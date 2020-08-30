30 августа 2020, 19:55

Главврач сообщила о состоянии имама Цолоева после госпитализации с коронавирусом

Имам центральной мечети Назрани Хизир-хаджи Цолоев, у которого ранее был подтвержден коронавирус, госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила врио главврача медучреждения.

Как писал "Кавказский узел", тест на коронавирус оказался положительным у 57-летнего имама Хизира-хаджи Цолоева. Богослов находится в Ингушской республиканской клинической больнице в Назрани, сообщил знакомый с ситуацией источник.

К 30 августа количество инфицированных COVID-19 в Ингушетии увеличилось до 4368 за счет 30 новых случаев. Число жертв осталось не изменилось по сравнению с 29 августа - 76, за период пандемии выздоровели 3890 пациентов, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф" по состоянию на 19.45 мск. 

Информацию о заражении имама центральной мечети Назрани коронавирусом подтвердила врио главного врача Ингушской республиканской клинической больницы Лиана Матиева.

"Имам госпитализирован, находится в отделении инфекционного профиля с COVID-19, пневмонией", - привел ее слова ТАСС.

По ее данным, состояние Цолоева оценивается как средней степени тяжести. "Он получает кислородотерапию и все необходимое лечение", - добавила Матиева.

По состоянию на 19.50 на странице Минздрава Ингушетии в Instagram нет информации о госпитализации Хизира-хаджи Цолоева.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от COVID-19 в СКФО", "Иса Хамхоев вернулся на пост муфтия Ингушетии", "Озвучены детали подготовки ингушских мечетей к пятничным намазам". 

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