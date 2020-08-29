Протестующие остались на ночь в центре Цхинвала

29 августа 2020, 02:49

Порядка 100 участников акции протеста остались в центре Цхинвала с наступлением ночи. Они требуют отставки президента Южной Осетии Анатолия Бибилова после смерти Инала Джабиева, задержанного по делу о покушении на главу МВД.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль главы МВД республики Игоря Наниева, никто не пострадал. 28 августа в больнице скончался задержанный по делу о покушении Инал Джабиев, а в соцсетях распространились фотографии тела со следами жестоких избиений. Президент отстранил Наниева от должности на время расследования смерти задержанного. Сотни человек собрались перед зданием правительства Южной Осетии и потребовали отставки кабмина. Премьер-министр Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку, чтобы не подводить президента.

В 2019 году группа депутатов выносила главе МВД Игорю Наниеву и министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Перед этим Наниев подтвердил факт применения силы к заключенным цхинвальской колонии, которые проводили голодовку с требованием улучшить условия содержания. Вотум встретил противодействие спикера и президиума парламента, в результате работа парламента в октябре-ноябре 2019 года была парализована, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Часть участников акции протеста с наступлением ночи разошлись, но порядка 100 человек остались на площади в центре Цхинвала, вместе с ними находятся представители правоохранительных органов.

Митингующие требуют отставки генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева. В митинге приняли участие оппозиционные политики - они пообещали, что протестующие не покинут площадь, пока их требование не будет исполнено, сообщил "Спутник Осетия".

О том, что протестующие остаются на площади, написала и журналистка Залина Санакоева. На своей странице в Facebook она опубликовала видео с акции протеста: люди, собравшиеся у администрации президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, требуют его отставки. На видео женщина из числа протестующих доказывает группе мужчин, что Бибилов, если его нет на рабочем месте, скорее всего находится дома. Как пояснила журналистка в комментариях к записи, "депутаты пошли искать Бибилова" после общения с протестующими, которые хотят лично озвучить президенту свои требования.

Меры безопасности в Цхинвале усилены. "Ситуация стабильная, держим ее под контролем, главное не допустить беспорядки", - приводит слова временно исполняющего обязанности главы МВД Мераба Пухаева информагентство "Рес". Игорь Наниев 28 августа был отстранен от работы по указу Бибилова.