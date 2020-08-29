29 августа 2020, 13:59

Нагорный Карабах зафиксировал 3600 выстрелов с азербайджанской стороны

Азербайджанские военные 400 раз нарушили режим прекращения огня за неделю, выстрелив по армянским позициям 3600 раз, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 22 августа Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 3500 выстрелов со стороны Азербайджана за неделю.

"С 23 по 29 августа азербайджанская сторона порядка 400 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана, выпустив в направлении армянских позиций более 3600 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Также оборонное ведомство Нагорного Карабаха в ответ на обвинения Азербайджана в обстреле населенного пунта заявило, что "гражданское население и объекты никогда не были и не являются мишенью для Армии обороны Арцаха".

Министерство обороны Азербайджана к 13.30 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ранее оно заявило об обстрелах четырех сел со стороны Армении.

В апреле 2016 года после обострения вооруженного противостояния стороны карабахского конфликта объявили о перемирии, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта не прекращались, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военнослужащих, были ранены 35 военных, двое полицейских и мирный житель. Азербайджан сообщил о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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