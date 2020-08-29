29 августа 2020, 15:03
Джамбулат Оздоев возглавил администрацию главы Ингушетии
Глава Ингушетии назначил исполняющим обязанности руководителя администрации и правительства региона бывшего уполномоченного по правам человека в республике Джамбулата Оздоева. Пост омбудсмена занял бывший руководитель межрайонного следственного отдела Ибрагим Цечоев.
Как сообщал "Кавказский узел", Джамбулат Оздоев был утвержден на пост уполномоченного по правам человека в Ингушетии в марте 2010 года.
В должности уполномоченного по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев занимался отстаиванием трудовых и жилищных прав; защищал права граждан, пострадавших от действий властей и правоохранительных органов; урегулировал вопросы, связанные с нарушениями прав вынужденных переселенцев, говорится в биографии Джамбулата Оздоева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". 9 апреля 2013 года Оздоев стал одним из 10-ти победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом".
Джамбулат Оздоев занял пост исполняющего обязанности руководителя администрации главы Ингушетии. На этом посту он сменил Рамзана Угурчиева. "Глава республики своим указом назначил Оздоева Джамбулата Эдалгиреевича исполняющим обязанности руководителя администрации главы и правительства Ингушетии", - цитирует сегодня пресс-службу главы и правительства республики "Интерфакс".
Оздоев работал в должности омбудсменом региона в течение 10 лет, в августе 2020 года срок его полномочий на этом посту истек. На заседании Народного Собрания Ингушетии 27 августа депутаты проголосовали за назначение на должность уполномоченного по правам человека в Ингушетии полковника юстиции Ибрагима Цечоева, который с 2011 года состоял в должности руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по региону, пишет сегодня ТАСС.