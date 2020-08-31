Зоозащитники назвали убийства собак в Баку следствием пробелов в законодательстве

31 августа 2020, 19:38

Проблему жестокого обращения с бездомными животными в Азербайджане нужно решать в том числе внесением соответствующей статьи в Уголовный кодекс, указали зоозащитники. Организаторы акции в защиту бездомных собак заявили, что смогли привлечь внимание общества к этой проблеме.

Как писал "Кавказский узел", шесть зоозащитников 27 августа пришли к заброшенным стройкам в Наримановском районе Баку, недалеко от госпиталя МВД, чтобы провести акцию протеста. Двумя днями ранее, 25 августа, в этом районе были отстреляны шесть бездомных собак, сообщил перед акцией ее организатор Ниджат Исмайлов. Он взобрался на одно из недостроенных зданий и развернул на нем баннер с изображением собак и надписью на английском и азербайджанском языках: "Нас убивают". Прибывшие силовики и люди в штатском посадили активиста в патрульную машину и увезли. Кроме того, они задержали участницу акции Айнур Бабаеву. Задержанные спустя некоторое время были отпущены.

Активисты рассказали о подробностях задержания на акции в защиту животных

Как рассказала Айнур Бабаева корреспонденту "Кавказского узла", ее и Исмайлова в разных патрульных машинах доставили в отделение Наримановского районного управления полиции.

"Когда Ниджата задержали и посадили в патрульную машину, я и другие активисты стали протестовать этому. Ведь он ничего противозаконного не совершал. Напротив, Ниджат выступал против беззакония. Убивать беззащитных животных - это преступление. Я встала перед полицейским автомобилем, стараясь преградить ему путь, чтобы Ниджата не увозили. Это еще больше разозлило полицейских, и их руководитель отдал им приказ: "Задержите и ее", - утверждает Бабаева.

По словам активистки, в отделении у нее взяли информацию о работе и адресе проживания, рассказали о недопустимости собраний в период карантина и через полчаса отпустили.

Ниджат Исмайлов рассказал, что находился в отделении три часа.

"Сотрудники полиции даже не могут понять наши цели и мотивы акции. Мне стали ставить в укор, что я "от безделья" занимаюсь "бесполезными делами". Пресечение акции они объяснили нарушением карантинного режима и недопустимостью скопления людей. Но, во-первых, наша акция была в малолюдном месте. Во-вторых, если бы не прибыла полиция, акция была бы проведена с соблюдением социальной дистанции. Полиция, вместо того чтобы расследовать убийства собак, преследует нас", - заявил Исмайлов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что акция была проведена в немноголюдном месте, поскольку активисты решили собраться в том месте, где были убиты собаки.

"Именно здесь были убиты шесть бездомных собак, которых опекали волонтеры. Я сам в марте-апреле, когда впервые был жесткий карантинный режим, специально брал смс-пропуска, чтобы привозить сюда еду для собак. Акцию мы организовали здесь, чтобы при помощи журналистов и социальных сетей распространить информацию и видео о ней и ее целях", - заявил зоозащитник.

Исмайлов предположил, что собак могли застрелить сотрудники открытого при госучреждении центра, который занимается бездомными животными.

"Эта структура по сути является преемником пресловутого "собачьего ящика" (Центр борьбы с бездомными животными - прим. "Кавказского узла"), который занимался просто отстрелом собак или вылавливал животных и сжигал в печах. После присоединения Азербайджана к Конвенции по защите животных Совета Европы правительство стало предпринимать шаги по выполнению своих обязательств в рамках этого договора. И вот одной из таких мер стало упразднение "собачьего ящика", - рассказал Исмайлов.

