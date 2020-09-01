Женщины в лагере в Кулларе. Фото: скриншот видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=11hN-YEmPIg&t=109s

01 сентября 2020, 01:44

Более 1000 человек ожидают отправки в Азербайджан близ Куллара

В приграничном селе Куллар скопилось более 1000 граждан Азербайджана, которые ожидают отправки на родину, в лагере МЧС "полные палатки женщин и детей", сообщил представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев.

Как сообщал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана МЧС открыло пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю по вторникам. 25 августа в Азербайджан были вывезены 400 человек, после чего в лагере осталось около 800 человек.

Вокруг официального лагеря близ Куллара расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Азербайджанцы отправляются на родину группами каждую неделю по вторникам.  Спад в экономике, начавшийся в России весной 2020 года в результате карантинных мер из-за COVID-19, заставил многих потерявших работу мигрантов искать пути возвращения домой. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии". 

Во вторник, 1 сентября назначен очередной вывоз группы на территорию Азербайджана, сообщил "Кавказскому узлу" заместитель руководителя Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. Активист отметил, что список на отправление уже сформирован, в него вошли 460 человек. "Указали 460 человек, не знаем, сколько впустят", - отметил Аллахвердиев. 

По его словам, на приграничную территорию близ Куллара продолжают прибывать люди в надежде перейти границу. Ежедневно прибывает от 30 до 60 человек, однако в начале каждой недели количество сильно увеличивается. Увеличение притока людей Аллахвердиев связал с формированием списков отправления и последующим отправлением.

Люди размещаются как в лагере МЧС, так и рядом с лагерем. "Более 1000 человек. Полные палатки женщин и детей", - рассказал Афиг Аллахвердиев.

Для того, чтобы попасть в официальный лагерь, человек должен сдать анализ на коронавирус и получить отрицательный результат, сообщил ранее "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы МЧС Дагестана.  Решение об увеличении или уменьшении количества палаток в пункте принимается оперативным штабом в республике, отметил представитель ведомства.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", о азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестана, - на странице "Куллар: в плену covid-19".

Примечание:

"Суд отменил решение об аресте двух обвиняемых в беспорядках близ Куллара", "Уменьшилось число запросов на помощь от обитателей лагеря близ Куллара", "Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 сентября 2020, 05:28

01 сентября 2020, 04:29

  • Житель Каменска-Шахтинского провел пикет с требованием разрешить приватизацию земли

    Алексей Сыроежкин вышел на одиночный пикет к зданию администрации Ростовской области, протестуя против отказа приватизировать участок в поселке Янтарный. Чиновники ссылаются на то, что участок расположен в границах объекта археологического наследия федерального значения - кочевье "Северо-Восточное". Сыроежкин считает, что земля, на которой он уже построил дом, не относится к памятнику археологии.

01 сентября 2020, 03:59

01 сентября 2020, 03:10

  • Врач Эмина Сагиева призвал его прекратить голодовку

    Азербайджанскому политзаключенному Эмину Сагиеву на 13-е сутки голодовки потребовалась медицинская помощь. Врач призвал Сагиева прекратить акцию, заявив, что иначе не сможет помочь ему, сообщила супруга осужденного Айгюн Сагиева.

01 сентября 2020, 02:26

  • Экологи раскритиковали предложение Кондратьева закрыть Утриш для посетителей

    Волонтеры первыми стали тушить пожар в Утрише, их помощь необходима и сейчас, поэтому предложение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева полностью закрыть заповедник для посетителей является ошибочным, уверен координатор "ЭкоВахты" Андрей Рудомаха. Волонтеры продолжают тушить очаги возгорания, и если выгнать их с Утриша, пожары начнутся вновь, отметил эколог Евгений Витишко.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи