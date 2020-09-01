Землетрясение произошло в море близ Туапсе

01 сентября 2020, 10:08

Подземные толчки магнитудой до 4,5 зафиксированы в Туапсинском районе Краснодарского края, разрушений и пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведемства, землетрясение ощущалось в Туапсе и части Туапсинского района. Эпицентр находился в акватории Черного моря. "Магнитуда 4-4,5", - проинформировало ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве сообщили, что в результате сейсмособытия никто не пострадал, разрушений нет, пишет "Интерфакс".

Сейсмособытие было зарегистрировано сегодня в 03.59 мск в 6 километрах от Туапсе - в географической точке с координатами 44.16 градуса северной широты и 39.07 градуса восточной долготы. Эпицентр находился на глубине 5 километров, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Ранее "Кавказский узел" писал о землетрясении 23 мая в Ингушетии. Подземный толчок магнитудой 3,9 был зарегистрирован в городе Сунжа. Сейсмособытие взволновало жителей Ингушетии, которые поделились впечатлениями в соцсети.