По его словам, новый центр, занимающийся бездомными животными, был создан на базе прежнего, и "принципы его работы остались теми же". "Если раньше сотрудники "собачьего ящика" не стеснялись отстреливать животных прилюдно, то сейчас на это идут в крайних случаях. Собак отлавливают специальными сетями, увозят и уничтожают уже на территории учреждения. Если это не удается - пугливые собаки близко не подходят, то сотрудники [центра] через некоторое время приезжают повторно и уже отстреливают собак", - заявил Исмайлов.

Зоозащитник указал на нехватку приютов для бездомных собак в Баку

Активист считает, что сотрудники центра не хотят тратить средства, выделяемые из госбюджета на вакцинацию, стерилизацию, чипирование животных, и вместо этого убивают их.

"Не создано и нормального приюта для собак. Там [в центре] всего 18 вольеров. Мы специально проверяли места, откуда собак забирали, потом их туда не возвращали. Утверждается, что собак выпускают в пустынных местностях за пределами Баку. Но мы и туда ездили, и не обнаружили там животных. Правда, собак отдают и любителям животных на содержание. Но в неделю они отлавливают по 100-130 собак, а людям раздают по одной-две", - утверждает Исмайлов.

Он отметил, что "государственных приютов для собак в Баку практически нет", а при этом в городе "наверное, десятки тысяч бездомных собак".

"Правда, в последнее время, появилась информация о том, что в поселке Перекишкюль построят приют на пять тысяч собак. А пока есть небольшой приют у [центра] и еще несколько частных приютов, созданных любителями животных, но в них в общей сложности могут находиться несколько сотен собак. Есть волонтеры, которые шефствуют над бездомными собаками, кормят их, возят на стерилизацию, вакцинацию. Мы, например, опекаем 70 собак, обитающих возле заброшенного завода в 7-м микрорайоне. Отсюда и из других мест я отвез 80 собак на стерилизацию и вакцинацию. В Баку есть клиника IDEA, открытая в рамках проекта заботы о животных (патронирует старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева - прим. "Кавказского узла"), где все это делают совершенно бесплатно. Эта структура оказывает реальную помощь бездомным животным. У них даже есть стационарное лечение", - сказал Исмайлов.

Исмайлов отметил, что и в самом обществе нужно изменить отношение к бездомным животным. "Много равнодушных. Немало и тех, кто сами вызывают сотрудников [центра] для вывоза собак, опасаясь их нападений на детей. Однако, если изменить отношение к животным, не проявлять к ним жестокости, а напротив заботиться о них, то ситуация может быть изменена к лучшему", - уверен он.

По мнению Исмайлова, необходимо также ввести в Уголовный кодекс Азербайджана статью о причинении вреда или убийстве животного. "У нас за это только административная ответственность, и максимальное наказание - всего 500 манатов (300 долларов)", - сказал активист.

Зоозащитник считает, что "публичные акции любителей животных привлекают внимание к проблеме защиты бездомных собак".

"Нашу акцию освещали порядка десяти СМИ, и она вызвала большой интерес. Только на странице Meydan.tv в Facebook она набрала более 110 тысяч просмотров и 1100 комментариев (по состоянию на 23.00 мск 30 августа). Многие выражали возмущение жестокостью по отношению животным и требовали положить конец этому. Вопрос взволновал тех, кто еще вчера был равнодушен. Правда, были и те, кто оправдывал уничтожение собак. В любом случае, вопрос стал обсуждаться. Когда начались акции против бытового насилия, многие также скептически относились к полезности этих действий, но потом правоохранительные органы стали публично сообщать о таких случаях и проводить расследования. В этом смысле акцию можно считать удавшейся и частично достигшей цели, поскольку она вызвала реакцию общества", - отметил Исмайлов.

Видеосюжет акции на странице Meydan.tv в Facebook сегодня к 19.30 мск набрал 112 тысяч просмотров и 1,1 тыс. комментариев.

Мнения пользователей соцсети разделились, при этом большинство высказались в защиту бездомных животных.

"Мне интересно, почему вместо того, чтобы искать убийц, задерживают зоозащитников?" - написал, комментируя видео с акции на Meydan.tv в Facebook, пользователь Chico Frends.

