Скриншот со страницы "Спелеологи вконтакте" в соцсети "ВКонтакте". https://m.vk.com/wall-123856_8565?from=speleologi_vk%3Ffrom%3Dgroup&z=photo-123856_457240925%2Fwall-123856_8565#comments

30 августа 2020, 12:05

Тело российского спелеолога найдено под завалами пещеры в Абхазии

Специалисты Союза спелеологов извлекли из-под завалов тело коллеги Павла Демидова, погибшего при спуске в пещеру в Гагрском районе, готовится его эвакуация.

Российские спелеологи провели расчистку завала в пещере в горном массиве Арбаика и извлекли оттуда тело Павла Демидова, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

По его словам, около 20 специалистов российского Союза спелеологов начали работы 26 августа. "На глубине 300 метров (они) вели расчистку завала... Сменяя друг друга, по два-три  человека спускались в пещеру", - цитирует сегодня Квицини ТАСС.

Тело планируется поднять на поверхность в течение одного-двух дней, отметил министр. Он также указал, что спасатели МЧС Абхазии оказывают помощь российским спелеологам.

"Тело Павла Демидова удалось достать из завала. Заканчиваем подготовку пещеры к транспортировке носилок", - говорится 29 августа в сообщении на странице российского Союза спелеологов "ВКонтакте".

49-летний член команды "Перово-Спелео" Павел Демидов погиб при спуске в неисследованную пещеру в горном массиве Арбаика. "Сошел крупноглыбовый завал", - сообщил 24 августа  странице "Спелеологи вконтакте" в соцсети.

"Кавказский узел" также писал, что 20 августа 2013 года во время обследования пещеры "Илюхинская" в Абхазии погиб спелеолог Алексей Савельев, его напарника Алексея Аксенова абхазские спасатели доставили на поверхность. 3 сентября тело погибшего было поднято на поверхность.

Примечание:

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