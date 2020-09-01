В Цхинвале избит активист Тимур Цхурбати

01 сентября 2020, 08:37

Активист Тимур Цхурбати госпитализирован в больницу после нападения во время похорон Инала Джабиева в Цхинвале с переломами скулы и носа, об этом сообщил сам Цхурбати.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился глава МВД республики Игорь Наниев. 28 августа в Цхинвале умер Инал Джабиев, который был задержан по делу о покушении на главу МВД. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс, в тот же день жители Цхинвала вышли на стихийный митинг, на котором потребовали отставки главы региона. 31 августа в Цхинвале прошли похороны Инала Джабиева, которые обратились в многолюдное шествие, а вечером в городе началась новая акция протеста.

Пользователи соцсетей в день смерти Инала Джабиева распространили фото его тела со следами побоев. В связи со смертью задержанного глава МВД Игорь Наниев был лишен полномочий, парламент объявил вотум недоверия генпрокурору Урузмагу Джагаеву. Восемь сотрудников МВД были задержаны. 29 августа источники сообщили о жестоком избиении еще двух задержанных по этому делу. Николай Цховребов госпитализирован со следами побоев, он не может самостоятельно ходить, рассказал сотрудник больницы. К подозреваемому Геннадию Кулаеву не пускают адвокатов, также появилась информация о его избиении и пытках током. 29 августа Цховребов и Кулумбегов были отпущены под подписку о невыезде. При этом с 28 августа Цховребов находился в больнице.

Об избиении сообщил сам Тимур Цхурбати на своей странице в Facebook. "Ко мне подошли люди и предъявили за то, что я кое-что пишу на Фейсбуке, в социальных сетях. <…> На меня напали, сначала женщина, она, видимо, хотела, чтобы я ее ударил. Я ее, конечно, не ударил, но там оказались люди, которые якобы за нее заступились, и у меня в результате переломы носа и скулы", – сообщил активист на размещенной 31 августа в Facebook видеозаписи.

На видео Цхурбати лежит на больничной кровати, под правым глазом у него гематома, видео снимает другой человек, который находится в палате вместе с ним. Цхурбати призвал жителей Южной Осетии продолжить акции протеста. "Я обращаюсь к вам. Если мы будем молчать, то это продолжится, это никогда не кончится. Если мы не будем взывать к закону, то это будет продолжаться и завтра не мне сломают скулу – опять мы будем хоронить молодого парня. Я написал заявление в милицию. Пусть они разберутся. Я готов отвечать за каждое свое слово", – сказал он.

На Цхурбати совершено нападение из-за его активной гражданской позиции, сообщил в своем блоге на "Кавказском узле" журналист Алан Цхурбаев. "Это уже не первый раз на него нападают, и, конечно, всему виной его активная позиция", – написал он 31 августа. "Его избили неизвестные сразу после того, как похоронная процессия, в которой участвовал чуть ли не весь Цхинвал, прошла по центру города <…> Мне сейчас пишут, что Тимур вроде говорил по-грузински с каким-то грузинским каналом, и что народ там сейчас взвинченный", – написал Цхурбаев.

Запись об избиении Тимура Цхурбати была размещена на его странице в Facebook ночью 31 августа. К 08.30 мск публикация набрала 87 отметок "Нравится", комментаторы оставили 74 сообщения. Большинство из них пожелали активисту скорейшего выздоровления. Некоторые пользователи возмутились нападением на него.

"Когда власть бессильна и ей нечего сказать, применяют силовое воздействие. Избиение этого человека подтверждает эту истину. К сожалению это "традиция" присуща многим странам, в которых правит не закон, а понятия", – написал Заур Маргиев.

"Тимур, даже слов нет. Никакого оптимизма насчет будущего у республики не осталось, особенно в связи с последними событиями. Не сдаваться и выздоравливать как можно быстрее", – написала Luba Tabolova.

На сайте МВД Южной Осетии к 08.30 мск сообщений о нападении на Тимура Цхурбати нет.