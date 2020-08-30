Главврач сообщила о состоянии имама Цолоева после госпитализации с коронавирусом

30 августа 2020, 19:55

Имам центральной мечети Назрани Хизир-хаджи Цолоев, у которого ранее был подтвержден коронавирус, госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила врио главврача медучреждения.

Как писал "Кавказский узел", тест на коронавирус оказался положительным у 57-летнего имама Хизира-хаджи Цолоева. Богослов находится в Ингушской республиканской клинической больнице в Назрани, сообщил знакомый с ситуацией источник.

К 30 августа количество инфицированных COVID-19 в Ингушетии увеличилось до 4368 за счет 30 новых случаев. Число жертв осталось не изменилось по сравнению с 29 августа - 76, за период пандемии выздоровели 3890 пациентов, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф" по состоянию на 19.45 мск.

Информацию о заражении имама центральной мечети Назрани коронавирусом подтвердила врио главного врача Ингушской республиканской клинической больницы Лиана Матиева.

"Имам госпитализирован, находится в отделении инфекционного профиля с COVID-19, пневмонией", - привел ее слова ТАСС.

По ее данным, состояние Цолоева оценивается как средней степени тяжести. "Он получает кислородотерапию и все необходимое лечение", - добавила Матиева.

По состоянию на 19.50 на странице Минздрава Ингушетии в Instagram нет информации о госпитализации Хизира-хаджи Цолоева.

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