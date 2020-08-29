29 августа 2020, 15:03

Джамбулат Оздоев возглавил администрацию главы Ингушетии

Глава Ингушетии назначил исполняющим обязанности руководителя администрации и правительства региона бывшего уполномоченного по правам человека в республике Джамбулата Оздоева. Пост омбудсмена занял бывший руководитель межрайонного следственного отдела Ибрагим Цечоев.

Как сообщал "Кавказский узел", Джамбулат Оздоев был утвержден на пост уполномоченного по правам человека в Ингушетии в марте 2010 года.

В должности уполномоченного по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев занимался отстаиванием трудовых и жилищных прав; защищал права граждан, пострадавших от действий властей и правоохранительных органов; урегулировал вопросы, связанные с нарушениями прав вынужденных переселенцев, говорится в биографии Джамбулата Оздоева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". 9 апреля 2013 года Оздоев стал одним из 10-ти победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом".

Джамбулат Оздоев занял пост исполняющего обязанности руководителя администрации главы Ингушетии. На этом посту он сменил Рамзана Угурчиева.​ "Глава республики своим указом назначил Оздоева Джамбулата Эдалгиреевича исполняющим обязанности руководителя администрации главы и правительства Ингушетии", - цитирует сегодня пресс-службу главы и правительства республики "Интерфакс".

Оздоев работал в должности омбудсменом региона в течение 10 лет, в августе 2020 года срок его полномочий на этом посту истек. На заседании Народного Собрания Ингушетии 27 августа депутаты проголосовали за назначение на должность уполномоченного по правам человека в Ингушетии полковника юстиции Ибрагима Цечоева, который с 2011 года состоял в должности руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по региону, пишет сегодня ТАСС.

Примечание:

"Глава ингушского села лишился должности после обысков", "Ушел в отставку третий за девять месяцев мэр Магаса", "Исполняющий обязанности премьера Ингушетии назначен после отставки правительства".

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