детей, элементарным приготовлением еды были проблемы, не говоря о поливе фруктовых деревьев во дворе и небольшого огородика. Приходилось держать воду в ведрах, бочку во дворе. Но вот в последние дни отключений практически нет. Оказывается, кто-то из наших [односельчан] пожаловался в Instagram, и вопрос сразу же решили", - указал местный житель.