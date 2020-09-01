Более 1000 человек ожидают отправки в Азербайджан близ Куллара

01 сентября 2020, 01:44

В приграничном селе Куллар скопилось более 1000 граждан Азербайджана, которые ожидают отправки на родину, в лагере МЧС "полные палатки женщин и детей", сообщил представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев.

Как сообщал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана МЧС открыло пункт временного размещения. Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю по вторникам. 25 августа в Азербайджан были вывезены 400 человек, после чего в лагере осталось около 800 человек.

Вокруг официального лагеря близ Куллара расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Азербайджанцы отправляются на родину группами каждую неделю по вторникам. Спад в экономике, начавшийся в России весной 2020 года в результате карантинных мер из-за COVID-19, заставил многих потерявших работу мигрантов искать пути возвращения домой. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя власти, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Во вторник, 1 сентября назначен очередной вывоз группы на территорию Азербайджана, сообщил "Кавказскому узлу" заместитель руководителя Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. Активист отметил, что список на отправление уже сформирован, в него вошли 460 человек. "Указали 460 человек, не знаем, сколько впустят", - отметил Аллахвердиев.

По его словам, на приграничную территорию близ Куллара продолжают прибывать люди в надежде перейти границу. Ежедневно прибывает от 30 до 60 человек, однако в начале каждой недели количество сильно увеличивается. Увеличение притока людей Аллахвердиев связал с формированием списков отправления и последующим отправлением.

Люди размещаются как в лагере МЧС, так и рядом с лагерем. "Более 1000 человек. Полные палатки женщин и детей", - рассказал Афиг Аллахвердиев.

Для того, чтобы попасть в официальный лагерь, человек должен сдать анализ на коронавирус и получить отрицательный результат, сообщил ранее "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы МЧС Дагестана. Решение об увеличении или уменьшении количества палаток в пункте принимается оперативным штабом в республике, отметил представитель ведомства.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", о азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестана, - на странице "Куллар: в плену covid-19".