"В других странах есть приюты для животных. Убивать живое существо является грехом", - заявила Sevda Hamidova.

"И собаки - живые существа. Неправильно убивать их, государство должно позаботиться о них…", - отметил пользователь Süßer König.

"Пусть любители животных потребуют создания приютов. Там собаки заполонили всю территорию, порой опасаешься пройти. Такие бездомные собаки должны быть стерилизованы и содержаться в специальных местах", - написал Фуад Алиев.

"Я сторонница уничтожения собак. Ибо вокруг нашего дома их стая и по ночам они нападают на всех", - заявила Samire Konul.

Жительница Баку по имени Севиндж рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что узнала об убийстве бездомных собак из сообщения в Интернете об акции зоозащитников.

"Мы живем в комплексе "Мелисса парк". Здесь рядом стоит целый ряд недостроенных двухэтажных особняков, вокруг которых территория заросла кустами. На этой заброшенной стройке обитали порядка 8-10 собак. С недавних пор они исчезли. Осталась только одна с черно-белыми пятнами. К ним тут отношение местных жителей было разным. Одни кормили их, другие, напротив, прогоняли с территории и ругались с теми, кто заботился о животных, грозились пожаловаться в госорганы. Но эти собаки были очень милые. Я не видела с их стороны агрессии по отношению людям", - сказала девушка.

Бакинец Интигам также отметил, что узнал об акции любителей животных из Интернета.

"Бездомные собаки обитают на расстоянии от людей - на пустырях, заброшенных заводах, стройках, в цехах. В жилые кварталы они идут в поисках еды, которую пытаются найти на мусорках. Некоторых собаки раздражают, такие люди жалуются в коммунальные службы. Но собаки в общем-то не агрессивные существа. Если обеспечить заботу о них, то от них вообще никакой угрозы не будет. Есть много желающих заботится о собаках, опекать их. Есть и те, кто любит животных, но не имеет времени заниматься ими. Вторые могут поддерживать первых материально, чтобы те могли регулярно привозить собаками пищу, забирать их на прививки", - сказал Интигам.

В центре по работе с бездомными животными опровергли информацию об отстрелах

Глава благотворительного Общества защиты животного мира и этики Мансура Расулзаде считает, что для повышения эффективности деятельности по защите бездомных животных необходимо, с одной стороны, ужесточение законодательства, а с другой - усиление просветительской работы.

"Часто мотивами убийств собак со стороны граждан является защита от бешенства. Но мало кто знает, что бешеная собака открыто не разгуливает, она избегает света, находится в темном месте. Собаки нападают от жестокости, которая является ответной реакцией на жестокость людей. Если отношение к ним будет добрым и заботливым, то собаки не станут проявлять агрессии. Для этого необходимо усиление просветительской работы с населением. В то же время в УК надо ввести нормы о наказании за жестокое обращение с животными и лишение их жизни", - заявила Расулзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что многие проблемы можно решить "путем диалога между государством и институтами гражданского общества".

В центре, занимающемся бездомными животными, назвали вымыслом утверждения о причастности сотрудников учреждения к убийствам животных. "Маленьких собак отлавливают сетями, а крупных временно усыпляют уколами. Центр оснащен современным медицинским оборудованием и препаратами для проведения обследований, стерилизации, лечения и чипирования животных. В неделю все необходимые процедуры в центре проходят 30-50 собак, которых потом отпускают в места прежнего обитания", - заявил сотрудник центра корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по данным центра, периодически любителям животных отдаются под опеку бездомные собаки, и судьбы этих животных отслеживаются.

В центре также сообщили о строительстве в поселке Перекишкюль нового приюта для бездомных собак, рассчитанного на 5 тысяч животных.

В пресс-службе МВД заявили, что не располагают информацией о расследовании убийства собак в Наримановском районе. В районном управлении полиции отказались от комментариев.